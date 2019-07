Szedhető-e fogamzásgátló tabletta pajzsmirigybetegség esetén?

A pajzsmirigybetegség kezelésben részesülők körében gyakran felmerülő kérdés, hogy nem okoz-e problémát, ha a kezelés alatt, fogamzásgátlás miatt más hormonokat is szednek. Prof. Balázs Csaba, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa elmondta, hogy a választ minden esetben az határozza meg, hogy a betegnek milyen pajzsmirigybetegsége van.

Milyen jelek utalnak pajzsmirigy betegségre?

A pajzsmirigy a nyelőcső két oldalán elhelyezkedő, pillangó alakú szerv. Két fontos hormont termel: a thyroxint és a trijód-thyronint, melyek az alapanyagcsere szabályozásának lévén, a szervezet valamennyi sejtjének működésére hatást gyakorolnak. Pajzsmirigy betegség több okból is jelentkezhet. Milyen jelek utalnak pajzsmirigy betegségre?

A kérdés azért is összetett – magyarázza Balázs professzor – mert a fogamzásgátló tabletták a hormonok kötéséért felelős fehérje termelődését is befolyásolják, ezért a pajzsmirigy hormonjai szintjére is hatnak, a kettő együttes szedése tehát némiképp módosíthatja a pajzsmirigy gyógyszerek adagolását. Fontos még tudni, hogy a pajzsmirigy a szervezet energiaháztartásának irányítója. Túlműködése esetén más anyagok (pl. gyógyszerek) mennyisége hamarább bomlik le a szervezetben, így esetleg a fogamzásgátló tabletta sem nyújt kellő védelmet a nem kívánt teherbeesés ellen.

A tabletták szedését minden esetben személyre szabottan határozzuk meg, az alapbetegség függvényében:

1. Amennyiben a mirigy működése normális, élettani, de már autoimmun gyulladás fennáll (antitestek mutatható ki), akkor a beteg szedheti a fogamzásgátló tablettát. Ilyenkor esetekben alacsony hormontartalmú tabletta javasolt és legalább évente ellenőrizni célszerű a hormonszinteket.

2. Ha a pajzsmirigy működése fokozott, azaz hipertireózis áll fenn, akkor a szervezet anyagcseréje felgyorsult és ennek következtében a fogamzásgátló tabletta hormontartalma gyorsan csökkenhet, ezért hatástalanná válhat. Ilyen esetekben biztosabb megoldást – mechanikus fogamzásgátlás, például óvszerrel - tanácsos választani.

3. Amennyiben a pajzsmirigy működése csökkent , akkor ugyan szedhető a fogamzásgátló, de a pajzsmirigyhormon (tiroxin) dózisának változtatása, emelése válhat szükségessé.

Az egyik vezető orvosi lapban (New England J. Med.-ben ) közölt adatok azt mutatták, hogy a megfelelő pajzsmirigyműködés helyreállításához nagyobb mennyiségű tiroxinra volt szükség azokban a nőkben, akik fogamzásgátló tablettát szedtek. Ilyen esetekben a pajzsmirigy működésének 6 hónaponkénti ellenőrzése szükséges.

4. Rosszindulatú, vagy súlyos pajzsmirigy betegségben a fogamzásgátlás nem javasolt és más megoldást kell választani.

Végezetül alapvető, hogy a családtervezéskor a fogamzásgátló tabletta elhagyása után sor kerüljön a pajzsmirigy hormonjainak és az autoimmun gyulladásért felelős antitesteknek a meghatározására is. Ez különösen fontos azokban, akiknek már volt pajzsmirigybetegségük, vagy családjukban hasonló betegség már előfordult.

(Forrás: endokrinkozpont.hu)