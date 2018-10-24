A terhesség 21. hete

Kedves Kismama! Már több mint a felén túl vagy, és minden bizonnyal a baba mozgását is érzed, és valószínűleg teljesen más ritmusban él, mint te.

Terhesség 21. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 19

Mi történik veled a 21. héten?

A lábak és a lábfejek fokozatos duzzanata gyakori a várandósság alatt, és általában a terhesség előrehaladtával, illetve a nap végére válik kifejezettebbé. Kialakulásában a szervezet fokozott folyadék-visszatartása és a növekvő méh keringésre gyakorolt hatása is szerepet játszhat.

Egy másik gyakori terhességi lábprobléma a visszér, amiért a megzavart véráramlás és a hormonális változások a felelősek. Ez leginkább lila vagy kék, fájdalommentes vagy fájdalmas, duzzadt véna a lábszáron, illetve néha a szeméremtesten (vulva). A várandósság alatt az aranyér szintén gyakoribbá válhat.

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Mi történik a babával a 21. héten?

A magzat oxigénhez és a táplálék túlnyomó többségéhez továbbra is a placentából jut. A lenyelt magzatvíz a fejlődő emésztőrendszer működésében is szerepet játszik, és annak egyes összetevői felszívódhatnak a bélrendszerben.

A magzati vérképzés helye az első időszakban elsősorban a máj és lép, most azonban már a csontvelő is hozzájárul, majd a harmadik trimesztertől teljesen átveszi ezt a feladatot.

A szemhéjak fejlődése befejeződik, míg a vagináé nem sokkal a születés előtti hetekig tart. A terhesség 21. hetének végére a baba körülbelül 21,5 cm hosszú és 34 dkg.

Közelgő orvosi vizsgálat

Mivel ettől az időszaktól jelentkezhet terhességi magas vérnyomás és preeclampsia, a terhesség 20. hetétől különös figyelmet fordítanak a vérnyomás és vizelet ellenőrzésére, hogy idejében felismerjék az esetleges eltéréseket.

Mire figyelj a 21. héten?

A várandósság második felében jelentkező hüvelyi vérzést mindig jelezd mielőbb a várandósgondozást végző szakembernek, még akkor is, ha nem jár fájdalommal. A vérzésnek többféle oka lehet, amelyek között a méhlepény elhelyezkedésével kapcsolatos eltérések, a méhnyak változásai és egyéb szülészeti okok is szerepelhetnek. A lábdagadással járó kellemetlenségek csökkenthetők és megelőzhetők az alábbiak betartásával: Visszerek vagy kifejezettebb lábpanaszok esetén a megfelelő kompressziós harisnya alkalmazása szóba jöhet, ám annak típusáról és kompressziós fokozatáról érdemes egészségügyi szakemberrel egyeztetni. Változtass testhelyzetet: a lábak felpolcolása az ödémán és a visszeres panaszokon is segíthet. Lehetőség szerint kerüld a hosszú ideig tartó álló vagy ülő testhelyzetet.

A fokozatosan kialakuló, főként estére jelentkező láb- és bokaduzzanat gyakori a várandósságban. Ha azonban a duzzanat hirtelen jelentősen fokozódik, különösen, ha az arc vagy a kéz is megduzzad, illetve fejfájás, erős fájdalom, hányinger vagy hányás társul hozzá, mielőbb kérj orvosi segítséget, mert ezek a preeclampsia figyelmeztető tünetei lehetnek.

Mit kell tudni a partnernek?

A baba mozgását mostanra valószínűleg egyre gyakrabban érzed, és hamarosan a partnered számára is érzékelhetővé válhat. Amikor nyugodtan fekszel vagy ülsz, érdemes megkérni, hogy tegye a kezét a hasadra – bár ne lepődj meg, ha elsőre még nem sikerül elcsípnie a mozdulatokat. Ez az időszak jó lehet arra is, hogy a partnered is egyre inkább bevonódjon a babavárásba.

Fontos

Folytasd a neked javasolt magzatvédő vitaminok szedését.

Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.

Pihenéskor polcold fel a lábad. Kerüld a hosszú ideig tartó ülést vagy állást.

Ha fokozódó duzzanatot észlelsz, amely más tünetekkel is társul, jelezd az orvosodnak.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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