Pajzsmirigybetegség - Nem tipikus tünetek is jelezhetik

A pajzsmirigy rendellenes működésének vannak ma már jól ismert, jellegzetes tünetei. Fogyás, hízás, hajhullás, fáradékonyság, fázékonyság, meddőség vagy ismétlődő vetélések okait kutatva is gyakran húzódik meg a háttérben pajzsmirigyprobléma. Vannak azonban kevésbé jellemző tünetek, amelyek előfordulásakor szintén érdemes ennek az apró, de igen fontos feladatokat ellátó szervnek az állapotát is ellenőrizni.

Horkolás

A zajos éjszakák hátterében több ok is állhat, ezek közül az egyik a pajzsmirigy elváltozás. A pajzsmirigy több módon is szerepet játszhat a horkolás kialakulásában – magyarázza Prof. Balázs Csaba endokrinológus. A megnagyobbodott pajzsmirigy összenyomja a környezetében található szöveteket, így a légutakat is, ezzel kedvez a horkolás megjelenésének. Csökkent pajzsmirigyműködés esetén más elváltozások – nyelv megnagyobbodása, elhízás - is jelentkeznek, melyek szövődményeként szintén megnő a horkolás valószínűsége.

Kezek zsibbadása, fájdalma

A kéz vagy csukló alagút szindróma néven ismert betegségben szenvedőknél a felső végtagokban főként éjszakánként jelentkezik fájdalom vagy zsibbadás. A tüneteket a kéz túlerőltetése mellett valamilyen gyulladás, sérülés is kiválthatja. Kevesen gondolnak rá, de hátterében csökkent pajzsmirigyműködés is állhat. Egy számítógépes program segítségével rangsoroltuk a pajzsmirigy alulműködéssel kezelt betegek panaszait, és ez alapján az a meglepő eredmény született, hogy a kezek zsibbadására vonatkozó panasz gyakran megelőzte az orvosi irodalomban ismert, tipikus tüneteket – számolt be az összefüggésről Balázs professzor.

Szemszárazság

Szemtünetek kapcsán elsősorban a pajzsmirigy túlműködéssel járó Basedow-kórt kell megemlíteni, melynek gyakran első tünete a szemek megnagyobbodása, kidülledése. Azonban nem ez az egyetlen szemet érintő panasz, amely összefüggésbe hozható a pajzsmiriggyel. Napjainkban egyre több ember életét keseríti meg a szemszárazság, melyért első sorban a légkondicionáló berendezések használatát és a számítógép előtt végzett munkát tesszük felelőssé. Fontos tudni azonban, hogy ez a tünet is lehet a pajzsmirigy betegség kezdeti jele. Ilyen esetekben a szemcsepp használatával nem, csak az alapbetegség kezelésével szüntethetők meg a szúró érzéssel, szemek kivörösödésével járó tünetek.

Bőrtünetek

Egy kézfogás is árulkodó lehet. Ha bemutatkozásnál érezzük, hogy a beteg keze feltűnően száraz, a tenyereken sárgás elszíneződés látható, ez felvetheti annak gyanúját, hogy nincs minden rendben a pajzsmirigyével – sorolja Balázs professzor. Ha szemügyre vesszük a körmeit is, és azt látjuk, hogy azok repedezettek, hosszanti- és keresztirányban csíkozottak, az megerősítheti, hogy valóban érdemes ez irányba tovább vizsgálódni.

Hasi panaszok

A rendszertelen étkezés, stresszes életmód miatt napjainkra népbetegséggé vált a hasfájás, puffadás és a székelési panaszok. A rostban szegény táplálkozás, a kevés folyadékfogyasztás és mozgásszegény életmód miatt gyakran jelentkezik székrekedés. Ha ezeket a tényezőkön változtattunk, és gondjaink továbbra sem rendeződnek, gondoljunk arra – különösen, ha egyéb tünet is jelentkezik – hogy székrekedést pajzsmirigy alulműködés is okozhat. Túlműködés jele lehet, ha ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, vagyis gyakori hasmenés jelentkezik. Ilyenkor jellemzően ételérzékenység, esetleg irritábilis bél szindróma irányába indulnak meg a vizsgálatok, azonban nem árt a pajzsmirigy állapotát is ellenőriztetni!

(Budai Endokrinközpont - Prof. Dr. Balázs Csaba, endokrinológus)