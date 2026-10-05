Terhesség alatti dohányzás - Káros hatások és a leszokással kapcsolatos kérdések

A nikotin és a dohánytermékekben található más toxikus vegyületek számos problémát okozhatnak a terhesség során. Legfontosabb hatása a magzat méhen belüli fejlődésének elmaradása. Ideális esetben a teherbe esés előtt le kell tenni a cigarettát, de legkésőbb akkor, amikor fény derül a várandósságra.

A cigarettában és más dohánytermékekben számos ártalmas vegyület található. A terhességre leginkább a nikotin és a szén-monoxid érszűkítő hatása van hatással. A méhlepénybe áramló vér mennyisége ugyanis jelentősen lecsökken, ami korlátozza a magzat tápanyag- és oxigénellátását. Ez felelős a káros következmények többségéért.

A magzatot és a terhesség kimenetelét érintő kockázatok

Méhen kívüli terhesség: az anyai dohányzással összefüggésben jelentősen megnő a méhen kívüli terhesség kockázata. Ez az állapot az anya számára is életveszélyes helyzetet jelent és a magzat nem életképes.

az anyai dohányzással összefüggésben jelentősen megnő a méhen kívüli terhesség kockázata. Ez az állapot az anya számára is életveszélyes helyzetet jelent és a magzat nem életképes. Méhlepény-rendellenességek: gyakrabban fordul elő a méhlepény idő előtti leválása és más méhlepénnyel kapcsolatos komplikáció, melyek súlyos vérzést okozhatnak.

gyakrabban fordul elő a méhlepény idő előtti leválása és más méhlepénnyel kapcsolatos komplikáció, melyek súlyos vérzést okozhatnak. Magzati növekedés visszamaradása: a magzat lassabban fejlődik, a terhességi korhoz képest kis súllyal születnek a csecsemők.

a magzat lassabban fejlődik, a terhességi korhoz képest kis súllyal születnek a csecsemők. Koraszülés: a terhesség alatti dohányzás egyik szövődménye a koraszülés gyakoribb előfordulása. Nem arról van szó, hogy a cigaretta közvetlen hatása a szülés megindulása, hanem inkább a dohányzás várandósság alatti folytatása okoz olyan elváltozásokat, amelyek szövődménye a koraszülöttség lehet.

a terhesség alatti dohányzás egyik szövődménye a koraszülés gyakoribb előfordulása. Nem arról van szó, hogy a cigaretta közvetlen hatása a szülés megindulása, hanem inkább a dohányzás várandósság alatti folytatása okoz olyan elváltozásokat, amelyek szövődménye a koraszülöttség lehet. Hirtelen csecsemőhalál: A várandósság alatt dohányzó anyák gyermekeinél jelentősen magasabb a bölcsőhalál kockázata.

A megszületett gyermek hosszabb távú egészsége

A magzati korban dohányzás miatt bekövetkező károsodások hatásai nem csak a várandósság időszakában jelentkezhetnek, hanem a gyermek egészségének hosszabb távon is ártanak. Egyes következmények gyermekkorban fordulnak elő gyakrabban, mások akár egész életen át tartó állapotromlást eredményeznek.

Légzőrendszeri problémák: Gyakoribbá válik az újszülöttkori tüdőelégtelenség, csecsemőkorban a súlyos hörgőgyulladás (bronchiolitis) és a tüdőgyulladás, ezek pedig tartósan is ronthatják a tüdőfunkciót. Az asztma kialakulásának kockázata többszörösére nő, felnőttkorban is megmaradhat.

Gyakoribbá válik az újszülöttkori tüdőelégtelenség, csecsemőkorban a súlyos hörgőgyulladás (bronchiolitis) és a tüdőgyulladás, ezek pedig tartósan is ronthatják a tüdőfunkciót. Az asztma kialakulásának kockázata többszörösére nő, felnőttkorban is megmaradhat. Idegrendszeri és viselkedésbeli zavarok: Az anyai dohányzás kutatások alapján összefüggésbe hozható a gyermek figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarával (ADHD), tanulási nehézségekkel, mozgáskoordinációs rendellenességekkel, valamint később fellépő magatartási problémákkal.

Az anyai dohányzás kutatások alapján összefüggésbe hozható a gyermek figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarával (ADHD), tanulási nehézségekkel, mozgáskoordinációs rendellenességekkel, valamint később fellépő magatartási problémákkal. Anyagcsere- és szív- és érrendszeri betegségek: A dohányzó anyák gyermekeinél felnőttkorban is nagyobb valószínűséggel alakul ki elhízás, 2-es típusú cukorbetegség, magas vérzsírszint és magas vérnyomás. Ezek egymással is összefüggő kórképek, melyek hosszabb távon szívbetegségek, stroke kialakulását is okozhatják. Gyakoribbak egyes veleszületett szívhibák, pl. a kamrai sövényhiány.

Meg kell jegyezni, hogy vannak olyan betegségek is, amelyek kapcsán korábban felmerült a terhesség alatti dohányzás oki szerepe, de végül a kutatások nem igazolták az összefüggést. A Down-szindróma, az ajak- és szájpadhasadék, a súlyos mentális visszamaradottság elsősorban genetikailag meghatározott kórképek, melyekben a terhesség alatti életmód kevésbé meghatározó. Nem igazolt az sem, hogy a gyermekkorban kialakuló daganatos megbetegedésekben szerepe lenne a dohányzás jelentette magzati ártalmakak.

Mikor kell abbahagyni a dohányzást?

Tervezett terhesség esetén a fogantatás előtt legalább 3-6 hónappal ajánlott abba hagyni a dohányzást, így a szervezet regenerálódhat és a teherbe esés is könnyebben fog menni.

Ha ez nem történik meg, nem tervezett terhességről van szó, akkor a fogantatáskor vagy legkésőbb a terhesség felismerésekor abba kell hagyni a dohányzást. Az időben letett cigaretta nem növeli szignifikánsan a későbbi komplikációt kockázatát.

A nikotinmegvonás okozhat elvonási tüneteket az anyánál. A tudományos álláspont szerint azonban a baba szempontjából egyértelműen a dohányzás azonnali és teljes elhagyása a kedvezőbb, és kisebb kockázatot jelent a számára a leszokás jelentette stresszhatás.

A leszokás minden hagyományos dohánytermékre és alternatív eszközre is vonatkozzon. Érszűkítő hatása miatt a nikotin önmagában is jelentős kockázatnövelő tényező, így az elektromos, hevítéses termékek is kerülendők, és orvosa nélkül ne döntsön nikotinpótló tapasz, rágó, tabletta használata mellett se.

Okozhatott már visszafordíthatatlan károsodást? Gyakori probléma, hogy a terhesség felismerésének pillanatában a várandósség már több hetes, és az addig eltelt időszakban az anya dohányzott. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy az addigi dohányzás milyen károsodásokat okozhatott a babánál.

Az eddigi vizsgálatok szerint a komplikációk kockázata összefügg a dózissal, azaz azzal, hogy napi hány szál cigarettát szívott el az anya, illetve azt mennyi ideig folytatta. Kisebb mennyiség mellett is gyakoribb a fent ismertetett problémák előfordulása, ugyanakkor a növekedés mértéke alacsony, amennyiben az anya azonnal leteszi a cigarettát. Egyes kutatások szerint a 15. hét előtt abbahagyott dohányzás esetén még magas az esély a terhesség egészséges kihordására. A kockázatnövekedés akkor jelentős, ha a dohányzás jelentős terhelést jelentett (láncdohányos) és/vagy a terhesség alatt sem teszi le az anya a cigarettát.

A tapasztalatok szerint a dohányzás abbahagyása az első egy-két héten okozhatja a legtöbb nehézséget a kismama számára, később ez enyhül. Segíthet a figyelem elterelése, a könnyű testmozgás, a dohányzással kapcsolatba hozható helyzetek kerülése, a mély levegővétel is nyugtatólag hat feszültség esetén. Nikotinpótló terméket csak orvosával egyeztetve alkalmazzon!

(WEBBeteg)