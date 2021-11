Mennyi TSH-érték az ideális a teherbeeséshez?

Teherbeesés előtt sokan kivizsgáltatják magukat, hogy a baba a legideálisabb körülmények közt foganjon meg, ugyanis így nem csak maga a megtermékenyülés és a beágyazódás megy könnyebben, de megfelelő értékek mellett csökken a vetélés és a koraszülés kockázata is.

Hogy milyen TSH értéket szeretnek az orvosok leginkább a babaproject során, arról dr. Bérczy Judittal, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológus főorvosával beszélgettünk.

Ezért fontos a megfelelő pajzsmirigyfunkció teherbeeséskor

A pajzsmirigy problémák igen sok embert érintenek, ráadásul számtalan problémát is okozhatnak. Bár igen apró szervről van szó, mégis komoly befolyást gyakorol az egész szervezetre, így a teherbeesést is megnehezítheti, ha alul-vagy túlműködés, esetleg pajzsmirigy gyulladás áll fenn. Ekkor ugyanis nem csak maga a várandósság lehet problémás, hanem már maga a megtermékenyülés – sőt, a peteérés, a menstruációs ciklus- is zavart szenvedhet. Ezért igen gyakori, hogy a szerv zavaraira meddőség vagy vetélés után derül fény.

Hirdetés

Mennyi az ideális érték?

Bár a TSH normál tartománya a legtöbb leleten 0,4-4 mIU/l közt mozog, ám az endokrinológusok a maximális értéknek inkább 2,5 mIU/l-t tartják. Éppen ezért sokan megnyugtató eredménynek veszik, ha 3 mIU/l körüli értéket kapnak, ám a babavárás szempontjából 1-2 mIU/l közti tartományt tartanak ideálisnak.

Olvasson tovább! Pajzsmirigyműködés és menstruációs zavar

Igen fontos, hogy ne csupán a TSH értéket ellenőriztesse az illető, hanem mellette még T3, T4, valamint az ATPO szintjét is, hiszen ezáltal pontosítható a diagnózis, ráadásul fény derülhet a pajzsmirigy esetleges gyulladására is, mely szintén negatívan befolyásolja a terhességet- magyarázza dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológusa.

Terhesség során is fontos a gyógyszeres kezelés

Egyértelmű tehát, hogy még a teherbeesés előtt rendbe kell tenni a pajzsmirigy hormontermelését, máskülönben a probléma a meddőséget, esetleg vetélést okozhat. Viszont arra is kell ügyelni, hogy a gyógyszeres kezelést a várandósság alatt is folytatni kell, mivel a baba a 18. terhességi hétig az anyától veszi el a számára szükséges hormonokat, majd a baba saját pajzsmirigy működése is beindul, mely egy kis segítséget jelent. Így a terhesség alatt jellemzően romolhat, de van rá példa, hogy javulhat az alulműködés. A szükséges dózist e szerint emeljük, vagy csökkentjük. Természetesen ez nem ártalmas a babára nézve, sőt, az ő egészségét – is- támogatja!

(Budai Endokrinközpont - Dr. Bérczy Judit, endokrinológus)