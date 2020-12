A perifériás artériás betegség kivizsgálása

A PAD következtében a lábon rosszul, vagy egyáltalán nem gyógyuló sebek alakulhatnak ki. A láb könnyebben megsérülhet érzéketlensége miatt, illetve különböző fertőzések alakulhatnak ki, elsősorban akkor, ha a betegnek cukorbetegsége is van.



A betegség tüneteket okozó szövődménye a végtag ischaemia, mely a betegség legszélsőségesebb változatában, szövetelhalás (gangréna) esetén néha az érintett végtag amputációját eredményezi.

A PAD leggyakoribb és legveszélyesebb szövődménye a stroke és a szívinfarktus. Az arteriosclerosis, azaz az érelmeszesedés nem korlátozódik csak a végtagokra. Ezek a zsíros plakkok az agyat, illetve a szívet ellátó eredben is kialakulnak. Ennek eredményeként fokozott a koszorúsér betegség és a stroke kockázata is.