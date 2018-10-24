A terhesség 27. hete

A baba valószínűleg már nagyon sokat mozog, és fontos, hogy te is ezt tedd, hacsak az orvos el nem tilt a testedzéstől. Válassz a kismamák számára is biztonságos mozgásformát. Noha ez a trimeszter kevésbé fárasztó, ez az elkövetkező hetekben változhat.

27. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 13

Mi történik veled a 27. héten?

A testsúlyod tovább nő, de ez különböző területeken oszlik el. Például terhesség előtt a mell súlya körülbelül 20 dkg, ám ez a terhesség végére megduplázódik. A baba egyre többet mozog, ám eleinte nehéz lehet megkülönböztetni a bélgázokat, a baba csuklását és mozgását, de fokozatosan megtanulod majd és hamarosan azt is tudni fogod, mikor alszik és mikor van ébren. Amennyiben úgy érzed, a baba a szokásosnál kevésbé aktív, beszélj orvosoddal.

Az aranyér nagyon gyakori a terhesség eme szakaszában, aminek két oka van. Egyrészt a megnövekedett véráramlás és méh nyomást okoz a hasüregben, a végbélben lévő ereket megduzzasztva. Másrészt a progeszteronszint növekedése miatt az élelmiszer lassabban mozog a belekben, ami székrekedéshez vezet.

Aranyér esetén segíthet:

a rostban gazdag étrend és a megfelelő folyadékbevitel;

a rendszeres, állapotodnak megfelelő testmozgás;

az erőlködés kerülése székeléskor;

a hosszú ideig tartó ülés vagy állás kerülése;

hideg borogatás vagy kellemesen meleg fürdő a kellemetlenség enyhítésére.

Ha ezek nem segítenek, gyógyszeres kezelés is szóba jöhet, de várandósság alatt aranyér elleni készítményt csak orvossal, szülésznővel vagy gyógyszerésszel egyeztetve használj.

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Mi történik a babával a 27. héten?

A baba folyamatosan növekszik, a 27. hét végére 35 cm hosszú és a súlya 1 kg körül van. Ha ikreket vársz, a picik nagyjából ugyanolyan mértékben nőttek eddig, mint a normál terhességben fejlődő babák.

A baba agya aktívabb, mint valaha. Az idegsejtek között kialakult új kapcsolatoknak köszönhetően meg tudja különböztetni a hangod másokétól. A tüdeje folyamatosan érik és fejlődik, a magzat folytatja a magzatvíz nyelésének gyakorlását, valamint csuklik, amit ritmikus mozgásként érezhetsz.

Terhességi vizsgálat

A terhesség korábbi szakaszában meghatározták a vércsoportod és az Rh-faktorod (a vörösvérsejtek fehérje típusát). Ha az Rh-vércsoportod negatív, a várandósgondozás során ellenanyagvizsgálattal ellenőrzik, kialakult-e a vérben olyan ellenanyag, amely a magzat vörösvérsejtjeit érintheti. Ha szükséges, a várandósság alatt és bizonyos eseményeket követően anti-D immunglobulin adásával előzhető meg az Rh-összeférhetetlenséghez kapcsolódó szövődmények kialakulása. A pontos időzítésről és szükségességről a gondozást végző szakember dönt.

Mit kell tudni a partnernek?

Ha autóval szeretnétek hazavinni majd a picit a kórházból, itt az ideje egy autósülés beszerzésének. Újszülöttet kizárólag a testméretéhez és életkorához megfelelő, jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszerben szállítsatok. A csecsemők számára a menetiránynak háttal történő utazás a biztonságosabb megoldás, és ezt érdemes minél tovább fenntartani a gyermekülés gyártójának előírásai szerint. Az ülés beszerelését mindig pontosan a gyártó útmutatója alapján végezzétek el. Ha használt ülést vásároltok, győződjetek meg arról, hogy ismert az előélete, nem vett-e részt balesetben, és nincs-e visszahívás alatt.

Fontos

Aranyeres panaszok esetén figyelj a megfelelő rost- és folyadékbevitelre, testmozgásra.

Figyeld a babád mozgását, és ha szokatlan, eltérő mintázatot észlelsz, beszéld meg a védőnővel vagy orvossal.

Gondoskodjatok már most a biztonságos hazaszállításáról: szerezzétek be a megfelelő gyermekülést és gyakoroljátok annak a beszerelését.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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