A terhesség 24. hete

A 24. héttől aktuális a következő terhességi vizsgálat és a terheléses vércukorvizsgálat a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) szűrésére.

24. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 16

Mi történik veled a 24. héten?

Egy sötét függőleges vonal jelent meg a hasadnál? Ne aggódj, az úgynevezett linea nigra egy ártalmatlan jelenség, amely a hormonális változások okán jelentkezhet (bár nem mindenkinél), és szülést követően rendszerint fokozatosan el is fog tűnni.

A veséid különösen keményen dolgoznak, a megnövekedett vérmennyiség szűrése extra munkát jelent a számukra.

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Mi történik a babával a héten?

Az erőteljes növekedési fázisban lévő pici a terhesség 24. hetének végére majdnem 32 cm hosszú és 650 gramm, innentől hetente kb. 100 g-ot hízik, egyre több barna zsír lesz a testén, ami segít megőrizni és szabályozni a testhőmérsékletét.

A baba tüdeje is fejlődik, akárcsak a sejtek, melyek hamarosan felületaktív anyagot termelnek. A felületaktív anyag olyan természetes vegyi anyag, amely az apró légzsákok feltöltéséhez szükséges, amikor a pici készen áll a lélegzésre. (A koraszülött csecsemők gyakran nehezen lélegeznek, mert ezek a sejtek vagy nem elég fejlettek, vagy nem képesek elegendő felületaktív anyagot előállítani.) A baba tüdejében még nincs levegő, csak magzatvíz, de ennek ellenére már most gyakorolja a légzést.

Az egyensúlyt szabályozó belső fül a 24. hétre mostanra teljesen kifejlődött. Ez azt jelenti, hogy a baba tudja, mikor van fejjel lefelé, miközben a magzatvízben mozog.

Terhességi vizsgálat

A 24. és 28. hét között a placenta nagy mennyiségben termel olyan hormonokat, amelyek inzulinrezisztenciát okozhatnak, ezért fontos a terhességi cukorbetegség szűrése. A gesztációs diabétesz ideiglenes, a terhességgel kialakuló cukorbetegség, ahol a szervezet nem képes megfelelő mennyiségű inzulinnal szabályozni a vércukorszintet.

A vizsgálat 75 gramm glükóz elfogyasztásával végzett, kétórás orális glükóztolerancia-teszt (OGTT). A vércukorszintet éhgyomorra, majd a glükózoldat elfogyasztását követően 120 perccel mérik, azaz lesz egy vérvétel éhgyomorra és a cukoroldat elfogyasztása után 2 órával is. A vizsgálat során a cukor gyors bevitele miatt hányingert, szédülést és fejfájást tapasztalhatsz, de ezek a tünetek egy órán belül megszűnnek. Fontos, hogy a vérvételek között nem szabad enni és mozogni is csak minimálisan, folyadékfogyasztás sem javasolt, legfeljebb 1-1 kisebb korty.

Mire figyelj?

A gyomorégés gyakori a második és a harmadik trimeszterben. Ennek hátterében alapvetően a terhesség egyik fontos hormonja, a progeszteron áll, valamint az az egyszerű tény, hogy a növekvő méh felfelé nyomja a gyomrot.

Noha a gyomorégés elleni készítmények semlegesítik a gyomorsavat, enyhítik a kellemetlen tüneteket és terhesség alatt is alkalmazhatóak, legjobb a megelőzés. A refluxszerű panaszok megelőzhetőek, ha kisebb adagokban étkezel, kerülöd a fekvő helyzetet közvetlenül evés után és kiiktatod azokat az élelmiszereket, amelyek panaszt okoznak számodra. Éjszaka érdemes kissé megemelni a felsőtestet egy párna segítségével.

Mit kell tudni a partnerednek?

Itt az idő, hogy átgondoljátok, hogyan fognak telni otthon az első napok, hetek a babával.

Otthon lesz-e a párod pár napig, hogy segítsen neked a babagondozásban?

Lesz-e veletek/a közelben más családtag, hogy segítsen?

Fontos

Folytasd a javasolt magzatvédő vitaminok vagy folát/folsav szedését.

Továbbra is igyál elegendő vizet.

Naponta végezz medencefenék-tornát.

Gyomorégés esetén segíthetnek a életmódbeli változtatások.

Beszéljetek arról, ki fog segíteni a szülés után.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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