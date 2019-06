Pollenallergia: szem- és bőrtüneteket is okozhat

A szénanátha mellett az allergia más tünetek formájában is megmutatkozhat. Pollenszezonban súlyosbodhat az ekcéma, kötőhártya-gyulladás, szemhéj- és arcduzzanat is jelentkezhet.

Ekcéma és kötőhártya-gyulladás

A pollenek által okozott allergiás betegségek az atópiás betegségcsoportba tartoznak. Az atópia öröklött készséget jelent, hajlam az allergiás reakció kialakulására. Atópiás betegségek több formában jelentkezhetnek: a betegnél szénanáthás, ekcémás és asztmás tünetek is kialakulhatnak – mondja dr. Garaczi Edina bőrgyógyász-allergológus, a Dermatica szakorvosa.

A pollenallergia egyik legismertebb megjelenési formája a szénanátha: az allergiás beteg tüsszög, köhög, orrfolyást, orrdugulást, szemviszketést tapasztal az év egy adott időszakában, az allergén növény virágzásának idején. Az atópiás betegségek a már említett módon, több formában is jelentkezhetnek: a másik gyakori panasz, a bőrtünetek megjelenése vagy rosszabbodása pollenszezonban.

A légúti tünetek mellett ugyanaz a pollen okozhat ekcémát is, de van, akinél csak szénanátha jelentkezik, van, akinél csak bőrtünet, vagy mindkettő megfigyelhető. Viszonylag ritka esetekben az is előfordulhat, hogy az adott pollen csak szemtünetet, kötőhártya-gyulladást okoz, de előfordulhat szemhéj- és arcduzzanat is.

Életkortól független tünetek

A pollenek által okozott bőrtünetek gyermekeken és felnőtteken egyaránt megjelenhetnek. A panaszok elsősorban az ekcémás betegeket érintik, esetükben a meglévő betegség tünetei felerősödhetnek. Pollenszezonban főként a ruhával nem fedett területeken tapasztalható az ekcémás tünetek fokozódása: az arcon, nyakon, dekoltázson és a kézfejeken.

Panaszok esetén az ún. atopy-patch teszt segítségével vizsgálható, hogy a tüneteket valóban a pollenek okozzák-e, vagy sem. A teszt során a hát bőrére felragasztott, allergénekkel átitatott tapaszok segítségével vizsgáljuk a légúti allergének szerepét a bőrtünetek súlyosbodásában –magyarázza a doktornő. Pozitív az eredmény, ha a tesztanyagokat eltávolítva, a leolvasás során bizonyos pollenek hatására bőrpír vagy ekcéma jelentkezik a vizsgált területen.

Viszketés helyett

Ha a vizsgálatok során bebizonyosodik, hogy a bőrtüneteket pollenallergia okozza, akkor a megfelelő, kezelőorvos által felírt készítményekkel hatékonyan enyhíthetjük a panaszokat. A kialakult bőrtünetekre antihisztamintartalmú gyógyszer, a viszkető ekcémás plakkokra zsírozó kenőcsök, rövid ideig szteroidtartalmú krémek javasoltak.

A kezelésben és a megelőzésben egyaránt lényeges a pollenexpozíció lehetőség szerinti kerülése:

Magas pollenkoncentráció esetén minimalizáljuk a szabadban töltött időt.

Nyaraláshoz érdemes pollenmentes helyszínt választanunk: ez főként hegyekben, vagy tengerparton megoldható.

Különösen hosszú haj esetén javasolt a gyakori hajmosás. A pollenek a hajban megtapadva egész nap, de a párnára jutva éjszaka is irritálhatják a bőrt.

Az öltözködésre is érdemes figyelni. Részesítsük előnyben a kényelmes, pamutból készült darabokat, a műszálak ugyanis irritálnak, a melegben a fokozott verejtékezés pedig tovább rontja a tüneteket.

(Dermatica - Dr. Garaczi Edina, bőrgyógyász, allergológus)