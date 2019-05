A fekete bőrrák (melanoma) rizikófaktorai

A fekete bőrrák (melanoma malignum vagy röviden melanoma) kialakulhat már meglévő bőrelváltozásból (májfolt, anyajegy, szeplő, lentigo maligna, in situ melanoma), de teljesen újonnan is megjelenhet addig mindenféle látható elváltozástól mentes bőrfelületen is.

Meglepő módon a melanoma az esetek több mint 50 százalékában korábban egészséges bőrfelületen alakul ki. A bőrön újonnan megjelenő sötét foltok ezért mindig gyanút kell, hogy keltsenek, és bőrgyógyászati vizsgálatot igényelnek, a már meglévő anyajegyekben, májfoltokban, szemölcsökben és különféle bőrelváltozásokban észlelt változásokhoz hasonlóan.

A melanoma az esetek 20-50 százalékában meglévő bőrelváltozásból alakul ki. Az anyajegyek, májfoltok bizonyos típusai nagyobb kockázatot jelentenek, mert nagyobb eséllyel fajulhatnak el fekete bőrrákká. Kezelés nélkül a melanomát megelőző stádiumokból (in situ melanoma, lentigo maligna) kialakul a melanoma.

A fekete bőrrák oka a bőrt ért UV sugárzás, a többszöri napégés és genetikai (öröklött) tényezők. Az UV sugár terhelés károsítja a melanociták sejtmagjában lévő örökítőanyagot (DNS). Ezen károsodott sejtek többsége elhal, vagy javításra kerül. Ha azonban ez a javítási folyamat kimarad vagy hiba csúszik a folyamatba, a sejtekben lévő DNS-károsodások nem lesznek teljesen kijavítva, és ezek a sejtek később tumorrá alakulnak. Ha a szervezet túl sok UV sugárzásnak van kitéve, az az immunrendszert is gyengíti, és ezzel együtt negatívan befolyásolja a szervezet saját tumorellenes védelmi rendszerét, aminek feladata a rosszindulatú sejtek felismerése és kiiktatása.

A melanoma rizikófaktorai

A melanoma kialakulásáért felelős kockázati tényezők közt vannak belső (endogén) és külső (exogén) faktorok. Endogén rizikófaktor az anyajegyek vagy májfoltok nagy száma. Ehhez jön még az öröklött genetikai hajlam: Tíz melanomás betegből egynél egy elsőfokú családtag (pl. szülő vagy gyermek) szintén melanomás beteg. A bőrtípus is egy rizikófaktor.

Azon emberek körében, akik

világos bőrűek

könnyen leégnek

nehezen barnulnak le

hajlamosak a szeplőkre

szőke vagy vörös hajúak

kék vagy zöld szeműek,

magas a melanoma malignum kockázata.

Az exogén rizikófaktorok közül elsőként kell említeni a bőrt ért/érő erős UV sugárzást, azaz a gyakori és hosszas tartózkodást erős napfényen vagy szoláriumban. Elsősorban a 15. életév előtti többszöri napégés növeli a melanoma malignum kialakulásának kockázatát. Különösen a nulla és öt év közötti kisgyerekek veszélyeztetettek. A legerősebb sugárzás idején (11 és 15 óra között) a napon való tartózkodás kerülése és a megfelelő, alapos fényvédelem a legfontosabb eszközei a megelőzésnek.

A fekete bőrrák kialakulásának kockázatát jelentősen emelik olyan betegségek, amelyek az immunrendszer működését befolyásolják, gyengítik. Az olyan ritka betegségek is, mint amilyen például a xeroderma pigmentosum, amit a köznyelvben holdfény betegségnek (holdfény gyerekek) is neveznek, szintén rizikófaktor. Az ebben a betegségben szenvedő páciensek bőrrákkockázata (beleértve a melanomát is) 1000-szer nagyobb.

Jelenleg is vita folyik a Parkinson-kór és a fekete bőrrák kialakulásának összefüggéséről.

A korai felismerés kulcsfontosságú!

Ha a melanomát időben felismerik, jók a gyógyulás esélyei. Nagyon fontos elővigyázatosnak lenni és kellő hangsúlyt fektetni a megfelelő óvintézkedésekre, megelőzésre és a rendszeres bőrgyógyászati kontrollvizsgálatra, különösen azoknak, akiknél egy vagy több rizikófaktor is jelen van. A rendszeres önvizsgálat mellett fontos a rendszeres bőrgyógyászati szűrés is.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de, melanom-wissen.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit