A cigarettafüst az agyunk működését is befolyásolja. A nikotin rövid idő alatt eljut az agyba, ahol közvetlenül hat az idegsejtek közötti jelátvitelre, miközben a dohányfüst egyéb összetevői az agy vérellátását és az idegszövet állapotát is károsíthatják. A hatások egy része már egyetlen cigaretta elszívása után jelentkezik, más következmények csak évek vagy évtizedek alatt alakulnak ki.

A dohányzás rövid távú hatásai az agyműködésre

A cigarettafüst belélegzése után a nikotin a tüdőn keresztül gyorsan bekerül a vérkeringésbe, majd néhány másodperc alatt eléri az agyat. Ott az úgynevezett nikotinos acetilkolin-receptorokhoz kapcsolódik. Ezek olyan fehérjék az idegsejtek felszínén, amelyek normális esetben az acetilkolin nevű ingerületátvivő anyagra reagálnak, és többek között a figyelem, a tanulás és a memória szabályozásában vesznek részt.

A nikotin aktiválja ezeket a receptorokat, és több ingerületátvivő anyag, köztük a dopamin és a noradrenalin felszabadulását is befolyásolja. Ennek következtében átmenetileg fokozódhat az éberség, javulhat a figyelem összpontosítása, és egyes kognitív feladatokban – például a reakcióidő vagy a rövid távú információfeldolgozás terén – mérhető változás következhet be.

Ez magyarázza, hogy egyes dohányosok miért érzik úgy, hogy a cigaretta segíti a koncentrációjukat. A hatás azonban nem feltétlenül jelent valódi teljesítményjavulást. A rendszeresen dohányzó embereknél a nikotinfüggőség miatt a szervezet hozzászokik az anyag jelenlétéhez. Két cigaretta között a nikotinszint csökkenése megvonási tüneteket, például nyugtalanságot és koncentrációs nehézséget okozhat. A következő cigaretta ezeket a kellemetlen tüneteket enyhíti, így a dohányos úgy érezheti, hogy jobban tud figyelni. Valójában sok esetben inkább a nikotinhiány okozta átmeneti teljesítményromlás szűnik meg.

A nikotin rövid távon a jutalmazó rendszer működésére is hat. A dopamin felszabadulásának fokozásával kellemes érzést és átmeneti megkönnyebbülést válthat ki, ami hozzájárul a dohányzás ismétléséhez és a függőség kialakulásához. Az agy idővel alkalmazkodik a rendszeres nikotinbevitelhez: megváltozhat a nikotinreceptorok száma és érzékenysége, ezért ugyanazon hatás eléréséhez egyre gyakrabban jelentkezhet a rágyújtás igénye.

Hirdetés

Mi történik, ha elmarad a megszokott cigaretta?

A nikotinfüggőség egyik jellemzője, hogy a szervezet a rendszeres nikotinbevitelhez alkalmazkodik. Ha a dohányos nem gyújt rá a megszokott időben, a nikotinszint csökkenése miatt megvonási tünetek jelentkezhetnek. Ezek közé tartozik az ingerlékenység, a szorongás, a nyugtalanság, a fokozott sóvárgás, valamint a figyelem és a munkamemória átmeneti romlása.

A koncentrációs nehézségek különösen a leszokás első napjaiban lehetnek zavaróak, de általában fokozatosan enyhülnek. Ez fontos különbség: a leszokás kezdetén tapasztalt átmeneti kognitív panaszok nem azt jelentik, hogy a dohányzás javította az agyműködést, vagy hogy a nikotin elhagyása tartós szellemi hanyatlást okoz. Inkább a nikotinfüggőséghez alkalmazkodott idegrendszer átmeneti újrahangolódásáról van szó.

A dohányzás hosszú távú hatásai az agyra

A tartós dohányzás hosszabb távon már nem csupán az idegsejtek ingerületátvitelét befolyásolja, hanem az agy vérellátását és szerkezeti állapotát is károsíthatja. A cigarettafüst számos mérgező anyagot tartalmaz, köztük szén-monoxidot, oxidatív károsodást előidéző vegyületeket és gyulladáskeltő összetevőket. Ezek együttesen rontják az erek működését, fokozzák az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát, és kedvezőtlenül befolyásolják az agyi keringést.

A szén-monoxid a vér hemoglobinjához kötődve csökkenti a vér oxigénszállító képességét. Emellett a dohányzás érszűkületet, érfali károsodást és fokozott vérrögképződési hajlamot is elősegíthet. Az agy különösen érzékeny a vérellátás és az oxigénellátás zavaraira, mivel működéséhez folyamatos és megfelelő mennyiségű oxigénre, valamint tápanyagokra van szüksége.

A tartós dohányzás ezért jelentősen növeli az agyi érkatasztrófa, vagyis a stroke kockázatát. A stroke során az agy egy területének vérellátása hirtelen megszűnik vagy jelentősen csökken, ami az idegsejtek károsodásához, elhalásához vezethet. A következmények a károsodás helyétől és kiterjedésétől függően változhatnak: kialakulhat beszédzavar, mozgáskoordinációs probléma, bénulás, memóriazavar vagy más tartós idegrendszeri károsodás.

A dohányzás az agy szerkezetében is kimutatható eltérésekkel járhat. Képalkotó vizsgálatok szerint a rendszeresen dohányzóknál átlagosan kisebb lehet az agy szürkeállományának térfogata, és a dohányzással töltött évek, illetve az elfogyasztott cigaretták mennyisége összefüggést mutathat az agytérfogat csökkenésével. A szürkeállomány elsősorban az idegsejtek sejttestjeit tartalmazza, és fontos szerepet játszik többek között a gondolkodásban, az érzékelésben, a memóriában és a mozgások szabályozásában. A fehérállomány az idegsejtek közötti kommunikációt biztosító idegrostokat tartalmazza, amelyek károsodása az agyi információfeldolgozást is hátrányosan érintheti.

Ezek a képalkotó vizsgálatok önmagukban nem bizonyítják, hogy minden dohányzónál azonos mértékű agyi károsodás alakul ki, de a nagyobb dohányzási terhelés és a kedvezőtlenebb agyi szerkezeti mutatók közötti összefüggés több kutatásban is megjelent.

Dohányzás és szellemi hanyatlás

A tartós dohányzás a kognitív hanyatlás és a demencia kockázatának emelkedésével is összefügg. Ennek hátterében részben az agyi erek károsodása, részben az oxidatív stressz és a krónikus gyulladás állhat. A dohányzás növeli az Alzheimer-kór és az érrendszeri eredetű demencia kockázatát is, utóbbi esetében különösen fontos szerepet játszik a stroke és az agyi kiserek károsodása. A kockázat mérséklésében a dohányzás abbahagyása idősebb életkorban is jelentős lehet.

Bővebben A dohányzás növeli a szellemi leépülés kockázatát

Javulhat az agyműködés a dohányzás abbahagyása után?

A dohányzás elhagyása után a szervezet számos káros hatásból képes részben vagy teljesen regenerálódni. A nikotin megvonási tünetei idővel enyhülnek, az agy pedig fokozatosan alkalmazkodik a nikotin nélküli működéshez. A szén-monoxid kiürülésével javul a vér oxigénszállító képessége, a szív- és érrendszer terhelése csökken, hosszabb távon pedig mérséklődik a stroke kockázata is.

A már kialakult agyi érkárosodások vagy szerkezeti eltérések nem feltétlenül fordíthatók vissza teljesen, de a dohányzás abbahagyása megállíthatja vagy lassíthatja a további károsodás egy részét. A leszokás tehát nemcsak a tüdő és a szív egészsége szempontjából fontos: az agyi keringés, a szellemi teljesítmény és az időskori kognitív egészség megőrzéséhez is hozzájárulhat.

Összegzés

A dohányzás rövid távon a nikotin idegrendszeri hatásai révén átmenetileg fokozhatja az éberséget és a figyelmet, de a rendszeres dohányzóknál ez sokszor inkább a nikotinmegvonás kellemetlen tüneteinek enyhítését jelenti. Hosszú távon a cigarettafüst károsítja az agyi ereket, rontja az agy vérellátását, növeli a stroke kockázatát, és az agy szerkezetében, valamint a kognitív működésben is kedvezőtlen változásokkal járhat. A dohányzás abbahagyása ezért bármely életkorban fontos lépés az agy egészségének megőrzése felé.

Lásd még A dohányzás további káros hatásai

Hivatkozások: