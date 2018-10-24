A terhesség 25. hete

Már csak két hét maradt a második trimeszterből, hamarosan a terhesség utolsó harmada következik.

25. hét

Trimesztered: második

Hátralévő hetek száma: 15

Mi történik veled a 25. héten?

Ha még nem érzed rendszeresen a baba mozgását, ez önmagában a 25. héten még nem feltétlenül jelent problémát. A legtöbben a 16–24. hét között kezdik érzékelni a magzatmozgásokat, első várandósságnál ez gyakran később válik egyértelművé.

A második trimeszterben már jelentkezhetnek úgynevezett Braxton–Hicks-összehúzódások, vagyis rendszertelen méhösszehúzódások. Ezek általában rövidek, nem válnak fokozatosan erősebbé, és pihenésre, folyadékfogyasztásra gyakran enyhülnek. Ha az összehúzódások rendszeressé, fájdalmassá vagy egyre gyakoribbá válnak, illetve folyadékszivárgás vagy vérzés társul hozzájuk, kérj mielőbb orvosi segítséget.

A várandósság során a keringési rendszer terhelése is növekszik, a szíved különösen keményen dolgozik. Egyeseknél emiatt szívdobogásérzés jelentkezhet, ami önmagában nem jelent problémát. Ha azonban emellett légzési nehézséget vagy mellkasi fájdalmat tapasztalsz, hívd az orvosod.

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A terhesség alatt számos bőrprobléma jelentkezhet, és ettől a héttől nő a viszkető bőrkiütés kockázata. A terhesség leggyakoribb bőrkiütése a pruritikus urticariális papulák és a terhességi plakkok (PUPPP). Bár leggyakrabban a 35. héten jelentkezik, a 24. hét után bármikor kialakulhat, ráadásul az ikerterhesség növeli a kockázatát.

Az erősen viszkető kiütés először a hason jelentkezik, majd a combra és a fenékre terjed. Általában szülés után hamarosan elmúlik. Hidratáló vagy hűsítő krémmel enyhíthető a kellemetlen viszketés, azonban akkor, ha a tünetek zavaróak, nem múlnak, mindenképpen konzultálj az orvosoddal.

Fontos! Nem minden terhesség alatti viszketés bőrbetegség. Ha a viszketés erős, különösen, ha kiütés nélkül jelentkezik, illetve főként a tenyéren és a talpon érezhető, jelezd a várandósgondozást végző szakembernek. Ilyenkor a terhességi intrahepatikus cholestasis (ICP, terhességi epepangás) lehetőségét is érdemes kizárni, amely vérvizsgálattal, többek között az epesavszint és a májfunkció vizsgálatával diagnosztizálható.

Mi történik a babával a 25. héten?

A 33 cm hosszú és 70-80 dkg súlyú baba egyre nagyobb, lassan és folyamatosan alakul ki rajta a zsírréteg, ami majd szigeteli a születése után. Bár még nem minden picinek van haja a terhesség 25. hetében, azoknak, akiknek igen, a színe és a textúrája már kialakult – de mindkettő megváltozhat a születés után.

A legkisebb erek, a kapillárisok kialakultak a bőre alatt és a tüdejében.

Az orrlyukak kinyílnak.

A hallószervek tovább fejlődnek, és már képes megkülönböztetni a hangodat másokétól.

Mit kell tudni a partnernek?

Amikor teheted, kísérd el tanácsadásra a kismamát és te is hallgasd meg az orvos által mondottakat. Figyelj a szokatlan tünetek megjelenésére, hogy tudd, mikor szükséges segítséget kérni.

Fontos

Igyál elegendő vizet.

Figyeld a magzatmozgásokat, és ha a megszokottól eltérő dolgot tapasztalsz, beszélj róla a terhesgondozást végző szakemberek valamelyikével.

Rendszeresen járj a várandósgondozásra.

Ha erős vagy szokatlan viszketést tapasztalsz, jelezd a gondozást végző szakembernek.

Mellkasi fájdalom, légszomj, ájulásérzés vagy tartós szívdobogás esetén kérj orvosi segítséget.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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