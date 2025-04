A terhességi elhízás növelheti mentális-viselkedési rendellenességek kockázatát

A terhesség előtti és közbeni anyai elhízás jelentősen növelheti egyes neuropszichiátriai és viselkedési problémák kialakulásának kockázatát a gyermeknél, fedezte fel egy nemrégiben végzett kutatás. A születendő gyermeknél az autizmus kialakulásának esélye duplájára, az ADHD-é pedig 32 százalékkal nő, amennyiben az anya elhízott.

A túlsúly és az elhízás a szervezetben történő kóros zsírfelhalmozódást jelenti. Az állapot többféle súlyos, krónikus betegség kialakulásának kockázatát megnövelheti, ezáltal jelentős egészségügyi problémát jelent. Az elhízás aránya – egyik nemet sem kímélve – világszerte folyamatosan emelkedik, olyannyira, hogy a terhesség előtt és során kialakult elhízás is közegészségügyi jelentőségű megoldandó feladattá vált. Az anyai elhízás számos újszülöttkori kedvezőtlen kimenetel kockázatát fokozhatja (koraszülés, halvaszületés, túl kicsi vagy túl nagy méretű csecsemő), ám a legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy a gyermek idegrendszerének és viselkedésének fejlődését is negatív irányba befolyásolhatja.

A Psychiatry Research nevű orvosi folyóiratban megjelent cikk beszámol róla, hogy a terhesség előtt egészséges testsúlyú anyáktól született gyermekekhez képest a túlsúlyos vagy elhízott nők által szült gyermekeknél megnő

A fogamzás előtti időszakban vagy a terhesség alatt jelentkező túlsúly 18, illetve 19%-kal növelte az ADHD kockázatát a nem túlsúlyos anyák gyermekeihez képest; míg a fogamzás előtti elhízás 57%-kal, a terhesség alatti elhízás pedig 32%-kal növelte ugyanezt a rizikót.

Az autizmus spektrumzavarok kockázata 9%-kal emelkedett fogamzás előtti túlsúly és 42%-kal fogamzás előtti elhízás esetén. A terhesség során jelentkező anyai elhízás megduplázta az utódnál az ASD kialakulásának esélyét.

Súlyos antiszociális és agresszív viselkedéssel járó magatartászavar kialakulása 16%-kal volt valószínűbb a fogantatás előtt elhízott anyák utódainál.

A pszichózis 61%-kal, az úgynevezett externalizáló viselkedés 30%-kal, míg a kortársakkal kapcsolatos problémák 47%-kal nagyobb eséllyel alakultak ki a fogantatás előtt elhízott anyák gyermekeinél.

A hangulati, szorongásos, személyiség-, étkezési, valamint alvási zavarok összefüggését az anyai elhízással, túlsúllyal kapcsolatban nem vizsgálták a korlátozott adatok miatt.

De mi lehet az összefüggés az anyai elhízás és a mentális-viselkedési rendellenességek kialakulása között?

Az elhízás egy, az egész szervezetet érintő, alacsony fokú gyulladással társul, amelyre jellemző a szabad gyökök túlzott termelődése. Az oxidatív stressz, a zsíranyagcsere zavara és a hormonális egyensúly hiánya mind negatív irányban befolyásolhatja a magzat idegrendszerének fejlődését, ahogyan a terhességi cukorbetegség és hipertónia is. Az anyai elhízáshoz gyakran társuló metabolikus zavarok egyaránt összefüggésbe hozhatók a neuropszichiátriai és viselkedési rendellenességek fokozott kockázatával az utódoknál, csakúgy mint a gyermekkori elhízással. Az elhízás pedig felnőtt- és gyermekkorban egyaránt a mentális betegségek független kockázati tényezőjének tekinthető.

A tanulmány eredményei tehát arra engednek következtetni, hogy az anyai kóros zsírfelhalmozódás, annak mértékétől függően, hosszú távú neuropszichiátriai és viselkedési problémákat idézhet elő az utódoknál. Az anyai elhízás és a terhesség előtti és alatti túlzott súlygyarapodás összetett módon képes befolyásolni a magzat agyi fejlődését. Elengedhetetlen a további kockázati tényezők figyelembevétele (mint például az arachidonsav szintjének monitorozása, amely kulcsfontosságú az agy fejlődése szempontjából), illetve a szociodemográfiai, környezeti, genetikai és biológiai háttér feltérképezése. A fogamzás előtti testsúlyszabályozás enyhítheti az érintett gyermekeknél a káros hatások kialakulását.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magzatra és az anyukára is az is káros, ha a terhes nő alultáplált, ez ugyanúgy kerülendő, mint a kóros mértékű súlygyarapodás. Természetes, hogy az anyuka testsúlya a terhesség alatt gyarapszik, de fontos, hogy ez optimális mértékű legyen. Tehát kiegyensúlyozott táplálkozásra kell törekedni, amivel biztosítható mind az anyuka megfelelő tápanyagellátottsága, mind a pocakjában növekvő baba egészséges fejlődése.

