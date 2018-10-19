A terhesség 3. hete

Kedves Kismama! Ezen a héten történhet meg a fogantatás. A petesejt és a spermium találkozásából létrejövő zigóta osztódni kezd, miközben a petevezetékeken keresztül utat talál magának a méh felé, ahol már továbbfejlődve blasztocitaként beágyazódik. Ez az út 3-5 napot vesz igénybe, de még így is lehetséges, hogy a most alkalmazott terhességi teszt negatív eredményt mutat.

3. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 37

Mi történik veled a 3. héten?

A legtöbben ezen a héten még semmilyen változást nem éreznek. A beágyazódás időszakában előfordulhat, hogy világos, pecsételő vérzést (úgynevezett beágyazódási vérzést) tapasztalsz. Azonban ez nem mindenkinél jelentkezik és nem is bizonyítja önmagában a terhességet.

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Mi történik a babával a 3. héten?

A zigótát alkotó sejtek gyorsan növekednek és 3-5 nap alatt érnek el a méhbe, ahol tovább osztódva blasztocisztává fejlődnek és a méh nyálkahártyájához kapcsolódva megkezdik a beágyazódást. A blasztociszta belső sejtcsoportjából alakul majd ki az embrió, külső sejterétege pedig többek között a későbbi méhlepény kialakulásában játszik fontos szerepet.

Ha a fejlődő embrió korai fejlődése során kettéválik, egypetéjű ikrek fejlődhetnek.

Mire figyelj ebben az időszakban?

Ennek a hétnek a végétől elkezd termelődni a humán koriongonadrotropin (hCG), vagyis az a hormon, melyet a terhességi tesztek is kimutatnak. Ekkor jellemzően még nincs elegendő HCG hormon a szervezetedben ahhoz, hogy az terhességi teszttel kimutatható legyen, ezért ne aggódj, ha továbbra sem pozitív az eredmény. Ugyan léteznek olyan érzékeny terhességi tesztek, amelyek a várható menstruáció előtt is jelezhetik a várandósságot, azonban a túl korai tesztelés könnyen álnegatív eredményt adhat. Éppen ezért a terhességi teszt elvégzésével a legmegfelelőbb az esedékes menstruáció első kimaradt napjáig várni. Természetesen nem egyszerű feladat türelmesnek maradni, mivel a bizonytalanság idegőrlő lehet, de a biztos teszteredményhez idő kell.

Terhességi vizsgálat

Még ezen a héten sincs szükség terhességi vizsgálatra panaszmentes esetben. A túl korán végzett ultrahangvizsgálat során még sok esetben teljesen természetes, hogy nem láthatók azok a jelek, amelyekből egyértelműen megállapítható a terhesség ténye. Így a korán végzett vizsgálatok szükségtelen bizonytalanságot, szorongást is okozhatnak.

Abban az esetben azonban, ha erős vagy fokozódó alhasi fájdalom, szédülés, jelentős vérzés, esetleg más aggasztó panasz jelentkezik, mielőbbi orvosi vizsgálatra van szükség.

Mit kell tudni a partnerednek?

A várakozás és a bizonytalanság mindkettőtök számára megterhelő lehet. Fontos, hogy nyíltan tudjatok beszélni arról, hogyan élitek meg ezt az időszakot, ugyanakkor ne váljon minden gondolatotok középpontjává a tesztelés és a várakozás. A megszokott közös programok és a mindennapi rutin fenntartása sokak számára segíthet. Használjátok fel ezt az időszakot arra, hogy figyelemelterelésként olyan szórakoztató élményeket szereztek, amiből később töltekezhettek.

Jó tudnod

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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