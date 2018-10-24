A terhesség 26. hete

A hasad növekedésével párhuzamosan a 26. héten a baba is egyre aktívabb, így érdemes megismerned a babád megszokott mozgásmintáját.

26. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 14

Ha a magzat mozgása a korábban megszokotthoz képest jelentősen csökken vagy megváltozik, ne várj másnapig, hanem mielőbb jelezd a várandósgondozást végző szakembernek. A csökkent magzatmozgásnak nincs meghatározott „normális” darabszáma, a saját babád megszokott mintázatának változása a fontos.

Mi történik veled a 26. héten?

A növekvő haskörfogat miatt előfordulhat, hogy striákat is tapasztalsz. Előfordulhat, hogy csak a szülés előtt jelentkeznek, de az is, hogy egyáltalán nem alakulnak ki.

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Mi történik a babával ezen a héten?

A 26 hetes baba már majdnem 1 kg és hétvégére körülbelül 35 cm hosszú. A babád szervei folyamatosan érnek, és a következő hetekben az idegrendszer és a tüdő fejlődése gyorsul majd fel különösen.

Ha fiút vársz, a heréi elkezdenek leereszkedni a herezacskókba. A baba bőre már kevésbé átlátszó, és már szempillái is vannak. Noha a szemei zárva vannak, érzékeli a hasfalon keresztül átszűrődő fényt és reagál rá.

A baba fülében lévő idegek folyamatosan fejlődnek, ami lehetővé teszi, hogy reagálhasson a méhen kívülről érkező hangokra. Mindez – plusz a tény, hogy a pici idegrendszere finoman hangolja a karját és a lábát – azt jelenti, hogy egyre többet mozog és rúg.

Terhességi vizsgálat

Mit jelent, ha a leleten IUGR rövidítéssel találkozol? Ez arra utalhat, ha a várandósgondozás során felmerül, hogy a magzat a vártnál lassabban növekszik. Ekkor az orvos további ultrahangvizsgálatokat rendelhet el. Ezek során többek között a magzat növekedését, a magzatvíz mennyiségét és szükség esetén a méhlepény, illetve a köldökzsinór keringését is ellenőrzik.

Ha terhességi cukorbetegséget állapítottak meg nálad, a kezelés fontos része az egyénre szabott étrend és a rendszeres, az állapotodnak megfelelő testmozgás. A cél nem a szénhidrátok teljes elhagyása, hanem a kiegyensúlyozott étrend és a vércukorszint megfelelő kontrollja. Szükség lehet otthoni vércukormérésre is. Ha az életmódváltás önmagában nem biztosít megfelelő vércukorértékeket, az orvos gyógyszeres kezelést – várandósságban gyakran inzulint – is javasolhat.

Közelgő orvosi vizsgálatok

A következő terhességi vizsgálat már a harmadik trimeszterben lesz. Ha felmerült bennetek a köldökzsinórvér levételének és tárolásának lehetősége, érdemes még a szülés előtt tájékozódni. A köldökzsinórvér vérképző őssejteket tartalmaz, amelyek bizonyos vérképzőszervi és immunológiai betegségek kezelésében felhasználhatók. A magáncélú tárolás várható előnyei azonban korlátozottak, ezért a döntés előtt érdemes független egészségügyi forrásból is tájékozódni.

Mire figyelj?

Ha még nem tetted volna meg, akkor készíts egy szülési tervet, melyben vázolod a preferenciáid a vajúdás és szülés során. Beszélj róla orvosoddal, partnereddel, hogyan segíthetnek a pozitív szülési élményben. Ne feledd azonban, hogy szülés során lehetnek váratlan események, melyek felboríthatják az előzetes terveid!

Mit kell tudni a partnernek?

Amennyiben közeleg az influenza-időszak, ne feledkezz meg a védőoltásról a kismama és a születendő baba egészségének védelmében! Tanácsos azoknak a családtagoknak is beoltatni magukat, akik sokat lesznek az újszülött közelében, rendszeresen segítenek majd az ellátásában.

Fontos

Figyeld a babád megszokott mozgásmintáját, és annak jelentős változását jelezd a gondozást végző szakembernek.

Ha terhességi cukorbetegséged van, tartsd be a vércukormérésre és kezelésre vonatkozó egyéni orvosi javaslatokat.

Gondold át a szüléssel kapcsolatos preferenciáidat, és beszéld át őket a gondozást végző szakemberrel.

Ha az influenza szezonja közeleg, tájékozódj a várandósság alatti influenzaoltás lehetőségéről.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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