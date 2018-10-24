A terhesség 16. hete

Hihetetlen gyorsan telnek a várandósság hetei: már csak négy hét, és félidős vagy. Sokan ebben az időszakban az étvágyuk és ízlésük változását is megfigyelhetik, esetleg kívánósságot tapasztalhatnak. Mindez egyénenként eltérő módon jelentkezhet.

16. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 24

Mi történik veled a 16. héten?

Van néha olyan érzésed, mintha pillangók repkednének a hasadban? Valószínűleg a kisbabád mozgását érzed. Azok az anyák, akik nem az első gyermeküket várják, már a 14-16. héten érezhetik a baba mozgását, míg az először várandós nőknek általában erre várni kell a 18-20. hétig. Akár érzed, akár nem, a babád nagyon sokat mozog a magzatvízben. Tudtad, hogy a magzatvíz eleinte az anyai keringésből származó folyadékból alakult ki, ám a 20. héttől egyre nagyobb arányban a magzat által termelt vizelet az elsődleges alkotóanyaga?

Bár nem világos, hogy a kismamák miért kívánósak, feltételezhető, hogy a hormonokkal áll összefüggésben. Ha olyan dolgokat kívánsz, amelyek nem élelmiszerek, például jég, föld vagy viasz, az egy ritka betegség jele lehet, ezt pica jelenségnek nevezik. Hátterében állhat például vashiány is, ezért ilyen panasz esetén mindenképpen érdemes jelezni azt a várandósgondozást végző szakembernek, aki szükség esetén további vizsgálatokat javasolhat.

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Mi történik a babával ezen a héten?

A baba belső szervei egyre összehangoltabban működnek, beleértve a húgyúti és keringési rendszert is.

A 16. hétre a baba nyakizmai egyre erősebbek, a fejmozgás pedig koordináltabb, és a fülek és a szemek végleges helyzetének kialakulása is folytatódik.

Terhességi vizsgálat

Ha ezen a héten lesz vizsgálatod, a szokásos vizeletminta-, vérnyomás- és testsúlyellenőrzés mellett megmérik a fundusmagasságot (a szeméremcsont teteje és a méh teteje közötti távolság) is, ami segíti a baba növekedésének követését.

Közelgő orvosi vizsgálat

A 18-20. hét között végzik a strukturális ultrahangot, azaz a második anatómiai szűrést. Itt már a baba fejlődése mellett a placenta elhelyezkedését, a baba fekvését, valamint az agy, szív, vesék, hólyag és gyomor fejlettségét is ellenőrzik. Ez a vizsgálat lehetőséget ad a magzatvíz, a köldökzsinór ellenőrzésére, továbbá a baba növekedésének megfigyelésére.

Mire figyelj a 16. héten?

A kényelmes testhelyzetben való alvás nehézségeket okozhat a terhesség alatt, még mielőtt a has megnőne. A második és különösen a harmadik trimeszterben sok várandós számára kényelmesebb az oldalfekvés. Ha háton fekve rosszul érzed magad, fordulj oldalra. A bal oldali fekvés előnyös lehet a méh és a placenta vérellátása szempontjából, ugyanakkor a jobb oldali alvás is biztonságos.

A baba és a méh súlya nyomhat egy, a gerinc jobb oldalán futó vénát, ami csökkentheti a vérellátást. A megfelelő kényelem érdekében baloldalon feküdve tegyél egy párnát a hasad alá, egy másikat pedig a térdeid közé, de a hátad kitámasztására is használhatsz egyet.

Mit kell tudni a partnerednek?

Gondolkodtatok már babaneveken? Szedd össze a saját kedvenceidet, és hasonlítsd össze a párod listájával! Jó, ha tudod, amint elterjed a hír a babavárásról, mindenki fel fogja tenni a kérdést, hogy hogy fogják hívni. Ha pedig válaszolsz a kérdésre, rengeteg ötlettel fognak bombázni, ezért jó előre megbeszélni a partnereddel a taktikátokat ezzel kapcsolatban, illetve azt, hogy hogyan fogjátok leszerelni a jószándékú tanácsadókat!

Milyen tünetek esetén fordulj orvoshoz?

hüvelyi vérzés,

magzatvízcsorgás,

erős hasi fájdalom,

láz,

súlyos fejfájás.

Jó tudnod

Szedd tovább a javasolt folátot/folsavat/magzatvédő vitaminokat!

Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.

Szerezz be több hagyományos vagy egy terhespárnát.

Kezdjetek el gondolkodni a babaneveken.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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