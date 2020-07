Barbiturátok - Mit érdemes tudnunk ezekről a hatóanyagokról?

A barbiturátok, vagyis a barbitursav származékai a XX. század elején jelentek meg a köztudatban, mint altatószerek.

A barbiturátok közé tartozó vegyületek (pl. fenobarbitál) nyugtató, altató hatású hatóanyagok, emellett görcsoldó és kábító hatással is rendelkeznek. Csoportosításuk általában a hatás időtartama szerint történik, ez alapján megkülönböztetünk tartós, közepesen tartós, rövid és ultrarövid hatású barbiturátokat.

Rendszeres alkalmazásuk könnyen hozzászokáshoz vezet, ezért a felhasználók a kívánt hatás eléréséhez növelik az alkalmazott dózist, és végül könnyen függőség alakulhat ki. Éppen ezért nyugtató és altató hatás eléréséhez manapság már más típusú, kevésbé veszélyes készítmények javasoltak. Ennek ellenére a barbiturátok görcsoldó hatását a mai napig kihasználják egyes epilepsziás rohamok esetében a görcs oldására vagy kialakulásának megakadályozására. Szintén találkozhatunk barbiturátszármazékkal (fenobarbitál) egy csecsemőknek való lázkúpban is, amelyet csak kifejezetten magas láz esetén alkalmaznak, ha az orvosilag is indokolt, ezzel gátolva a lázgörcs kialakulását. Emellett a barbiturátok kábító hatása műtétek során altatáskor is kihasználható.

Számos negatív mellékhatásuk lehet

A barbiturátok alkalmazása során számos negatív mellékhatás léphet fel (pl. légzésdepresszió, szédülés, izgatottság, súlyos esetben a keringés összeomlása stb.), tartós használat során könnyen függőség alakulhat ki, illetve fontos tudni, hogy túladagolásuk különösen veszélyes, akár végzetes is lehet. Éppen ezek miatt a barbiturátokat tartalmazó készítmények kizárólag orvosi rendelvényre (vényre) kaphatóak, használatuk csak orvosilag indokolt esetben ajánlott, és mindig szükséges alkalmazásuk során a szigorú orvosi felügyelet a komolyabb problémák kivédése érdekében.

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész