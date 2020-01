Folyton hideg végtagok - Betegség tünete is lehet

Az a tény, hogy a lábak és a kezek hidegek, feltételezi az egyéb perifériás részek vérellátásának zavarát is, például az orr- és szájnyálkahártya esetében is. Ennek következtében gyakrabban alakulnak ki légúti panaszok, mivel a nyálkahártya nem képes megfelelően ellátni funkcióját, így a fertőzések elleni védekezés is zavart szenved.