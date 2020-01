A húgyúti fertőzések első jelei

Melyek a húgyúti fertőzések jelei és hogyan kezeljük a tüneteket? - erről kérdeztük dr. Szűcs László urológust.

Ég, szúr, fáj

Az egyik leggyakoribb urológiai megbetegedés a húgyhólyag-gyulladás. Statisztikák szerint a nők közel 80%-a élete során legalább egyszer átesik az ún. „felfázásos” tüneteken. Ezt a betegséget a felfázás helytelen elnevezése ellenére azonban a hólyagba bejutott kórokozók okozzák. Leggyakoribb előidézőjük baktériumok, főleg bélbaktériumok, melyek közül az E. colit említhetjük meg elsősorban. Nem elhanyagolható azonban a Klebsiella, Enterobacter és Proteus fajok jelenléte sem.

A betegek elsősorban rendszeres, görcsös vizelési ingerről panaszkodnak, vizelet azonban nem, illetve csak pár csepp ürül, erős égő, szúró fájdalom kíséretében. Előrehaladott állapotban időnként vérvizelés is lehetséges. Ha a fertőzés nem csak a hólyagtájra korlátozódik, hanem felszálló gyulladásként a vesét is érinti, úgy láz, nagyfokú elesettség is jelentkezik.

Visszatérő probléma

Sokan látszólag épp, hogy kilábaltak a betegségből, a panaszok rövid idő elteltével ismét fellángolnak. Húgyúti fertőzésekre különösen hajlamosíthatnak a következő tényezők: férfiak esetében prosztatamegnagyobbodás, hólyagnyaki merevség, húgycsőszűkület következtében kialakuló vizeletpangás, hólyagkövesség, nőknél különböző eredetű nőgyógyászati, kismedencei gyulladások, esetleg hormonális tényezők (fogamzásgátlók szedése, menopauza időszaka).

Természetesen mindkét nem esetében rizikótényező lehet a gyakori partnerváltás, esetleg alkalmi szexuális kapcsolat óvszerhasználat nélkül.

Cukorbetegségre is utalhat A gyakori vizeletürítés jól ismert tünete a cukorbetegségnek is.



Alacsony az ürülő vizelet sótartalma nagy mennyiségű folyadék fogyasztásakor, ami lehet tudatos, de lehet pszichogén eredetű is (pszichogén polydipszia), vagy valamely betegség kísérőtünete. Jellemző tünete lehet a fokozott szomjúságérzés és a nagy mennyiségű folyadék fogyasztása pl. a fejsérülést szenvedetteknek, vagy az ún. diabetes insipidusnak nevezett betegségben szenvedőknek is. A cukorbetegség figyelmeztető jelei

Kezelési lehetőségek

A tünetek megjelenésekor alapvető a teljes vizelet, üledékvizsgálat elvégzése, súlyosabb tünetek, visszatérő fertőzések esetében célszerű vizelettenyésztést is kérni a laboratóriumtól, ez utóbbit mindenképpen még a kezelés megkezdése előtt. Ezt követően az oki terápia mindenképpen az antibiotikus kezelés, egyszerűbb esetekben esetleg csak egy-két napig antibiotikumtartalmú granulátum formájában.

Súlyosabb, vagy visszatérő fertőzések, gyulladások esetén széles spektrumú antibiotikum adását kezdjük, melyet a vizelettenyésztés eredményének alapján a kórokozó érzékenységének megfelelően a későbbiekben esetleg módosítunk - magyarázza dr. Szűcs László. Húgyúti fertőzések esetén emellett a legfontosabb terápia a bő folyadékfelvétel.

Hatására hígul a vizelet és ilyen módon csökken a baktériumok koncentrációja is. Tüneti terápiaként nonszteroid gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók szedése, gyógyteák fogyasztása is sokat segíthet.

Megelőzhető?

A fertőzések megelőzésére fontos a bő folyadékbevitel és törekedni kell, hogy a hólyagból minden vizelet kiürüljön.

A panaszok ismételt kiújulását megelőzendő lényeges, hogy a társuló nőgyógyászati, kismedencei gyulladásokat is kezeltessük.

A laboratóriumi vizsgálatok mellett fontosak a különböző képalkotó eljárások is (ultrahang, röntgen, CT), illetve bizonyos esetekben hólyagtükrözésre is sor kerülhet.

Ezek segítségével kiszűrhetők, diagnosztizálhatók különböző urogenitális fejlődési rendellenességek, anatómiai eltérések, fennálló vese- vagy vesevezeték-kövesség, esetleges daganatos elváltozások.

(Oxygen Medical - Dr. Szűcs László, urológus)