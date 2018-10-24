A terhesség 20. hete

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A terhesség felén már túl vagy. Biztosan egyre több kérdés fogalmazódik meg benned, ezért érdemes a helyi kórházban vagy a védőnőnél érdeklődni, hol szerveznek szülésfelkészítő-tanfolyamot.

20. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 20

Mi történik veled a 20. héten?

Az egyre növekvő méh már nem illeszkedik a medence belsejébe, ezen a héten már a köldökkel van egyvonalban. Emiatt az eddig befelé forduló köldök most kifelé domborodhat, mely változás általában csak átmeneti és ártalmatlan. Abban az esetben, ha a köldöktájék fájdalmassá válik, hirtelen kidomborodik vagy fekvő helyzetben sem húzódik vissza, egyeztess orvosoddal az esetleges köldöksérv kizárása céljából.

A súlygyarapodás mértéke ebben a trimeszterben látványosabb, hiszen magába foglalja a növekvő magzat, magzatvíz, méh és placenta súlyát is. A testsúlynövekedés, akárcsak a keringésedben bekövetkező változások és az idegeket és ereket érő nyomás megterheli a lábizmokat, ami görcsöket okozhat. A lábgörcsök pontos kiváltó oka azonban nem ismert, több tényező is szerepet játszhat a kialakulásban.

Mi történik a babával ezen a héten?

A terhesség 20. hetének végére a baba körülbelül 25,5 dkg súlyú, és 18-19 cm hosszú. A testét fedő viaszos védőbevonat alatt a bőre tovább vastagodik és rétegeket hoz létre, miközben a haj és köröm is folyamatosan növekszik.

Annak ellenére, hogy még hónapokig nem fog enni, az ízlelőbimbói és a nyelési képessége is fejlődik. A magzat emésztőrendszerében fokozatosan felhalmozódik a magzatszurok (meconium), amely a születést követően általában az első széklet formájában ürül.

Terhességi vizsgálat

A 20. héten kerül sor az anatómiai ultrahangos vizsgálatra is, ahol azt figyelik, hogyan fejlődnek a baba szervei, és a neme is nagy biztonsággal megállapítható. Ez alkalommal a következőket vizsgálják az ultrahang segítségével:

  • agy,
  • arc,
  • gerinc,
  • szív,
  • hasfal,
  • vesék,
  • gyomor,
  • húgyhólyag,
  • végtagok,
  • placenta,
  • magzatvíz.

A vizsgálat körülbelül 30-40 percet vesz igénybe.

Közelgő orvosi vizsgálat

Közeleg egy fontos vizsgálat: a 24-28. hét között terheléses vércukorszintmérést végeznek a terhességi cukorbetegség kiszűrésére. Mivel a terhesség befolyásolja a nő vércukor-metabolizáló képességét, minden várandós anyának javasolt a teszt elvégzése.

Mire figyelj a 20. héten?

A lábgörcsök hátterében általában a súlygyarapodás, megváltozott keringés, és az idegekre, erekre nehezedő nyomás áll, de jó, ha tudod, hogy a dehidratáció és a mozgásszegény életmód is okozhatja a panaszokat. Megelőzésük érdekében:

  • Igyál elegendő mennyiségű vizet a nap folyamán.
  • Kerüld a hosszú ideig tartó, egyhelyben való ülést vagy állást.
  • Ha jól esik, vegyél meleg fürdőt a fájó, merev izmok lazításához, vagy használj meleg vizes borogatást, palackot.

Mit kell tudni a partnerednek?

Ha már a babaszoba kialakításába is belevágtatok, fontos, hogy most jobb, ha kimaradsz kismamaként a nehezebb fizika megterheléssel járó feladatokból. A szoba festése előtt tájékozódjatok a megfelelő összetételű festékekről és gondoskodjatok a festés közben a megfelelő szellőztetésről.

Fontos

  • Továbbra is szedd a magzatvédő vitaminokat vagy folátot/folsavat.
  • Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.
  • Iratkozz be egy szülésfelkészítő tanfolyamra.
  • Ha jól esik, esténként vegyél meleg fürdőt, ami segít a fájdalomcsillapításban és a jobb alvásban.

WEBBeteg logóCs. K., fordító
Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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