Teherbe esés pajzsmirigybetegséggel

Étrendi változtatásokkal a terápia hatékonysága növelhető, így a baba is könnyebben megfoganhat – mondja dr. Bérczy Judit főorvos, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa. A gyógyulás érdekében javasolt minél könnyebben emészthető táplálékokat enni. Azonban emellett a tej fogyasztását ajánlott háttérbe szorítani!

A glutamát (E620-628) nevű tartósító ízfokozószer, amely szinte minden ételízesítőben, felvágottban, készételben, tartós élelmiszerben megtalálható, szintén kerülendő. Ezen az anyag ugyanis tartós fogyasztás esetén könnyen felboríthatja a hormonháztartás egyensúlyát.

Kerüljük a sok cukros, gyors szénhidrátot tartalmazó étkeket.

Kerüljünk minden olyan élelmiszert, vagy étkezési szokást, amely a szervezetben erjedési folyamatot indíthat el. Ennek érdekében nem jó a gyümölcsöt az étkezés végén fogyasztani, ezeket mindig önállóan, például tízóraiként együk.

Napi 100-200 mikrogramm szelén többnyire jótékony hatású, csakúgy, mint az omega-3 tartalmú készítmények. A plusz jód bevitel azonban attól is függ, hogy mi az oka a pajzsmirigy alulműködésének, így ezt mindig konzultálja meg kezelőorvosával.

Számos kutatás igazolja, hogy a D-vitamin a pajzsmirigy betegek gyógyulásának is fontos eleme, így ha lehet, akkor figyeljen a bevitelre, ne maradjon ki a napi vitaminok közül.