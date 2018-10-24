A terhesség 20. hete
A terhesség felén már túl vagy. Biztosan egyre több kérdés fogalmazódik meg benned, ezért érdemes a helyi kórházban vagy a védőnőnél érdeklődni, hol szerveznek szülésfelkészítő-tanfolyamot.
20. hét
Trimeszter: második
Hátralévő hetek száma: 20
Mi történik veled a 20. héten?
Az egyre növekvő méh már nem illeszkedik a medence belsejébe, ezen a héten már a köldökkel van egyvonalban. Emiatt az eddig befelé forduló köldök most kifelé domborodhat, mely változás általában csak átmeneti és ártalmatlan. Abban az esetben, ha a köldöktájék fájdalmassá válik, hirtelen kidomborodik vagy fekvő helyzetben sem húzódik vissza, egyeztess orvosoddal az esetleges köldöksérv kizárása céljából.
A súlygyarapodás mértéke ebben a trimeszterben látványosabb, hiszen magába foglalja a növekvő magzat, magzatvíz, méh és placenta súlyát is. A testsúlynövekedés, akárcsak a keringésedben bekövetkező változások és az idegeket és ereket érő nyomás megterheli a lábizmokat, ami görcsöket okozhat. A lábgörcsök pontos kiváltó oka azonban nem ismert, több tényező is szerepet játszhat a kialakulásban.
Mi történik a babával ezen a héten?
A terhesség 20. hetének végére a baba körülbelül 25,5 dkg súlyú, és 18-19 cm hosszú. A testét fedő viaszos védőbevonat alatt a bőre tovább vastagodik és rétegeket hoz létre, miközben a haj és köröm is folyamatosan növekszik.
Annak ellenére, hogy még hónapokig nem fog enni, az ízlelőbimbói és a nyelési képessége is fejlődik. A magzat emésztőrendszerében fokozatosan felhalmozódik a magzatszurok (meconium), amely a születést követően általában az első széklet formájában ürül.
Terhességi vizsgálat
A 20. héten kerül sor az anatómiai ultrahangos vizsgálatra is, ahol azt figyelik, hogyan fejlődnek a baba szervei, és a neme is nagy biztonsággal megállapítható. Ez alkalommal a következőket vizsgálják az ultrahang segítségével:
- agy,
- arc,
- gerinc,
- szív,
- hasfal,
- vesék,
- gyomor,
- húgyhólyag,
- végtagok,
- placenta,
- magzatvíz.
A vizsgálat körülbelül 30-40 percet vesz igénybe.
Közelgő orvosi vizsgálat
Közeleg egy fontos vizsgálat: a 24-28. hét között terheléses vércukorszintmérést végeznek a terhességi cukorbetegség kiszűrésére. Mivel a terhesség befolyásolja a nő vércukor-metabolizáló képességét, minden várandós anyának javasolt a teszt elvégzése.
Mire figyelj a 20. héten?
A lábgörcsök hátterében általában a súlygyarapodás, megváltozott keringés, és az idegekre, erekre nehezedő nyomás áll, de jó, ha tudod, hogy a dehidratáció és a mozgásszegény életmód is okozhatja a panaszokat. Megelőzésük érdekében:
- Igyál elegendő mennyiségű vizet a nap folyamán.
- Kerüld a hosszú ideig tartó, egyhelyben való ülést vagy állást.
- Ha jól esik, vegyél meleg fürdőt a fájó, merev izmok lazításához, vagy használj meleg vizes borogatást, palackot.
Mit kell tudni a partnerednek?
Ha már a babaszoba kialakításába is belevágtatok, fontos, hogy most jobb, ha kimaradsz kismamaként a nehezebb fizika megterheléssel járó feladatokból. A szoba festése előtt tájékozódjatok a megfelelő összetételű festékekről és gondoskodjatok a festés közben a megfelelő szellőztetésről.
Fontos
- Továbbra is szedd a magzatvédő vitaminokat vagy folátot/folsavat.
- Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.
- Iratkozz be egy szülésfelkészítő tanfolyamra.
- Ha jól esik, esténként vegyél meleg fürdőt, ami segít a fájdalomcsillapításban és a jobb alvásban.
Cs. K., fordító
Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász
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