A terhesség 18. hete

Nehéz elhinni, hogy a 18. héten már szinte félúton vagy. A terhességed már egyértelműen észrevehető környezeted számára is.

18. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 22

Mi történik veled a 18. héten?

Ha az első babádat várod, ezen a héten már érezheted a mozgását. A legtöbb első anyuka ezeket a korai mozgásokat a 18. és 20. hét között észleli. Azonban jó tudnod, hogy a magzatmozgások érzékelése egyénenként eltérő, sőt, néhány tényező (pl. méhlepény helyzete, testsúly) befolyásolhatja.

A méh tovább nő, amely a terhességet egyre inkább láthatóvá teszi. A növekvő has eltolja az egyensúlyt, ami megterhelő lehet a gerincre nézve. A relaxin nevű hormon hozzájárul az ízületek és szalagok lazításához, amely segíti a szervezet alkalmazkodását a terhességhez és a szüléshez. Egyúttal egyes ízületek emiatt kevésbé érződhetnek stabilnak.

Nem ritka a terhesség alatt az alacsony vérnyomás, különösen a második trimeszterben. Ennek oka nemcsak a megnövekedett vérmennyiség, hanem az is, hogy a hormonok hatására a véredények kitágulnak, ami természetes módon csökkenti a vérnyomást. Mindez szédülést okozhat, akárcsak, ha hirtelen ülsz vagy állsz fel, vagy háton fekszel és a növekvő méh nyomja a véna cavát, ami egy fő ér a testben.

Mi történik a babával a 18. héten?

A magzatnak egyre felismerhetőbb alvás-ébrenlét ciklusai vannak. Mivel a hallójáratokat alkotó csontok és idegek szinte teljesen kifejlettek, erősebb hangokra mozgással reagálhat, de a legtöbb esetben egyszerűen csak a szívverésedet és a köldökzsinóron átáramló vér hangját hallgatja. A magzatmozgásokból megfigyelheted, hogy a pocakodban növekvő kisbabádnak már kezd kialakulni egy állandó napi rutinja. A mozgásokból megtapasztalhatod, mikor van ébren és mikor alszik.

A baba retinái ezen a héten már eléggé fejlettek ahhoz, hogy érzékeljék a fényt. Ha kislányt vársz, a méhe és a petevezetékei kialakulóban és megfelelő helyzetben vannak. Ha kisfiad lesz, a nemi szervei láthatóvá válnak.

Terhességi vizsgálat

Az úgynevezett anatómiai ultrahangos vizsgálat, ahol a méhlepény fejlődését is vizsgálják, általában a 18-20. hét között történik. Itt valószínűleg már a baba nemét is megtudhatod, ha kíváncsi vagy rá.

Bizonyos anyai vagy magzati kockázati tényezők esetén (pl. szívbetegséggel született előző gyermek, anyai cukorbetegség, egyes gyógyszerek szedése), esetleg, ha az ultrahang eredménye szívbetegségre utal, az orvosod magzati szívultrahang vizsgálatot javasolhat. Ez egy 45-120 perces hasi ultrahangvizsgálat, aminek eredményét gyermekkardiológus segítségével elemzik ki.

Mire figyelj a 18. héten?

Bár a terhesség alatti alacsony vérnyomás gyakori, pár dologgal enyhítheted az ezzel járó kellemetlen tüneteket:

Lassan állj fel ülő vagy fekvő helyzetből.

Kerüld a hosszú ideig tartó állást.

Ne zuhanyozz vagy fürödj túl meleg vízzel.

Ügyelj a megfelelő folyadékbevitelre.

Ha fáj a hátad, koncentrálj a testtartásod tökéletesítésére állva, ülve és még alvás közben is.

Álló helyzetben: Billentsd előre a medencéd, úgy, hogy a hát alsó része ne mozduljon el. Ezzel egyidejűleg feszítsd meg a has és a derék izmait, hogy azok természetes fűzőként működjenek, alátámasztva a derekad. Felejtsd el a magas sarkú cipőket, amik hajlamosak a testsúlyt előre tolni.

Ülő helyzetben: Tegyél egy összetekert törölközőt a hátad mögé, hogy megtámaszd a derekad, és egy kis zsámolyt vagy egy köteg könyvet a lábad alá, hogy egyenesen tartsd magad.

Alvás közben: Ha az oldaladon alszol, helyezz párnát a térdeid közé. Ez segít eloszlatni a gerincre nehezedő terhelést.

Mit kell tudni a partnerednek?

Sok döntést kell hozni a baba érkezéséig, beleértve a gyermekorvos választását is. Kérd ki más kisgyermekes szülők véleményét vagy érdeklődj a saját orvosodnál. Amikor leszűkítetted a jelöltlistát, kérjetek találkozót, hogy megbeszélhessétek, mikor és hogyan érhető el az orvos, mi a véleménye például a tápszerhasználatról vagy a szoptatás mellett történő hozzátáplálásról.

Jó tudnod

Szedd tovább a magzatvédő vitaminokat vagy folátot/folsavat, melyet eddig is szedtél.

Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre.

Cseréld le a magas sarkú cipőket kényelmesebbre.

Tájékozódjatok a körzeti gyermekorvosról, illetve a területen elérhető lehetőségekről.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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