A poratka-allergia fokozza más allergiák tüneteit

A háziporatka-allergia felerősítheti más allergiák tüneteit. Friss kutatási eredmények azt is igazolják, hogy a háziporatka-allergiások körében nagyobb az asztma és más légúti betegségek kialakulásának kockázata is.

Azok esetében, akik nemcsak a háziporatkára, hanem más rokon atkafajokra is allergiások, még nagyobb ez a kockázat.

Azt is tudjuk, hogy a poratkaallergiások gyakran a csótányokkal és a rákfélékkel szemben is allergiás reakciót mutatnak.

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A Queen’s Egyetem kutatói már korábban is kimutatták, hogy a poratka-allergiában szenvedő emberekben gyakran másoknál gyorsabban alakulnak ki a szénanátha tünetei.

Az eredmények ugyanakkor azt is mutatják, hogy az allergiás időszak kellős közepére a tünetek ilyen típusú eltérése csökken.

Az egyetem kutatói Anne Ellis vezetésével 123 résztvevőt tettek ki a parlagfű pollenjének, és kimutatták, hogy a nem szezonális allergiában szenvedő alanyok másképp számoltak be a tünetekről, mint az abban nem érintett résztvevők. A nem szezonális allergiákban szenvedők közül a poratkára allergiás résztvevőkben is gyorsabban jelentkeztek a tünetek a parlagfűbehatást követően.

A Kingston Általános Kórházban végzett tanulmány eredményei az Annals of Allergy, Asthma & Immunology szakfolyóiratban jelentek meg.

A tünetek súlyosbodásának oka az úgynevezett "előzetes megtöltés"

„A kutatás eredményei alapján megszületett az „előzetes megtöltés” elmélete” – nyilatkozta Dr. Ellis. „Ha valaki folyamatos tüneteket tapasztal valamilyen állandó allergia következtében, amint újabb allergén adódik a keverékhez, a tünetei sokkal gyorsabban alakulnak ki, és nehezebb kezelni az állapotot, mint másoknál.”

Ezért van különösen nagy jelentősége a hiposzenzibilizációnak (allergén immunterápia) poratka-allergiások körében, hiszen ezzel megszüntethetőek az egész éven át fennálló panaszok, de természetesen minden más nem szezonális és a szezonális allergiák esetében is ez az, ami tartós megoldást jelenthet az allergiára.

(WEBBeteg/Medipress)