Kérdések és válaszok a parlagfű-allergiáról

A növény virágzásának csúcsidőszaka augusztus közepétől szeptember közepéig tart.

Cikkünkben összegyűjtöttük a parlagfű-allergiával kapcsolatos fontosabb információkat, melyek hasznos segítséget nyújthatnak a parlagfű virágzásának heteiben.

Miben segít a pollenjelentés?

Pollenallergiások számára különösen fontos, hogy ismerjék, mely időszakban virágzik az a növény, amely az allergiás tüneteket okozza. A pollennaptár mellett érdemes folyamatosan nyomon követnünk az aktuális pollenhelyzetet, az időjárás változásával bizonyos növények virágzása korábbra vagy későbbre is tolódhat. Az aktuális heti pollenjelentésből megtudhatjuk, hogy az adott növény - jelen esetben a parlagfű – pollenkoncentrációja milyen szintet ér el a levegőben.

Parlagfűszezonban ne nyissunk ablakot?

Amíg az allergén növény magas koncentrációban van jelen a levegőben, valóban hasznosabb, ha a lakásban inkább zárva tartjuk az ablakokat. A szellőztetést ne reggel 5 és 10 óra közé időzítsük, a pollenkoncentráció ugyanis ebben az időben a legmagasabb. Autóban történő utazás közben is tartsuk zárva az ablakokat és használjuk inkább a belső keringetésű, pollenszűrővel ellátott légkondicionálót.

Hirdetés

Szervezzünk szabadtéri programot, sportoljunk?

A pollenjelentés segítségünkre lehet a szabadidős programok megszervezésében is. A pollenkoncentráció nem csak reggel 5 és 10 óra között, de száraz, meleg, szeles időben is különösen magas, a szabadtéri programok, sportolás tervezésénél célszerű ezt is figyelembe vennünk. Magas pollenkoncentrációt mutató napokon tanácsos inkább zárt térben tartózkodnunk, sportoláshoz is kedvezőbb, ha ilyenkor az edzőtermet választjuk.

Elkéstünk a gyógyszeres kezeléssel?

A betegek többsége már csak szezonban, vagy a súlyosabb szövődmények jelentkezésekor fordul orvoshoz. Természetesen az állapotunknak megfelelő, személyre szabott terápia ilyenkor is segíthet a panaszok kezelésében. Az allergiás tünetek kezelését azonban már az allergén növény megjelenésekor, még a tünetek jelentkezése előtt meg kell kezdeni. Az idejében megkezdett kezeléssel biztosíthatjuk ugyanis a szezonban megjelenő tünetek súlyosságának megfelelő enyhítését.

Házi praktikák

Allergiások számára ajánlott az esténkénti hajmosás, így megelőzhetjük, hogy az éjszaka folyamán a hajunkról a párnánkra tapadt polleneket lélegezzük be, ezzel is nehezítve a nyugodt, pihentető alvást. Ez okból érdemesebb, ha nyáron nem a szabadban teregetünk, a frissen mosott, nedves ruhákon ugyanis könnyedén megtapadnak a pollenek, így a ruha viselése közben ismét fokozottan jelentkezhetnek a tünetek.

Ügyeljünk az étkezésre!

Többen megfigyelhették már, hogy allergiás panaszaik - főleg allergiaszezonban - olyankor is erősödnek, amikor nincs semmilyen jel arra, hogy az allergén-koncentráció emelkedett lenne a környezetben. A panaszokat ez esetben keresztallergia is okozhatja. Ilyen esetekben a szájüregben lép fel először az allergiás válasz. Fontos ismertetőjele, hogy a szájüregben kellemetlen viszketés alakul ki, ajakduzzanat, nyelvduzzanat, garatvizenyő, hasi görcsök jelentkezhetnek, nagyon ritkán anafilaxia is előfordul.

Parlagfű-allergiásoknál a görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka fogyasztása okozhat panaszokat, így amennyiben a felsorolt tüneteket észleli, tanácsos a továbbiakban a problémás ételt az étrendből mellőzni.

Egész éven át tartó allergiaszezon A lakosság egyelőre nem érintett tagjainak is érdemes tisztában lenniük azzal, hogy valaki éppen most is veszélynek van kitéve, már meg is jelentek a tünetei, másnak csak hetek, esetleg hónapok múlva kezdődnek a panaszai. A szakembereknek viszont egész évben szembe kell nézniük a problémával – az allergiás beteget kezelni kell, egyeseknél megelőzni a betegség kialakulását, másoknál az állapot súlyosbodását. Az ok nélkül való őszi megkönnyebbülésről, a laikus tévhitekről, a téli allergia-szezon jellemzőiről és a szabályozás kacskaringós útjáról is beszélgettünk dr. Csáki Csilla allergológus-immunológus szakorvossal.



Egész éven át tartó allergiaszezon

(Orvostkeresek.hu)