Rejtett here (le nem szállt here)

A rejtettheréjűség a születés után nem teljesen leszállt here vagy herék állapota, amely főként újszülötteknél és kisgyermekeknél állhat fenn. A here ilyenkor nem a herezacskóban (skrotum), hanem az alhasi területen, az inguinalis csatornában vagy a hasüregben helyezkedik el. Kezelése tipikusan műtéti, a beavatkozás célja a here normál pozíciójának helyreállítása.

A rejtett here pontos oka nem mindig ismert, azonban több tényező is szerepet játszhat a rendellenesség kialakulásában. Genetikai hajlam, koraszülés, és bizonyos hormonális zavarok elősegíthetik a herék nem megfelelő leszállását.

Az állapot gyakorisága különböző országokban változó, de átlagosan minden 100 újszülött fiú közül 1-3 esetben fordul elő, ám különösen magas az előfordulási arány a koraszülöttek körében.

A témában Dr. Széll Tamás, az Oktogon Medical Center urológus szakorvosa volt segítségünkre.

A rejtettheréjűség tünetei és diagnosztikája

A rejtettheréjűség legfőbb jellemzője, hogy a here nem tapintható a herezacskóban. Erre általában a gyermekorvosi szűrővizsgálatokon derül fény.

A diagnózis megerősítésére az orvos fizikai vizsgálatot végez, ami magában foglalja a herék tapintását a herezacskóban. Ha a here nem tapintható, ultrahangvizsgálatra lehet szükség a pontos helyzetük meghatározására. Ha a here továbbra is rejtett marad, komplexebb képalkotó vizsgálatok, pl. MRI jöhetnek szóba annak érdekében, hogy a kezelőorvos teljes képet kapjon a helyzetről.

A rejtettheréjűségnek több formája is lehet:

Veleszületett rejtettheréjűség: olyan állapot, ahol a here sosem ereszkedett le a herezacskóba.

olyan állapot, ahol a here sosem ereszkedett le a herezacskóba. Szerzett rejtettheréjűség: a here kezdetben helyesen helyezkedik el, de később visszavándorol vagy máshol helyezkedik el.

a here kezdetben helyesen helyezkedik el, de később visszavándorol vagy máshol helyezkedik el. Eltűnő here: olyan ritka helyzet, amikor a here még a hasüregben sem található.

olyan ritka helyzet, amikor a here még a hasüregben sem található. Visszahúzódó here, ingahere: normálisnak tekinthető, ha a here ideiglenesen felcsúszik az ágyékba, ami főleg hidegben vagy stresszhatásra történik meg, ám kézzel vagy meleg víz segítségével könnyen visszatér a herezacskóba.

A rejtett here kezelése: orchiopexia

Ha a herék 6 hónapos korig nem ereszkednek le maguktól, általában orvosi beavatkozást javasolnak. Korábban hormonkezelést alkalmaztak, de ma már ez nem elterjedt; inkább a herék herezacskóba való műtéti áthelyezésére helyezik a hangsúlyt. A rejtettheréjűség kezelésének elsődleges módszere ma már a műtéti beavatkozás, amely általában orchiopexia néven ismert.

Az orchiopexia magában foglalja a rejtett here áthelyezését a herezacskóba, valamint rögzítését annak érdekében, hogy megakadályozza a visszavándorlást. A műtétet általában az érintett gyermek első életévében javasolják elvégezni, mivel ez jelentősen csökkentheti a későbbi meddőség és a hererák kockázatát. A műtét altatásban történik, és többnyire rövid kórházi tartózkodást igényel.

A műtét sikeressége magas, és a komplikációk ritkák, de mint minden sebészeti beavatkozás esetén, itt is fennállnak bizonyos kockázatok, mint például fertőzés vagy a here károsodása. A műtét utáni helyes utógondozás kulcsfontosságú a gyógyulás és a hosszú távú egészség biztosítása szempontjából.

Műtét utáni gondozás

A műtét után a gyermek általában rövid ideig kórházban marad, hogy az orvosok nyomon követhessék az általános állapotát és biztosítsák a megfelelő fájdalomcsillapítást. Az otthoni gondozás során fontos a seb tisztán tartása, a gyermek nyugalmának biztosítása és a fizikai aktivitás korlátozása. A sebgyógyulás általában néhány hét alatt megtörténik, de a teljes felépülés időtartama változó lehet.

A műtét utáni szövődmények ritkák, de előfordulhatnak, mint például a sebfertőzés, a herezacskóban vérzés vagy a herék károsodása. Ha a here nem marad helyén vagy a helyreállítás nem volt sikeres, lehet, hogy további műtéti beavatkozásra van szükség. A szülőknek figyelni kell lenniük bármilyen rendellenesség, fájdalom vagy a gyermek viselkedésében bekövetkező változás esetén, és szükség esetén azonnal forduljanak orvoshoz.

Szövődmények nem kezelt rejtettheréjűség esetén

A rejtettheréjűség kezelésének elmaradása vagy késedelme súlyos következményekkel járhat. Amennyiben a le nem szállt herék nem kerülnek időben a herezacskóba, többféle szövődmény kialakulásának veszélye nő meg jelentősen:

Csökkent nemzőképesség - A normál spermiumtermeléshez ideális hőmérséklet 34-35°C körül van, míg a hasüregben ennél magasabb hőmérséklet is lehet. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a spermiumok életképességét és számát, csökkentve ezzel a termékenységi potenciált.

- A normál spermiumtermeléshez ideális hőmérséklet 34-35°C körül van, míg a hasüregben ennél magasabb hőmérséklet is lehet. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a spermiumok életképességét és számát, csökkentve ezzel a termékenységi potenciált. Here sorvadása - Ha a here hosszú ideig marad melegebb környezetben, az elkezdhet sorvadni, ami visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet.

- Ha a here hosszú ideig marad melegebb környezetben, az elkezdhet sorvadni, ami visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet. Heredaganatok kialakulásának kockázata - Különösen akkor növekszik a hererák kockázata, ha a here a hasüregben helyezkedik el. Bár a műtéti beavatkozás csökkentheti a daganatos megbetegedések kockázatát, a műtét után is ajánlott rendszeres önvizsgálatot végezni, különösen 10 éves kor felett.

- Különösen akkor növekszik a hererák kockázata, ha a here a hasüregben helyezkedik el. Bár a műtéti beavatkozás csökkentheti a daganatos megbetegedések kockázatát, a műtét után is ajánlott rendszeres önvizsgálatot végezni, különösen 10 éves kor felett. Herecsavarodás - Ez a komoly állapot akkor fordul elő, amikor a here táplálását biztosító ondózsinór megcsavarodik, ami akadályozza a here vérellátását, és akár a here elhalásához is vezethet. A rejtettheréjűség esetében a herecsavarodás tízszer gyakrabban alakul ki.

- Ez a komoly állapot akkor fordul elő, amikor a here táplálását biztosító ondózsinór megcsavarodik, ami akadályozza a here vérellátását, és akár a here elhalásához is vezethet. A rejtettheréjűség esetében a herecsavarodás tízszer gyakrabban alakul ki. Lágyéksérv kialakulása - A lágyékcsatorna és a hasüreg közötti túlzottan tág nyílás esetén belső szervek, például a belek, kinyúlhatnak a lágyékcsatornába, ezáltal lágyéksérvet képezve.

A kezelés minél korábbi megkezdése létfontosságú a fenti szövődmények elkerülése és a hosszú távú egészség megőrzése érdekében.

Összegzés

A rejtettheréjűség kezelésére általában műtéti beavatkozás, az orchiopexia szükséges, amelynek során a heréket a helyes pozíciójukba helyezik és rögzítik. A műtét ideálisan az első életévben történik, hogy minimalizálja a későbbi egészségügyi problémák, mint a meddőség és a hererák kockázatát. A műtét után a legtöbb gyermek normális életet élhet anélkül, hogy a rejtettheréjűség komolyabb egészségügyi problémákat okozna.

Szakértőnk: Dr. Széll Tamás, az Oktogon Medical Center urológusa