A terhesség 21. hete
Kedves Kismama! Már több mint a felén túl vagy, és minden bizonnyal a baba mozgását is érzed, és valószínűleg teljesen más ritmusban él, mint te.
Terhesség 21. hét
Trimeszter: második
Hátralévő hetek száma: 19
Mi történik veled a 21. héten?
A lábak és a lábfejek fokozatos duzzanata gyakori a várandósság alatt, és általában a terhesség előrehaladtával, illetve a nap végére válik kifejezettebbé. Kialakulásában a szervezet fokozott folyadék-visszatartása és a növekvő méh keringésre gyakorolt hatása is szerepet játszhat.
Egy másik gyakori terhességi lábprobléma a visszér, amiért a megzavart véráramlás és a hormonális változások a felelősek. Ez leginkább lila vagy kék, fájdalommentes vagy fájdalmas, duzzadt véna a lábszáron, illetve néha a szeméremtesten (vulva). A várandósság alatt az aranyér szintén gyakoribbá válhat.
Mi történik a babával a 21. héten?
A magzat oxigénhez és a táplálék túlnyomó többségéhez továbbra is a placentából jut. A lenyelt magzatvíz a fejlődő emésztőrendszer működésében is szerepet játszik, és annak egyes összetevői felszívódhatnak a bélrendszerben.
A magzati vérképzés helye az első időszakban elsősorban a máj és lép, most azonban már a csontvelő is hozzájárul, majd a harmadik trimesztertől teljesen átveszi ezt a feladatot.
A szemhéjak fejlődése befejeződik, míg a vagináé nem sokkal a születés előtti hetekig tart. A terhesség 21. hetének végére a baba körülbelül 21,5 cm hosszú és 34 dkg.
Közelgő orvosi vizsgálat
Mivel ettől az időszaktól jelentkezhet terhességi magas vérnyomás és preeclampsia, a terhesség 20. hetétől különös figyelmet fordítanak a vérnyomás és vizelet ellenőrzésére, hogy idejében felismerjék az esetleges eltéréseket.
Mire figyelj a 21. héten?
A várandósság második felében jelentkező hüvelyi vérzést mindig jelezd mielőbb a várandósgondozást végző szakembernek, még akkor is, ha nem jár fájdalommal. A vérzésnek többféle oka lehet, amelyek között a méhlepény elhelyezkedésével kapcsolatos eltérések, a méhnyak változásai és egyéb szülészeti okok is szerepelhetnek. A lábdagadással járó kellemetlenségek csökkenthetők és megelőzhetők az alábbiak betartásával: Visszerek vagy kifejezettebb lábpanaszok esetén a megfelelő kompressziós harisnya alkalmazása szóba jöhet, ám annak típusáról és kompressziós fokozatáról érdemes egészségügyi szakemberrel egyeztetni. Változtass testhelyzetet: a lábak felpolcolása az ödémán és a visszeres panaszokon is segíthet. Lehetőség szerint kerüld a hosszú ideig tartó álló vagy ülő testhelyzetet.
Mikor fordulj orvoshoz a lábdagadás miatt?
A fokozatosan kialakuló, főként estére jelentkező láb- és bokaduzzanat gyakori a várandósságban. Ha azonban a duzzanat hirtelen jelentősen fokozódik, különösen, ha az arc vagy a kéz is megduzzad, illetve fejfájás, erős fájdalom, hányinger vagy hányás társul hozzá, mielőbb kérj orvosi segítséget, mert ezek a preeclampsia figyelmeztető tünetei lehetnek.
Mit kell tudni a partnernek?
A baba mozgását mostanra valószínűleg egyre gyakrabban érzed, és hamarosan a partnered számára is érzékelhetővé válhat. Amikor nyugodtan fekszel vagy ülsz, érdemes megkérni, hogy tegye a kezét a hasadra – bár ne lepődj meg, ha elsőre még nem sikerül elcsípnie a mozdulatokat. Ez az időszak jó lehet arra is, hogy a partnered is egyre inkább bevonódjon a babavárásba.
Fontos
- Folytasd a neked javasolt magzatvédő vitaminok szedését.
- Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.
- Pihenéskor polcold fel a lábad. Kerüld a hosszú ideig tartó ülést vagy állást.
- Ha fokozódó duzzanatot észlelsz, amely más tünetekkel is társul, jelezd az orvosodnak.
Cs. K., fordító
Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász
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