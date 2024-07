Napozás - Tanácsok A-tól Z-ig

A napfény szükséges az emberi szervezet számára a D-vitamin szintéziséhez, előnyösen hat az immunrendszer működésére és a csontok erősségére, ezen kívül javítja az alvásminőséget és a mentális állapotot. A nem körültekintő napozás azonban rövid távon napégést, napkiütéseket okozhat, hosszabb távon pedig fokozza a bőrdaganatok és egyes szembetegségek kockázatát. Tanácsok a biztonságos napozáshoz.

Mi az UVA és UVB sugárzás közti különbség?

A napfény mintegy 50 százaléka látható fényből, 45 százaléka infravörös sugárzásból, ás 5 százaléka ultraviola (UV) sugárzásból áll. Ez utóbbi szintén három részre osztható: UVA-ra, UVB-re és UVC-re.

Az alacsony hullámhosszú UVC-sugarak legnagyobb részét kiszűri a földfelszínt körülvevő ózonréteg.

Az UVA-sugarak hullámhossza a legnagyobb, e sugárzás hatol a legmélyebbre a bőrben. Az UVA-sugaraktól nem égünk le, de hosszú távon ez felelős a bőr öregedéséért és bizonyítottan szerepet játszik a legrosszabb indulatú bőrdaganat, a melanoma kialakulásában is.

A bőr barnaságáról és a leégésről is az UVB sugarak gondoskodnak, amelyek szintén hozzájárulnak a bőrrák kifejlődéséhez. Minél nagyobb tengerszint feletti magasságban nyaralunk, annál erősebb UVB-sugárzásnak vagyunk kitéve.

Mit jelent az SPF kifejezés? Az SPF a Sun Protection Factor rövidítése, vagyis a fényvédőfaktorra utal. Az UVA-faktor az UVA-sugárzás elleni védelem erősségét jelenti. A fényvédőfaktor melletti szám arra utal, hogy hányszorosan több időt tölthetünk a napon leégés nélkül a naptej használatával. Ha például fényvédő krém nélkül 3 perc alatt leégünk, akkor egy 30 faktoros fényvédő krémmel ez az idő 30x3 percre, azaz kb. 90 percre tolódik ki. Mire utal a naptej faktorszáma?

Hirdetés

Kinek milyen faktorszám ajánlott?

Az egyéni jellemzőktől, a bőrtípus is függ, hogy kinek milyen fényvédő terméket érdemes választania, illyetve mennyi időt tölthet a napon. Természetesen ehhez érdemes figyelemmel kísérni az UV index aktuális értékét is.

Az 1. bőrtípusba tartoznak a vörös vagy világosszőke hajú, fehér bőrű emberek, akik szinte sohasem barnulnak le. A 2. típus először leég, majd lebarnul, a 3. típus már ehhez képest jól barnul. A 4. típus szinte sohasem ég le, míg az 5. típusba az észak-afrikai, az ázsiai és a mediterrán térségek lakói sorolhatók, a 6. típus a fekete bőrűeké.

A gyerekek bőrszínüktől függetlenül és az 1. típusba tartozók válasszanak minimum 40-es faktorszámú fényvédőt.

A 2. típusnak legalább 20-as, a 3.-nak legalább 10-es fényvédő faktorra van szüksége, a 4.-es és az afölötti bőrtípusokba tartozók az alacsonyabb jelölésű készítményeket is használhatják.

Bővebben Bőrtípusok szerinti napozási tanácsok

Mikortól és meddig hatnak a napozószerek?

Mivel az UV-filternek legalább 20 percre van szüksége, hogy a hatását tökéletesen kifejtse, jobb, ha már otthon vagy az öltözőben bekenjük magunkat. Másfél-két óránként ajánlott az újrakrémezés is, és azt is jó tudni, hogy a sós víz akár teljesen leoldhatja a bőrt védő filmréteget, miként az úszás utáni törölközés is.

Fényvédelem nélkül átlagosan napi 10-20 perc napozást tartanak veszélytelennek a bőrgyógyászok.

Növelhetik-e bizonyos gyógyszerek a bőr fényérzékenységét?

Egyes gyógyszerek (például a vízhajtók, gyulladáscsökkentők, antibiotikumok) valóban fényérzékennyé tehetik a bőrt, míg bizonyos fogamzásgátlók leginkább egyenetlen pigmentációt, úgynevezett májfoltot okozhatnak, ami nem fokozza a leégés kockázatát. Mindig gondosan olvassuk el a betegtájékoztatót és tartsuk be a leírtakat!

Miért kell 11 és 16 óra közt árnyékba húzódni?

Reggel és este a napsugarak derékszögben érkeznek a földre, így vastagabb levegőrétegeken kell áthatolniuk, amely a sugarak egy részét kiszűri. Délidőben a derékszögben érkező sugaraknak keskenyebb levegőrétegen kell átjutniuk, ezért ilyenkor érhet minket a legtöbb ártalmas sugárzás.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a napozás nem csak a bőrvédelem szempontjából lehet kockázatos, hanem fokozza a dehidratációt és napszúrás rizikóját is. A napon tartózkodva mindig védjük a fejünket és igyunk sok alkoholmentes folyadékot.

A gyerekek gyorsabban leégnek?

A gyerekek bőrének felső és alsó rétegében rengeteg fejlődő sejt van, és becslések szerint a nap okozta bőrkárosodás 50-80 százaléka gyermekéveinkben keletkezik. Akik gyerekkorukban sokat tartózkodtak napon, azoknál később nagyobb eséllyel alakul ki melanoma, ezért kiemelten fontos ebben a korban a bőrvédelem.

Használhatjuk-e a tavalyról megmaradt naptejet?

Jobb, ha új terméket vásárolunk, még ha hűtőben is tároltuk az előzőt. A nagy hőmérsékletváltozás, a levegővel, a vízzel, a homokkal való érintkezés ugyanis néhány hónap alatt tökreteszi a fényvédő faktor hatását és a védelem már nem garantált. Megfelelő tárolás mellett a készítmény lejárati idejéig biztonságosan felhasználható.

Leéghetünk az autóban, napernyő alatt vagy a vízben?

Az autó ablaküvege 80 százalékban engedi át az UVA-sugarakat, ezért használjunk legalább UV-filterrel ellátott nappali krémet. UV szűrő ugyanis a régebbi autótípusokban csak a szélvédőben van, az oldalsó ablaküvegekben nincs. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a sofőrök bal oldali testrészein (bal kar, bal arcfél) gyakrabban fordult elő melanoma, mivel erről az oldalról érte őket döntően napfény.

Aki a napernyő vagy fa alatt hűsöl, azt csak az UV-sugarak 50-80 százaléka éri, ami bőven elég ahhoz, hogy lebarnuljon.

Fél méterrel a víz felszíne alatt az eredeti sugárzás 40 százaléka mérhető, és mivel a bőrt a víz folyamatosan hűsít, nem is érezzük, hogy égünk, így ilyenkor használjunk vízálló terméket.

Mikor forduljunk orvoshoz leégés után? Keresse fel orvosát, ha a napégés:

nagy kiterjedésű, a test nagy részét beborítja és hólyagos;

mellett magas láz, kifejezett fáj fájdalom, zavartság, hányás vagy hasmenés is jelen van;

a házi praktikák hatására sem enyhül néhány nap alatt. Keresse fel orvosát továbbá, hogyha fertőzés tüneteit észleli, azaz többek között: fokozódik a fájdalom és a nyomásérzékenység;

fokozódik a duzzadás;

sárga folyadék (genny) fakad ki a hólyagból;

a kiszakadt hólyagból piros csík kúszik felfele a karon vagy a lábon. Bővebben a leégés veszélyeiről

Hamarabb leég, aki sportol a napon?

Igen, hiszen a szél hűti a testet, és nem is vesszük észre a leégést. Az izzadással pedig a fényvédő krémek is leoldódnak bőrünkről. Az is alaposan kenje be magát, aki úszik vagy búvárkodik. Ma már léteznek kifejezetten úszóknak ajánlott gél állagú fényvédők, melyek a vízben kevésbé oldódnak le.

Érdemes szoláriummal elérni az "alapbarnaságot" nyaralás előtt?

A szolárium veszélye az, hogy fokozza ugyan a bőr pigmentációját és óvatos használat mellett elkerülhető a leégés, ugyanakkor csak kis mértékben segíti a szervezet D-vitamin termelését, ezzel szemben a melanoma kockázatának növelésében és a bőr öregedésében ugyanolyan jelentős szerepet játszik, mint az intenzív napozás. A szolárium UVB-tartománya ugyanis alacsony, azonban a hosszú távú károsodást okozó UVA-tartománya magas.

Mely testtájak a legérzékenyebbek?

Amelyeket év közben ruhával fedünk, nyaraláskor viszont hirtelen jelentős mennyiségű UV-sugárzást kapnak. Ide tartozik még a fejtető, az orr, a nyak, a váll, a vádli és a kézfej bőre is.

Különösen nagy sugárzásnak vannak kitéve a „kiálló” testrészeink, mint például az orr, fülkagyló, ezért ezen testrészeink fényvédelméről sem szabad megfeledkezni. Egyénenként változik, ki hol barnul a leggyorsabban, de általában ilyen a köldök alatti rész.

Gyakori hibák a napozószerek használatával Elégtelen használat: lejárt készítmények és túlságosan kis mennyiségek használata.

Nem, vagy későn pótoljuk a már lekopott vagy lebomlott napvédő készítményt.

Azt gondoljuk, naptej használata mellett tartósan és a legerősebb sugárzást produkáló órákban is lehet napon tartózkodni.

Nem használunk fényvédelmet az utcán, munka közben, utazás közben, vízparton az árnyékban, vagy borúsabb napokon.

Kihagyott bőrterületek: gyakran marad ki a fül, a lábfejek, a térdhajlat.

Lehet baja a szemünknek, ha nem használunk napszemüveget?

A szem belseje leegyszerűsítve sötét kamrácskákból áll, és erről a sötétségről melanociták, vagyis pigmentek gondoskodnak. A túl erős napsugárzás akár e sejtek elváltozását is okozhatja, az UV-sugárzás számos szembetegségért is felelős.

Tengerparton vagy havas lejtőkön, ahol a víz vagy a hó visszaveri a sugarakat, a szem külső rétege is megéghet. Ilyenkor az ember ideiglenesen elveszítheti a látását – ezt hívják hóvakságnak. Tehát a valódi UV-szűrővel ellátott napszemüvegek mindenképpen ajánlottak.

A jó napszemüveg Nemcsak bőrünket kell megfelelő módon védenünk a fokozott UV sugárzás káros hatásaitól, hanem a szemünket is! A megfelelően kiválasztott napszemüveg nagyon sok kellemetlenségtől megóvhat bennünket. Véd-e a napszemüveg?

(Dr. Boros-Gyevi Márta, bőrgyógyász-kozmetológus - Oxygen Medical)