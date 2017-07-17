Ha túl nagy a baba - A magas születési súly és a születés utáni gyors súlygyarapodás

A magas születési súly önmagában nem jelent betegséget. Egy nagyobb termetű, genetikailag nagyobb növekedési potenciállal rendelkező baba teljesen egészséges lehet. Ugyanakkor a kutatások alapján a magas születési súly összefügg a későbbi túlsúly és elhízás magasabb kockázatával.

Napjainkban a 0-6 hónapos csecsemőknek jelentősen nagyobb a súlya, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Nemcsak a babák nagyobbak, mint korábban, hanem a kisgyermekek, tinik és felnőttek is. Ezt a trendet az orvosok egyre aggasztóbbnak ítélik, hiszen a korai elhízás következményeként egyre korábban jelentkeznek a szív- és érrendszeri megbetegedések is.

Fontos azonban különbséget tenni a nagy születési súly és a születés utáni gyors súlygyarapodás között. Mindkettő összefügg a későbbi túlsúly gyakoribb előfordulásával és bizonyos egészségi problémák kockázatával, a születési súlynál azonban még fontosabb lehet, hogy születését követően milyen gyorsan gyarapszik a baba.

A nagy születési súly

Kutatások alapján a magas születési súly (macrosomnia), pontosabban a terhességi korhoz képest nagy születési súly (LGA, large for gestational age) összefügg a későbbi túlsúly és elhízás magasabb kockázatával. Az az újszülött számít túlsúlyosnak, akinek a születéskori súlya meghaladja az adott terhességi korra (hetekben kifejezett) jellemző súlyértékek 90. percentilisét. Egyes kutatók a 4000 g feletti súlyt abszolút határnak tekintik, a születés hetétől függetlenül.

Egy 2023-as, több mint 840 000 ember adatait és 42 vizsgálatot összesítő meta-analízis szerint az LGA-ként született gyermekeknél magasabb volt a későbbi túlsúly és elhízás esélye, és ez a kapcsolat kisgyermekkorban is megfigyelhető volt.

Mivel függ össze a magas születési súly?

A nagyobb születési súly összefügg a várandós anyuka súlygyarapodásával. Amennyiben a kismama a terhesség során többet hízik, mint az ideális lenne, az nagyban növeli a gyermek elhízottságának és akár a veleszületett szívbetegségeknek a kockázatát.

Azoknál a gyerekeknél nagyobb a magas születési súly, ahol az anyának a terhesség alatt diagnosztizált diabétesze volt. A terhességi cukorbetegség során a magasabb anyai vércukorszint miatt több glükóz juthat át a placentán a magzathoz. A magzat erre fokozott inzulintermeléssel reagálhat, ami elősegítheti a fokozott növekedést és a nagyobb zsírtömeg kialakulását.

Ugyancsak gyakoribb azoknál a csecsemőknél, ahol az apa is túlsúlyos.

Ez azonban kockázati tényező, nem pedig sorsszerű előrejelzés. Egy nagy súlyú újszülöttből egyáltalán nem törvényszerűen lesz túlsúlyos felnőtt. Jóval nagyobb a jelentősége a gyarapodás későbbi ütemének.

Hirdetés

A csecsemőkori gyors súlygyakapodás

A szakirodalom alapján különösen érdekes az úgynevezett csecsemőkori gyors súlygyarapodás (RWG, rapid weight gain), vagyis a . A kutatásokban ezt gyakran úgy definiálják, hogy a testsúly életkor szerinti standardizált értéke túl gyorsan emelkedik két mérési időpont között. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a gyermek több növekedési görbevonalat is felfelé keresztez.

Ez azért érdekes, mert az első életévben – és ezen belül is már az első hónapokban – zajló növekedés a későbbi testzsírtömeggel is kapcsolatba hozható. A vizsgálatokban nemcsak magasabb BMI-t, hanem nagyobb testzsírtömeget, derékkörfogatot, illetve hasi és viscerális zsírszövetet is összefüggésbe hoztak a korai gyors növekedéssel.

Az egyik feltételezés szerint a nagyon gyors korai növekedés befolyásolhatja az úgynevezett metabolikus programozást. A csecsemőkori energiafelesleg hatással lehet a zsírsejtek fejlődésére, az étvágy- és jóllakottság-szabályozásra, valamint későbbi anyagcsere-folyamatokra.

Fontos azonban, hogy a gyors súlygyarapodás nem kizárólag zsírszövetet jelent. A csecsemő egyszerre gyarapszik izomban, csontban, szervekben és zsírszövetben is. Emiatt önmagában a testsúlyból nem lehet megmondani, hogy egy baba „túl sok zsírt” szedett-e fel.

Az első hónapokban természetesen gyors a növekedés, és egy megfelelően táplált, egészséges csecsemőnek kifejezetten szüksége van jelentős súlygyarapodásra. Nem az a cél, hogy a baba minél lassabban hízzon.

Ami inkább figyelmet érdemel, az az, ha a baba tartósan és jelentősen felfelé keresztezi a növekedési görbéket, különösen akkor, ha ezzel párhuzamosan a testhosszhoz viszonyított súlya is aránytalanul emelkedik. Ezért a gyermekorvosi értékelésben nem egyetlen kilogrammérték a lényeg, hanem a növekedési trend:

hogyan változik a testsúly-percentilis,

hogyan változik a testhossz-percentilis,

hogyan alakul a testsúly/testhossz arány,

és hogy a gyermek nagyjából a saját növekedési csatornáját követi-e.

Részletesen Mikor számít egy gyermek elhízottnak?

Hogyan csökkenthető a túl nagy születési súly kockázata?

1. A terhesség előtti testsúly optimalizálása

Már a fogamzás előtti anyai BMI is összefügg a nagy magzat és a macrosomia kockázatával. A terhesség előtti túlsúly/elhízás növeli többek között a terhességi diabétesz és a macrosomia kockázatát. Ezért a megelőzés valójában már a terhesség előtt elkezdődik: megfelelő testsúly, rendszeres fizikai aktivitás és kiegyensúlyozott étrend lehet az egyik legfontosabb beavatkozási pont.

2. A túlzott terhességi súlygyarapodás elkerülése

Ez az egyik legjobban módosítható tényező. A túlzott mértékű gesztációs súlygyarapodás összefügg a magasabb születési súllyal és az LGA nagyobb kockázatával. Nem az a cél, hogy a kismama „minél kevesebbet hízzon”, hanem hogy a saját súlyához mérten legyen a súlynövekedés.

A terhességi elhízás veszélyei A terhesség során felszedett kilók ideális mennyisége a várandósságot megelőző testsúlytól függ, ajánlások szerint egyszeres terhesség esetén:

az alacsony, 18,5 alatti BMI-vel rendelkezőknél 12,5-18 kg,

a normál, 18,5-24,9 BMI-vel rendelkezőknek 11,5-16 kg,

25-29,9 feletti magas BMI–vel rendelkezőknek 7-11,5 kg

a 30 feletti súlyos elhízás esetén 5-9 kg súlygyarapodás megfelelő. Bővebben a terhesség alatt felszedett kilók veszélyeiről

3. A gesztációs diabetes megelőzése és megfelelő kezelése

A magas születési súly megelőzésében fontos a megfelelő időben végzett terhességi cukorbeteg szűrés, rizikófaktorok esetén akár korábbi vizsgálat, a megfelelő szénhidrátminőség és étkezési struktúra, rendszeres fizikai aktivitás, és igazolt gesztéciós diabétesz esetén a vércukor megfelelő kontrollja. Érdekesség, hogy már 10–15 perc séta étkezések után is segíthet a vércukorszint kontrolljában.

A terhességi cukorbetegségben a vércukorszint mellett a túlzott terhességi súlygyarapodás önállóan is kockázati tényező. Tehát nem elég azt mondani, hogy „a cukrom rendben van, ezért minden rendben”. A vércukor + terhességi súlygyarapodás + magzati növekedési trend együtt sokkal informatívabb.

4. Rendszeres mozgás

A terhesség alatti fizikai aktivitás nemcsak a túlzott súlygyarapodás ellen lehet hasznos, hanem javítja az inzulinérzékenységet és a glükózszabályozást is. Ez különösen fontos az LGA szempontjából, mert a kedvezőbb anyai metabolikus környezet csökkentheti a túlzott magzati növekedés esélyét. A mozgás természetesen nem azt jelenti, hogy a várandósság alatt „edzeni kell a baba súlya ellen”. A cél az anya metabolikus egészségének fenntartása, ami kedvezően befolyásolja a magzat egészségét is.

5. Nem a szénhidrát teljes elhagyása a cél

A macrosomia megelőzésére nem indokolt a terhesség alatt szélsőséges diétát vagy nagyon alacsony szénhidráttartalmú étrendet alkalmazni. Sokkal fontosabb a minőségi szénhidrát (lassú felszívódású, teljes tápértékű), a megfelelő rostbevitel, az elegendő fehérje, az egészséges zsiradékok, továbbá a megfelelő energiabevitel. Különösen fontos kerülni azt a mintázatot, amelyben nagy mennyiségű, gyorsan felszívódó szénhidrát és kalóriadús ételek rendszeresen, nagy adagokban jelennek meg.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító; HealthDay

Lektorálta, aktualizálta: Dr. Kádár Eszter