A dohányzás növeli a szellemi leépülés kockázatát

WEBBeteg
lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos frissítve:

Szoros és erős összefüggés áll fenn a dohányzás és az időskori szellemi leépülés (demencia) leggyakoribb formái között. Ha valaki középkorúként rendszeresen dohányzik, legalább 30 százalékkal nagyobb a kockázata annak, hogy idősebb korában Alzheimer-kór vagy vaszkuláris demencia alakul ki nála.

Számos vizsgálat és metaanalízis támasztja alá, hogy a dohányzás szerepet játszik a szellemi funkciók hanyatlásának patogenezisében. Egy nagyszabású áttekintés (PLoS One, 2015) szerint a demencia általános kockázata kb. 30 százalékkal magasabb a dohányzók körében, ám az Alzheimer-kór valószínűsége 40, az agyi erek állapotával összefüggő vaszkuláris demencia 38 százalékkal nagyobb a dohányosoknál azokhoz képest, mint akik soha nem cigarettáztak.

A kockázatnövekedés összefügg a naponta elszívott cigaretták számával. A naponta két dobozzal elszívók esetében egy korábbi vizsgálat (Archives of Internal Medicine, 2010) a demencia kialakulásának kockázata 114 százalékkal magasabb, ezen belül az Alzheimer-kór 157, a vaszkuláris demencia 172 százalékkal gyakrabban fordul elő. A kockázatnövekedés már jóval kisebb mennyiség, napi 14 szál elszívott cigaretta esetén is szignifikáns.

Visszafordítható a kedvezőtlen folyamat?

Leszokást követően hosszabb távon a korábbi dohányosok demenciakockázata közelít azokéhoz, akik soha nem dohányoztak. A folyamat azonban lassú és fokozatos.

  • Akik középkorúként, 50-es éveikben még dohányoztak, azok körében emelkedett maradt a kockázat az idősebb korban kialakuló szellemi leépülésre akkor is, ha a demencia felismerésekor már nem dohányoznak.
  • Egyes vizsgálatok szerint az aktív dohányosok rosszabbul teljesítenek a memóriateszteken már középkorú életéveikben is.
  • A kizárólag fiatalabb életkorban rágyújtók körében az időskori demencia nem gyakoribb, mint a soha nem dohányzóknál.
  • Kutatások szerint (The Lancet, 2025) a leszokást követően 6 évvel már lényegesen lassabb a szellemi leépülés folyamata, 10 év távlatból pedig már eltűnik a különbség (Archives of Internal Medicine, 2008).

A leszokás tehát még középkorúként vagy idősént sem késő, mert az öregkori kognitív állapot nagymértékben javítható, a szellemi hanyatlás folyamata lassítható.

Kapcsolódó A vaszkuláris demencia megelőzése | Az Alzheimer-kór megelőzése

Hogyan függ össze a dohányzás a szellemi teljesítménnyel?

A dohányzás rontja az erek állapotát, ami nemcsak a koszorúér, a nyaki erek vagy az alsó végtagok érszűkületének oka, hanem az agyi erek károsodásán keresztül romlik az agyi vérkeringés is. A cigarettafüstben ezen felül a gyulladásos állapot fenntartásáért felelős, oxidatív stresszt fokozó anyagok, egyéb toxikus anyagok is találhatóak.

A dohányzás egyéb formái

Nem állnak rendelkezésre megbízható kutatások a hagyományos égetéses dohánytermékek használatán túl egyéb formák demencianövelő hatásáról. Elméleti megfontolások alapján azonban valószínűleg az e-cigaretták hasonló irányú, ám jelentősen kisebb mértékű rizikónövekedést okozhatnak. A passzív dohányzás minden bizonnyal jelentős veszélyforrás a demencia kialakulásának szempontjából is.

A szellemi teljesítőképesség szempontjából a dohányzáson kívül más káros szokásoknak is van negatív hatása, beleértve az alkoholfogyasztást és az egészségtelen táplálkozást, mozgásszegény életmódot.

WEBBeteg.hu logó

Forrás: WEBBeteg

Hivatkozások:

Frissítve: 2026.02.09. 17:30, Megjelent: 2010.12.07. 20:11
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Dohányzás téma, Demencia téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Prinz Géza

Dr. Prinz Géza

Neurológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

A dohányzás káros hatásai

Dohányzás
A dohányzás számos betegséghez és különféle egészségkárosodáshoz vezet, és a test szinte minden szervét károsítja.
Mellrák
Mellrák

Egészséges életmóddal csökkenthető a kockázata.
Meghűlés, megfázás, nátha
Meghűlés, megfázás, nátha

Mit is jelent?
A dohányzás szerepe az asztma kialakulásában, tüneteinek súlyosbodásában
A dohányzás szerepe az asztma kialakulásában, tüneteinek súlyosbodásában WEBBeteg - Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus
Tippek az e-cigiről való leszokáshoz
Tippek az e-cigiről való leszokáshoz WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Előfordulhat a demencia a fiataloknál is?
Előfordulhat a demencia a fiataloknál is? WEBBeteg - Tóth András, újságíró
A passzív dohányzás káros következményei
A passzív dohányzás káros következményei WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
A szájüregi rák megelőzése
A szájüregi rák megelőzése WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Demencia - Már az első jeleket komolyan kell venni
Demencia - Már az első jeleket komolyan kell venni WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító