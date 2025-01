COPD - Mikor forduljunk orvoshoz? Milyen vizsgálatokra lehet szükség?

Ha Ön dohányos, és észleli magán a COPD tüneteit, például a köhögést, a fokozott köpetürítést, illetve a légszomjat, beszéljen orvosával. Nagyon fontos a betegség korai diagnózisa és a kezelés mielőbbi elkezdése, hogy lassítsa a betegség előrehaladását.

Ha Önnél megjelentek a COPD tünetei és kórtörténetében (anamnézisében) különböző légúti irritáló anyagokkal való kapcsolat – különös tekintettel a dohányzásra – szerepel, akkor feltehetőleg orvosa az alábbi vizsgálatok közül fog Önnek előírni néhányat.

Légzésfunkciós vizsgálat

A spirometriás vizsgálat során a tüdő funkcióját lehet megítélni. A vizsgálat során meg fogják Önt kérni, hogy egy mérőkészülékhez, a spirométerhez kapcsolódó csövön keresztül lélegezzen be és ki először normál légzéssel, majd erőltetett kilégzéssel. Ez a készülék megméri, a ki- és belélegzett levegő mennyiségét, a kilégzés sebességét. A mért értékeket összehasonlítja az életkor, testsúly figyelembe vételével számított normál értékekkel. Ezek az adatok szükségesek a diagnózis felállításához. A légzésfunkciós vizsgálatot szükség esetén hörgőtágító adása után is megismétlik, a tüdő teljes kapacitásának feltárására. A spirometriás vizsgálat segítségével a COPD már a betegség súlyosabb tüneteinek kialakulása előtt kimutatható. Alkalmas arra is, hogy a betegség előrehaladását, illetve a kezelés hatékonyságát kövessék vele.

Mellkasröntgen

A mellkasröntgen segítségével kimutathatók az egészségestől eltérő állapotok, így többek között a hörgők tágulatai vagy az emfizéma. A vizsgálat segítségére lesz az Ön orvosának abban is, hogy más tüdő-, illetve szíveredetű betegségeket kizárjon a panaszok lehetséges okai közül. A COPD előrehaladott eseteiben következményes szívbetegség jelei is észlelhetők. A COPD mint krónikus gyulladás fokozott kockázatot jelent a tüdőrák kialakulásában, ezért a COPD-s betegeknek különösen fontos a rendszeres mellkasröntgen.

Vérgázanalízis

Ennek a vérvizsgálatnak a segítségével meg lehet azt határozni, hogy milyen hatékonyan tudja az Ön tüdeje az oxigént bejuttatni a vérbe, illetve mennyire jól tudja eltávolítani a felhalmozódott szén-dioxidot.

Járóbeteg-rendelés keretein belül egyszerű vizsgálat a pulzoximetria, ami tájékoztató információt ad a szervezet oxigénellátásáról. Az ehhez szükséges kis eszköz bárki számára könnyen hozzáférhető otthoni állapotellenőrzés céljából is.

Mellkas-CT-vizsgálat

A CT olyan speciális röntgenvizsgálat, ami a belső szervekről szerzett információt rétegenként képes ábrázolni, mintha a testet felszeletelték volna. Ezzel a CT-kép így sokkal több mindent elárul, mint a hagyományos röntgenfelvételek. A tüdők CT-vizsgálatával kimutathatóak a tüdőszövet elváltozásai, a jellegzetes bronchitiszes és emfizémás jelek. Ez nem tartozik a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok közé, de a betegség súlyosságának követéséhez, tüdőfibrózis kialakulásának gyanúja esetén, illetve egy esetleges műtét indikációjában elengedhetetlen.

Mikor kell orvoshoz fordulnia, ha Ön már diagnosztizált beteg?

Ha Ön COPD-ben szenved, évenként akkor is el kell mennie kontrollvizsgálatra, ha nincs panasza.

Soron kívüli orvosi vizsgálat szükséges, ha megváltozik a köhögése, nagyobb mennyiségű váladékot köhög fel, ha a felköhögött váladék sárga, zöld színű, vagy véres ha lázas, vagy ha fokozódik a nehézlégzése, romlik a fizikai terhelhetősége, fáradékonnyá válik, fogy. Panaszai alapján szükség lehet kiegészítő kezelésre, a terápia módosítására és további vizsgálatokra is.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus

Aktualizálta: Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus