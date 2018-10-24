A terhesség 20. hete

A terhesség felén már túl vagy. Biztosan egyre több kérdés fogalmazódik meg benned, ezért érdemes a helyi kórházban vagy a védőnőnél érdeklődni, hol szerveznek szülésfelkészítő-tanfolyamot.

20. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 20

Mi történik veled a 20. héten?

Az egyre növekvő méh már nem illeszkedik a medence belsejébe, ezen a héten már a köldökkel van egyvonalban. Emiatt az eddig befelé forduló köldök most kifelé domborodhat, mely változás általában csak átmeneti és ártalmatlan. Abban az esetben, ha a köldöktájék fájdalmassá válik, hirtelen kidomborodik vagy fekvő helyzetben sem húzódik vissza, egyeztess orvosoddal az esetleges köldöksérv kizárása céljából.

A súlygyarapodás mértéke ebben a trimeszterben látványosabb, hiszen magába foglalja a növekvő magzat, magzatvíz, méh és placenta súlyát is. A testsúlynövekedés, akárcsak a keringésedben bekövetkező változások és az idegeket és ereket érő nyomás megterheli a lábizmokat, ami görcsöket okozhat. A lábgörcsök pontos kiváltó oka azonban nem ismert, több tényező is szerepet játszhat a kialakulásban.

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Mi történik a babával ezen a héten?

A terhesség 20. hetének végére a baba körülbelül 25,5 dkg súlyú, és 18-19 cm hosszú. A testét fedő viaszos védőbevonat alatt a bőre tovább vastagodik és rétegeket hoz létre, miközben a haj és köröm is folyamatosan növekszik.

Annak ellenére, hogy még hónapokig nem fog enni, az ízlelőbimbói és a nyelési képessége is fejlődik. A magzat emésztőrendszerében fokozatosan felhalmozódik a magzatszurok (meconium), amely a születést követően általában az első széklet formájában ürül.

Terhességi vizsgálat

A 20. héten kerül sor az anatómiai ultrahangos vizsgálatra is, ahol azt figyelik, hogyan fejlődnek a baba szervei, és a neme is nagy biztonsággal megállapítható. Ez alkalommal a következőket vizsgálják az ultrahang segítségével:

agy,

arc,

gerinc,

szív,

hasfal,

vesék,

gyomor,

húgyhólyag,

végtagok,

placenta,

magzatvíz.

A vizsgálat körülbelül 30-40 percet vesz igénybe.

Közelgő orvosi vizsgálat

Közeleg egy fontos vizsgálat: a 24-28. hét között terheléses vércukorszintmérést végeznek a terhességi cukorbetegség kiszűrésére. Mivel a terhesség befolyásolja a nő vércukor-metabolizáló képességét, minden várandós anyának javasolt a teszt elvégzése.

Mire figyelj a 20. héten?

A lábgörcsök hátterében általában a súlygyarapodás, megváltozott keringés, és az idegekre, erekre nehezedő nyomás áll, de jó, ha tudod, hogy a dehidratáció és a mozgásszegény életmód is okozhatja a panaszokat. Megelőzésük érdekében:

Igyál elegendő mennyiségű vizet a nap folyamán.

Kerüld a hosszú ideig tartó, egyhelyben való ülést vagy állást.

Ha jól esik, vegyél meleg fürdőt a fájó, merev izmok lazításához, vagy használj meleg vizes borogatást, palackot.

Mit kell tudni a partnerednek?

Ha már a babaszoba kialakításába is belevágtatok, fontos, hogy most jobb, ha kimaradsz kismamaként a nehezebb fizika megterheléssel járó feladatokból. A szoba festése előtt tájékozódjatok a megfelelő összetételű festékekről és gondoskodjatok a festés közben a megfelelő szellőztetésről.

Fontos

Továbbra is szedd a magzatvédő vitaminokat vagy folátot/folsavat.

Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.

Iratkozz be egy szülésfelkészítő tanfolyamra.

Ha jól esik, esténként vegyél meleg fürdőt, ami segít a fájdalomcsillapításban és a jobb alvásban.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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