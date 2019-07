A VLDL-, LDL-, összkoleszterinszint-növekedés és a HDL-szint-csökkenés fokozza az érelmeszesedést és az ezzel összefüggő betegségeket, mint szívinfarktus, stroke, érbetegségek kockázatát. Ezért is fontos a koleszterinszint mérése.

Az emberi szervezetben a koleszterin különböző lipoproteinekbe (VLDL, LDL, HDL) burkolva szállítódik a vérplazmában a sejtek és a máj között. Ezen értékekből, illetve az összkoleszterinszintből következtethetünk a szervezet koleszterin-zsíranyagcsere háztartására.

A koleszterinszint mérése egyszerű vérvétellel kivitelezhető. Léteznek otthoni mérésre alkalmas eszközök is, bár ezek csak tájékozódó jellegű eredményt adnak, pontos értékeket laboratóriumi körülmények között kaphatunk. Az otthoni mérések, szűrések során az összkoleszterin szintje határozható meg, a koleszterin különböző típusainak kimutatásához ajánlott a laboratóriumi vizsgálat.

A vérzsírszintek mérése

A magas lipidszintnek többnyire nincs tünete (esetleg a bőrön látható apró, sárgás színű csomók, xanthomák hívhatják fel rá a figyelmet), ezért - különösen akkor, ha egyéb szív-érrendszeri betegségre hajlamosító tényező is fennáll - érdemes rendszeresen ellenőriztetni a koleszterinszintet.

Az erek különböző mértékben záródhatnak el

a lerakódások következtében.

Ha a családban már előfordultak szív- és érrendszeri megbetegedések, agyi érelzáródások, vagy ismerten magas a koleszterinszint a rokonok körében, érdemes - az életmód-változtatáson kívül - már fiatal felnőttkorban elmenni szűrővizsgálatra.

A fiatalabb nők szervezetében, az ösztrogén segíti az LDL- és HDL- koleszterin közötti egészséges egyensúly megtartását. A menopauzán átesett nőknél azonban a petefészkek már nem termelnek annyi ösztrogént és a szív- és érrendszeri betegségek rizikója is eléri a férfiak kockázati szintjét.

Egyes kutatások szerint hölgyek esetében a koleszterin szintjét befolyásolja a menstruáció is, így nem mindegy, hogy a ciklus mely szakaszában történik a koleszterinszint-mérés.

Kinek érdemes elvégezni a vizsgálatot?

A 18. életévet betöltött felnőtt lakosok esetében általában a háziorvos igényli a vizsgálatot egy egyszerű laboratóriumi beutaló keretében.

Amennyiben a mért érték a normális határokon belül van, kortól függően 1-5 évente javasolt ellenőriztetni a vérzsírok szintjét. Ha azonban a normálisnál magasabb koleszterinszintet mérnek, esetleg családi veszélyeztetettség fordul elő, akkor a diéta és /vagy gyógyszerszedéstől függően akár 3-6 havi vagy éves gyakorisággal is ajánlott elvégezni a vizsgálatot.

A koleszterinszint tartós csökkentésével a szívinfarktus kockázata kb. 30%-kal, a halálozás kb. 25%-kal mérsékelhető. Az LDL-koleszterin-szint optimális csökkentésével, főleg fiatalabb betegekben az atherioscleroticus plakkok részben visszafejlődhetnek. Ezért is nagyon fontos odafigyelni a koeszterinszintre és szűrővizsgálat szintjén alkalmazni a koleszterinszint mérését.

A magas koleszterinszint fiatalkorban igen veszélyes, nagyjából ahhoz lehet hasonlítani, mint a dohányzás okozta ártalmakat, minél hamarabb kezdődik (minél több szál cigarettát szív el valaki az élete során), annál nagyobb az egyén kockázata. Minél hamarabb alakul ki a magas koleszterinszint, annál korábban kezd ártalmas hatást kifejteni az érfalakra. Ezért annyira fontos a magas koleszterinszint korai felismerése és mielőbbi megfelelő kezelése.

Koleszterinszint mérése fiataloknál

Emelkedett koleszterinszint fiataloknál is kialakulhat. A 240 mg/dl (6,2 mmol/l) fölötti kritikus érték a 18 és 29 év közötti korosztály 5%-ánál van jelen, illetve a 30 és 40 év közöttiek 14%-ánál.

A magas koleszterinszint lehet egészségtelen életmód következménye, ám vannak, akiknél ez csak az egyik rizikófaktor. Gyakran genetikai okok is meghúzódnak a hátterében, különösen azoknál, akiknél fiatalkorban kialakul. A magas koleszterinszint fiatalkorban gyakran nem kerül felismerésre. Az orvosok ezért azt tanácsolják, hogy a fiatalok is vegyenek részt szűrésen, akkor is, ha látszólag teljesen egészségesek.

Ha egy fiatal embernél 190 mg/dl (4,9 mmol/l) fölötti LDL-koleszterin-szintet mérnek, akkor meg kellene vizsgálni nála az ezzel összefüggésbe hozható rizikógéneket. Továbbá az egyén elsőfokú rokonainál, tehát szüleinél, gyermekeinél, testvéreinél is el kellene végezni a vizsgálatokat, illetve szükség eseten őket is kezelni kellene.

Tesztelje tudását! Koleszterin kvíz

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Vajda orsolya, háziorvos