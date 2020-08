Bőrtípusunktól is függ, mennyi időt tölthetünk a napon

Ön inkább kelta vagy mediterrán típus? Az, hogy bőre mennyi ideig bírja a napozást, többek között bőrtípusától és az UV-sugárzás mértékétől is függ.

Az alábbiakban adunk néhány tanácsot, hogyan védheti meg bőrét a napsugárzás káros hatásaitól.

„ A Nap engem nem fog le, csak leégni tudok.”

I-es bőrtípus = kelta típus: rendkívül világos bőr, szeplőkkel, kék szemek, vörös vagy vöröses haj jellemző az ebbe a csoportba tartozó emberekre. Nyáron tűző napon a dél körüli órákban akár 5-10 perc alatt leéghetnek, de sosem barnulnak le.

Tipp: Kerülje a napozást és az erős napsugárzást! Bőre nem barnul le, a napsugárzás viszont visszafordíthatatlan károkat okozhat, melyek bőrrák kialakulásához vezethetnek. Ha árnyékban tartózkodik, akkor is használjon magas fényvédő faktorú naptejet már tavasztól kezdve. Örüljön bőre színének, a fehér bőr ma újra divat!

„Egy óra alatt leég a bőröm. Egy héttel azután enyhén barna lesz.”

II-es bőrtípus = észak-európai típus: Szőke haj, szürke, kék vagy zöld szem. Noha 10-20 percen belül a napozástól leég a bőr, idővel mérsékelten le tud barnulni.

Tipp: Ne tartózkodjon sokáig a napon! 30-as vagy 50-es faktorszámú naptejet használjon, már első alkalommal, mikor a tavaszi napon tartózkodik.

Fontos tudni! Sokan elfelejtik, hogy egy ködös, felhős napon is le lehet égni. Az ultraibolya sugárzás körülbelül 90 százaléka átjut a felhőkön. Az ultraibolya sugárzás visszatükröződik a hóról, a jégről, a homokról, a vízről, így ezek is ugyanolyan súlyosan le tudják égetni a bőrt, mint a napfény.

„Egy óra alatt leég a bőröm. Egy héttel azután barna lesz.”

III-as bőrtípus = közép-európai típus: sötétszőke haj, szürke vagy barna szem, 20-30 percig tartózkodhat a napon, anélkül, hogy leégne. Idővel egyre barnább lesz a bőre.

Tipp: Eleinte 30-as fényvédő faktorú naptejet használjon. Mindennek ellenére óvatosan élvezze a napozást, mivel a túl sok napsugárzás visszafordíthatatlan károkat okozhat, és bőrrák kialakulásához vezethet.

„Egy órányi napozástól sosem égek le, egy héten belül bőröm nagyon lebarnul.”

IV-es bőrtípus = dél-európai típus: sötét haj, világosbarna bőr, barna szemek, a napégés többnyire nem fordul elő. Ha azonban a IV-es bőrtípusúak bőre nem szokott hozzá a napozáshoz, legkésőbb 40 percen belül leéghet.

Tipp: Az évi első napozás alkalmával használjon 20-as fényvédő faktorú naptejet, ha bőre már lebarnult, elég alacsonyabb faktorú is. Noha bőrtípusa nem világos, akkor is óvakodjon a mértéktelen napozástól! A túl sok napsugárzás fokozza a ráncképződést, gyorsítja a bőr öregedését és bőrrákot is okozhat.

UV-index

Hogyan kezelhető a napégés? Aki leégett a napon, feltétlenül kerülje a napon való tartózkodást. Lássuk, mit tehet még ezen kívül, hogy bőre minél hamarabb regenerálódjon!

Előfordul, hogy szinte azonnal leégünk, máskor pedig órákig vagyunk a napon és látszólag semmi változás sem történik a bőrünkkel. Bőrtípusunk mellett a napsugárzás intenzitása is meghatározza, hogy mennyi időt tölthetünk a napon.

A nemzetközi UV-index (UVI) tájékoztatást ad arról, hogy adott helyen milyen mértékű az UV sugárzás és, hogy ennek megfelelően milyen faktorszámú naptejet használjunk. Az UV-index függ a napszaktól, a földrajzi szélességtől és hosszúságtól, az évszaktól, az ózonréteg vastagságától és a felhősödéstől. Az UV-index értékét a homok és a hó fényvisszaverése is befolyásolja.

A napi UV-B sugárzás előrejelzést megtalálja az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Tippek a káros sugarak elleni védekezéshez

Használjon megfelelő naptejet, a bőr saját védelmi rendszere ugyanis csak rövid ideig áll ellen a káros hatásoknak. Nyáron 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a tűző napon.

Elsősorban a kisgyermekeket óvja a Nap káros sugaraitól! Az ő bőrük sokkal sérülékenyebb, mint a felnőtteké. A várandós nők sem napozhatnak sokat, egyrészt a nagy meleg, másrészt a kiszáradás veszélye miatt.

Bizonyos gyógyszerek és tisztálkodó szerek növelik a napsugárzással szembeni érzékenységet. A napallergia jelei a bőrkiütések, a bőr kivörösödése és viszketése. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot orvosától.

Mindig tartsa szem előtt bőre védelmét. A napégés tünetei egy idő után elmúlnak ugyan, azonban fennáll a veszélye annak, hogy később rosszindulatú bőrdaganatok alakulnak ki, bazálsejtes karcinoma (basalioma), festékes bőrrák (melanoma) vagy elszarusodó laphámrák (spinalioma).

Figyelem! Ha felhős az ég, akkor is átjut rajta az UV sugárzás 30-50%-a.

(WEBBeteg - B. M.; Forrás: NetDoktor.de, Lektorálta Dr. Csuth Ágnes, családorvos)