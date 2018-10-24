A terhesség 17. hete

Noha a második trimeszter kevésbé terheli meg a tested, mint az első és a harmadik, valószínűleg most is tapasztalsz némi fizikai kellemetlenséget. A növekvő méh ugyanis fokozatosan egyre több helyet foglal el a hasüregben, ezért a környező szervek helyzete is megváltozik. Emiatt különféle új érzetek és kellemetlenségek jelentkezhetnek.

17. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 23

Mi történik veled a 17. héten?

Nem csak a kisbabád mozog a testedben. A szerveid is a saját útjukat járják, a méhed most körülbelül félúton jár a szeméremcsont és a köldök között, emellett felfelé és oldalirányba tolja a beleidet. A növekvő méh és a testtartás változása együttesen nyomást gyakorolhat az ülőidegre, amely a deréktól fut lefelé a lábak hátulján. Egyes várandósoknál emiatt isiászhoz hasonló: deréktáji, farpofába vagy lábba sugárzó fájdalom jelentkezhet.

Mikor fordulj orvoshoz isiászszerű fájdalom esetén?

hirtelen kialakuló erős fájdalom,

izomgyengeség,

zsibbadás,

vizelet- vagy székletürítési zavar esetén.

Egy másik kellemetlen állapot a terhességi nátha, ami a kismamák mintegy 39 százalékát érinti, leginkább a 13-21. héten. A megnövekedett vérmennyiség és a hormonális változások gyakori orrfolyást és tüsszögést okoznak. Érdemes azonban figyelni a tüneteket, és láz, elesettség, erős torokfájás esetén, különösen, ha néhány nap után sem múló panaszokról van szó, orvoshoz kell fordulni, hiszen más fertőzések is előfordulhatnak.

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Mi történik a babával a héten?

A héten egyre nagyobb mennyiségben kezd kialakulni a zsírszövet, melynek feladata az energiatárolás, a test szigetelése és a szervek védelme.

A placenta és a köldökzsinór folyamatosan növekszik. Az előbbi több ezer véredényt tartalmaz, melyek a tápanyagot és oxigént szállítják, az utóbbi megvastagodik és hosszabbodik, hogy jobban táplálja a babád.

Mostanra a fülben lévő csontocskák megfelelően fejlettek ahhoz, hogy a baba hallja a hangodat, ezért ajánlott gyakran beszélni a picihez, aki hétről-hétre jobban fogja érzékelni a külvilág felől érkező hangokat. Jó ötlet lehet elmesélni neki, mi történt veled aznap, esetleg dúdolni neki egy kellemes dallamot. A magzat nem érti a szavakat, de felismeri az anya hangját, amely később is megnyugtató lesz számára.

Terhességi vizsgálat

Most, hogy valószínűleg több energiád van, érdemes több testmozgással járó tevékenységet beiktatni a mindennapokba, hiszen komplikációmentes terhesség esetén a rendszeres, közepes intenzitású testmozgás megengedett, sőt ajánlott. Általában azonban ajánlott az olyan kontaktsportok, mint a foci, valamint a hirtelen fel-le mozgással járó fizikai tevékenységek, a búvárkodás, az esésveszéllyel járó sportok, a lovaglás és a síelés kerülése. Jó ötlet azonban a séta, a kismama torna és az úszás is. Ha bizonytalan vagy, melyik sport a megfelelő számodra, kérj tanácsot a várandósgonodzás alkalmával. A terhesség alatt végzett testmozgás csökkenti a terhességi cukorbetegség és a császármetszés kockázatát, valamint hozzájárulhat a gyorsabb regenerálódáshoz szülés után.

Mire figyelj a 17. héten?

Ha terhességi náthád van, szipogsz, tüsszögsz, és az orrod bedugult, próbálkozz sóoldatos orrspray használatával, ami segít megnyitni az orrjáratokat. Aludj egy vagy két extra párnával a fejed alatt. Fontos a bőséges folyadékbevitel és a párásítás is.

Mit kell tudni a partnerednek?

A második trimeszterben a kismamák fokozott szexuális vágyat tapasztalhatnak. Ez azonban nem igaz mindenkire, vannak, akik az ellenkezőjét tapasztalják. A megnövekedett véráramlás miatt érzékenyebb lehet a hüvely, amely sokak számára rendkívül élvezetessé teszi az együttléteket ebben az időszakban.

Tudni kell, hogy a férfiak nemi vágya is növekedhet vagy csökkenhet. Míg egyesek élvezik a partnerük testében bekövetkező változásokat, mások aggódnak, hogy az aktus kárt tehet a babában, és stresszelnek a szülővé válással járó feladatok miatt. Emellett természetes, ha mindkét fél érzései változnak, a férfiak oldaláról nézve újdonság, hogy a korábbi szexuális partnerből leendő anya lett. Fontos, hogy ítélkezés nélkül beszéljetek erről, és ne feledjétek, ez egy olyan új helyzet, amihez mindketten most próbáltok alkalmazkodni!

Jó tudnod

Továbbra is szedd a magzatvédő vitaminokat vagy folátot/folsavat.

Figyelj a folyadékra, különösen, ha náthás tüneteid is vannak.

Használj sós vizes orrspray-t, ha szükséges.

Törekedj a rendszeres, állapotodnak megfelelő testmozgás beiktatására.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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