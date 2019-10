Veszélyes lehet a horkolás? - Az orvos válaszol

Legtöbbször a tartós horkolás az egyik jele az alvási apnoe-nak, amely során a beteg légzése többször is leáll alvás közben, és akár százszor is felébredhet emiatt egy éjszaka alatt, anélkül, hogy emlékezne rá. Többek között ezért is van, hogy a sokat horkolók reggel kialvatlannak érzik magukat.



Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendszeresen horkolónak alvási apnoéja van, ez a betegség a horkolók körülbelül 50-60 százalékánál fordul elő. A horkoló hang akkor jelentkezik, amikor a levegő a szájból vagy az orrból a tüdő felé áramolva a járatok valamiféle dugulása vagy elkeskenyedése miatt vibrál. Minél inkább blokkolt a levegő útja, annál jobban kell a testnek dolgoznia, mely megterhelheti a szívet. Ezért is van, hogy idővel a horkolás magas vérnyomáshoz vezethet. A hangosan horkolóknak 40 százalékkal nagyobb az esélyük a magas vérnyomás kialakulására, mint azoknak, akik nem horkolnak. 34 százalékkal nagyobb a valószínűsége, hogy szívinfarktust kapnak, és 67 százalékkal nagyobb az esélyük a stroke-ra.



A horkolás: komoly betegség tünete is lehet