A terhesség 19. hete

A pocakod lassan és folyamatosan nő, ami csodás érzés, azonban megeshet, hogy bizonyos fájdalmakat okoz.

19. hét

Trimeszter: második trimeszter

Hátralévő hetek száma: 21

Mi történik veled a 19. héten?

Az alhasban és az ágyék területén (leginkább felálláskor vagy séta közben) érezhetsz húzó vagy lüktető fájdalmat, ami nagyon gyakori a második trimeszterben. A kerek ínszalag, mely a méh tetejéről az ágyékig húzódik, megnyúlik, hogy illeszkedjen a növekvő hashoz, ilyenkor pedig a növekvő méh megfeszíti a szalagokat. Az oldalon fekvés enyhítheti ezeket a panaszokat. Bár az ínszalagfájdalom nem árt a babának, fontos figyelni a fájdalom intenzitását és időtartamát. Ha a fájdalom erős, rendszeresen visszatér, esetleg vérzés, láz vagy méhösszehúzódások kísérik, fordulj az orvosodhoz.

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Mi történik a babával a 19. héten?

A magzat karjai és lábai ekkorra arányosabbá válnak test többi részével. A magzat testét fehér, viaszszerű bevonat borítja, az úgynevezett magzatmáz, amely megvédi a még fejlődő, finom bőrét a magzatvíz szárító hatásától. A bevonat, amely egészen a megszületéséig beborítja a testét, emellett abban is segít, hogy a szülőcsatornán könnyebben jusson majd keresztül.

További izgalmas események ezen a héten:

A baba agyának azon területei, amelyek az érzékeiért felelősek, gyorsan fejlődnek.

Ha kislányod lesz, körülbelül hatmillió petesejt van már a petefészkében.

A barna zsírok mennyisége, amely a meleget biztosítja a születés után, nő a szervezetben.

A baba maradandó fogai elkezdenek nőni a már kialakult, de még ki nem bújt babafogak kezdeményei mögött.

Terhességi vizsgálat a 19. héten

Ha az alhasban vagy az ágyéki területen nem múló, erős fájdalmat észlelsz, beszélj orvosoddal! Különösen fontos, hogy orvoshoz fordulj, ha a fájdalmat véres vagy szokatlan folyás, láz, hidegrázás, hányinger vagy hányás, derékfájás vagy fájdalmas vizelés kíséri.

Különleges szempontok

Ha korábban spontán koraszülésed volt, vagy a várandósgondozás során felmerül a koraszülés fokozott kockázata, orvosod további vizsgálatokat vagy megelőző kezelést javasolhat. Bizonyos esetekben szóba jöhet hüvelyi progeszteron alkalmazása vagy más, a koraszülés megelőzését célzó beavatkozás. A kezelés megválasztása mindig az egyéni előzményektől, a vizsgálati eredményektől és az aktuális szakmai ajánlásoktól függ.

Mire figyelj ezen a héten?

Bár a kerekszalag-fájdalom megakadályozására nincs mód, enyhíthető a kellemetlenség. Például ha hirtelen irányváltás okozza a fájdalmat, mozogj tudatosan lassabban. A meleg fürdő is fájdalomcsillapító és relaxáló hatású. Figyelj arra, hogy a testhőmérséklet jelentős növekedését elkerül. Ne használj például jacuzzit vagy szaunát, mert azok gyorsan és veszélyesen emelik a testhőmérsékleted.

Mit kell tudni a partnerednek?

Noha a kismamák már érezhetik a baba mozgását, valószínűleg a párjuk számára az még nem észlelhető, ám hamarosan erre is sor kerülhet.

Jó tudnod

Továbbra is szedd a magzatvédő vitaminokat vagy folát-/folsavkészítményt.

Ne feledkezz meg a megfelelő mennyiségű folyadékról.

Ha jólesik, iktasd be a napi rutinodba az esti fürdőzést a fájdalomcsillapítás és könnyebb elalvás érdekében.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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