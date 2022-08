Mint azt már több gyógynövény esetében láttuk, a neve valamilyen jellegzetességére utal. Ebben az esetben egy, az Új Világot megtéríteni akaró spanyol szerzetes fedezte fel a reggeli órákban kibomló és az estére már elhervadó virág részeiben (mint bibe, magház, kacs) Jézus passiótörténetének szimbólumait.

A nevében észak-amerikai növény Dél-Amerikából származik, és az Új Világ felfedezői által került át Európába. Dísznövényként nagyon kedvelt, szerte a világon megtalálhatjuk. Sokfelé termesztik, egyik fajtájának gyümölcse a maracuja.

Hirdetés

A Magyar Gyógyszerkönyvben (Ph. Hg. VIII.) az észak-amerikai golgotavirág hajtás (Passiflorae herba) és annak száraz kivonata (Passiflorae herbae extractum siccum) a hivatalos. A szárított drogra vonatkoztatott, vitexinben kifejezett flavonoidtartalma legalább 1,5%. A növényt tradicionálisan nyugtató, szorongásoldó és alvást segítő céllal használják. A nyugtató hatásért felelős összetevők még napjainkban sem ismertek. Legvalószínűbb, hogy a drog egyik flavonoidja a felelős a hatásért, a krizin, mely vegyület kötődik a központi idegrendszer egy receptorához (receptor: a kémiai anyagot megkötő hely, melyhez való kötődés után alakul ki a hatás), melynek következménye a nyugtató hatás. Ezek azok a receptorok, melyhez kémiai hatóanyagot tartalmazó nyugtatók hatóanyaga is kötődnek, a benzodiazepin-receptorok is így váltják ki a nyugtató hatást.

A generalizált szorongási zavarral diagnosztizált betegek esetében egy kísérletben a golgotavirág 4 hétig tartó alkalmazásakor (kb. ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a hatóanyag kifejtse a hatását) bizonyítható volt szorongásoldó hatása. A golgotavirág alvásminőséget javító hatása is ezzel a tulajdonságával lehet összefüggésben.

A golgotavirág nagy előnye, hogy másnap nem okoz álmosságot.

Van-e ellenjavallata?

18 év alattiaknál, illetve várandósság és szoptatás alatt használata nem ajánlott.

Milyen formában alkalmazható?

Forrázat

Alkalmazása forrázatként a szárított hajtásból napi 4–8 gramm.

Hagyományos növényi gyógyszerek

A gyógyszertárakban kombinációs készítmények összetevőjeként találkozhatunk vele, hagyományos növényi gyógyszerként, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló meghatározott javallatokra alkalmazható. Más központi idegrendszeri hatású gyógynövények, mint az orbáncfű vagy/és macskagyökér is megtalálható ezekben a készítményekben.

Az orbáncfű, golgotavirág, macskagyökér szárított kivonatát tartalmazó hagyományos növényi gyógyszer 18 év felett alkalmazható átmeneti mentális kimerültség (neurasthenia) és átmeneti enyhe ideges feszültség és elalvási nehézségek enyhítésére.

Mivel a készítmény orbáncfüvet tartalmaz, így különösen világos bőrűek óvakodjanak alkalmazásakor a napfénytől, mert bőrük érzékenyebb lehet a napfényre. A fogamzásgátló hatását is csökkentheti, így alkalmazásakor érdemes kiegészítő, nem hormonális fogamzásgátló módszer(ek)et is alkalmazni. Depresszió ellenes gyógyszerek, illetve egyes más gyógyszerek (hatóanyaguk pl. digoxin, verapamil, szimvasztatin) alkalmazásakor jelezzük orvosunknak, gyóysgzerészünknek, hogy milyen gyógyszereket szedünk, mielőtt alkalmazni kezdenénk ezt a gyógyszert.

Lehetséges mellékhatások: hányinger, étvágytalanság, fáradtság, nyugtalanság.

A másik, patikákban kapható hagyományos növényi gyógyszer a macskagyökér és golgotavirág száraz kivonatát tartalmazza, és kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazható. A készítmény a stressz által okozott elalvási nehézségek kezelésére javasolt.

Mindkét készítmény alkalmazásakor alkoholt fogyasztani tilos!

Nyugtató célból a gyógynövények alkalmazásának előnyei

A nyugtató gyógynövényeknek is vannak kölcsönhatásaik más szerekkel (pl. az orbáncfűtartalmúak több gyógyszerrel nem szedhetőek együtt), de a legtöbbnek sokkal kevesebb, mint a kémiai hatóanyagot tartalmazó gyógyszereknek. Az is nagy előnyük a kémiai hatóanyagot tartalmazó nyugtatókkal és altatókkal szemben, hogy hosszabb ideig is biztonságosan szedhetőek.

Nem okoznak függőséget, hozzászokást, ami miatt emelni kellene az adagolásukat, illetve ezek esetében az a szabály sem áll fenn, hogy ha el akarjuk hagyni haszálatukat, azt csak lassan és fokozatosan lehet.

Mindezeket megfontolva, ha feszültebb élethelyzetbe kerülünk, próbáljunk ki relaxációs technikákat, az életvitelünkön változtassunk pozitív irányba, pl. a mozgás, akárcsak a napi rendszeres gyaloglás is stresszoldó hatású. Ha ez nem hoz változást, akkor érdemes a hagyományos növényi gyógyszereket, gyógyteákat alkalmazni. Ha ezekkel 3-4 hét után sem érjük el a kívánt hatást, forduljunk orvoshoz problémánkkal!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész