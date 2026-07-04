8 tipp a hőség könnyebb elviselésére munka közben

Összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, hogy a munkahelyén könnyebben elviselhesse a hőséget. 8 tipp, ami beválhat.

Igyon langyos-hűs folyadékot

A nagy melegben a hideget kívánjuk, mégis érdemesebb inkább langyos vagy hűvös italt fogyasztani. Ez utóbbiak azonnali enyhülést kínálnak. Ezzel szemben, ha túl hideget iszunk, azt a szervezetnek fel kell melegítenie, a forró italok pedig izzasztó hatásúak. Egészséges felnőtt embereknek fontos mindennap legalább másfél liter folyadékot, lehetőleg elsősorban csapvíz vagy ásványvíz formájában efogyasztani, hőségben és fizikai aktivitás mellett pedig ennél többet.

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Ha teheti, húzza ki a hálózati csatlakozókat!

Minden működő elektronikus készülék meleget sugároz ki. Különösen a kisebb terekben gyülemlik gyorsan fel a hő. Ezért kapcsoljon ki minden készüléket, amit aktuálisan nem használ, és ha lehetséges, jobb a hálózati csatlakozókat is kihúzni a konnektorokból. Ezzel áramot is spórol.

Kerülje a közvetlen napsugarakat!

Munkához olyan helyet keressen, ahol nem éri közvetlen napsugárzás. Ha az íróasztala közvetlenül az ablak mellett van, nagyon hamar felmelegedhet. Ha megteheti, hogy a nap folyamán a Nap járásának megfelelően változtatja a helyét, akkor éljen a lehetőséggel és maradjon árnyékban. Ha home office-ban dolgozik, akár az erkélyre vagy a teraszra is magával viheti a laptopját. Amennyiben van egy kis légmozgás, ott kellemesebb is lehet a klíma.

Árnyékoljon!

Még ha nincs is közvetlenül a napon a munkafelülete, akkor is érdemes az árnyékolókat (redőnyt, reluxát stb.) használni. Szellőztesse át kora reggel a helyiséget, ahol dolgozik, amikor megérkezik a munkába, vagy a szobáját, ha otthonról dolgozik. Ekkor még friss a levegő. A későbbi meleg levegőt már nem érdemes beengedni a belső terekbe. Szellőztetést követően húzza le a rolót vagy redőnyt, természetesen úgy, hogy elegendő fény legyen a munkához. A helyiség így tovább marad hűvös és a munka is kellemesebb lesz.

Öltözködésével is alkalmazkodjon!

Viseljen könnyű, vékony, természetes anyagból (pl. pamut, lenvászon) készült, lehetőleg világos ruházatot, ami szellőzni engedi a bőrt és elvezeti a verejték jelentette nedvességet.

Könnyű ételeket fogyasszon!

A forró napokon könnyű, magas víztartalmú ételeket válasszon! Ezek amellett, hogy nem terhelik meg a gyomrot, valamennyi folyadékot is pótolnak. A jégsaláta víztartalma például majdnem 95%, és 100 grammja mindössze 13 kalóriát tartalmaz, tehát ideális választás nyáron. Kifejezetten ajánlott még a paradicsom, az uborka és a görögdinnye fogyasztása is. Egy okosan összeállított, könnyű saláta vagy néhány falat görögdinnye jó választás lehet uzsonnára.

Frissítse fel magát!

A nagy melegben rendszeresen gondoskodjon szervezete hűsítéséről! Ha home office-ban dolgozik, ebédszünetben például jóleshet egy néhány perces hűs lábzuhany. Ennek alternatívájaként a munkahelyén a csuklóját öblítheti le hűvös csapvízzel. Ne törölje szárazra a bőrét ezek után, hanem csak finoman itassa fel róla a vizet, így tovább frissebbnek érezheti magát.

Maradjon hűvösben!

A legeredményesebb módszer, ami zárt helyiségben bevethető a hőség ellen, az a klímaberendezés használata. De a ventilátorok is segíthetnek kellemesebbé tenni a hőmérsékletet. Arra figyeljen oda, hogy a légáramlást ne közvetlenül magára irányítsa! Ehelyett a mennyezet felé javasolt fordítani. Máskülönben huzatot kaphat, aminek nátha, nyakmerevség, fül-vagy kötőhártya-gyulladás lehet a következménye. A klímaberendezések rendszeres, szakemberrel történő ellenőriztetése és tisztíttatása kiemelten fontos!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Cool bleiben: 8 Tipps gegen Hitze am Arbeitsplatz (NetDoktor)