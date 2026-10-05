Terhesség alatti dohányzás - Káros hatások és a leszokással kapcsolatos kérdések
A nikotin és a dohánytermékekben található más toxikus vegyületek számos problémát okozhatnak a terhesség során. Legfontosabb hatása a magzat méhen belüli fejlődésének elmaradása. Ideális esetben a teherbe esés előtt le kell tenni a cigarettát, de legkésőbb akkor, amikor fény derül a várandósságra.
A cigarettában és más dohánytermékekben számos ártalmas vegyület található. A terhességre leginkább a nikotin és a szén-monoxid érszűkítő hatása van hatással. A méhlepénybe áramló vér mennyisége ugyanis jelentősen lecsökken, ami korlátozza a magzat tápanyag- és oxigénellátását. Ez felelős a káros következmények többségéért.
A magzatot és a terhesség kimenetelét érintő kockázatok
- Méhen kívüli terhesség: az anyai dohányzással összefüggésben jelentősen megnő a méhen kívüli terhesség kockázata. Ez az állapot az anya számára is életveszélyes helyzetet jelent és a magzat nem életképes.
- Méhlepény-rendellenességek: gyakrabban fordul elő a méhlepény idő előtti leválása és más méhlepénnyel kapcsolatos komplikáció, melyek súlyos vérzést okozhatnak.
- Magzati növekedés visszamaradása: a magzat lassabban fejlődik, a terhességi korhoz képest kis súllyal születnek a csecsemők.
- Koraszülés: a terhesség alatti dohányzás egyik szövődménye a koraszülés gyakoribb előfordulása. Nem arról van szó, hogy a cigaretta közvetlen hatása a szülés megindulása, hanem inkább a dohányzás várandósság alatti folytatása okoz olyan elváltozásokat, amelyek szövődménye a koraszülöttség lehet.
- Hirtelen csecsemőhalál: A várandósság alatt dohányzó anyák gyermekeinél jelentősen magasabb a bölcsőhalál kockázata.
A megszületett gyermek hosszabb távú egészsége
A magzati korban dohányzás miatt bekövetkező károsodások hatásai nem csak a várandósság időszakában jelentkezhetnek, hanem a gyermek egészségének hosszabb távon is ártanak. Egyes következmények gyermekkorban fordulnak elő gyakrabban, mások akár egész életen át tartó állapotromlást eredményeznek.
- Légzőrendszeri problémák: Gyakoribbá válik az újszülöttkori tüdőelégtelenség, csecsemőkorban a súlyos hörgőgyulladás (bronchiolitis) és a tüdőgyulladás, ezek pedig tartósan is ronthatják a tüdőfunkciót. Az asztma kialakulásának kockázata többszörösére nő, felnőttkorban is megmaradhat.
- Idegrendszeri és viselkedésbeli zavarok: Az anyai dohányzás kutatások alapján összefüggésbe hozható a gyermek figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarával (ADHD), tanulási nehézségekkel, mozgáskoordinációs rendellenességekkel, valamint később fellépő magatartási problémákkal.
- Anyagcsere- és szív- és érrendszeri betegségek: A dohányzó anyák gyermekeinél felnőttkorban is nagyobb valószínűséggel alakul ki elhízás, 2-es típusú cukorbetegség, magas vérzsírszint és magas vérnyomás. Ezek egymással is összefüggő kórképek, melyek hosszabb távon szívbetegségek, stroke kialakulását is okozhatják. Gyakoribbak egyes veleszületett szívhibák, pl. a kamrai sövényhiány.
Meg kell jegyezni, hogy vannak olyan betegségek is, amelyek kapcsán korábban felmerült a terhesség alatti dohányzás oki szerepe, de végül a kutatások nem igazolták az összefüggést. A Down-szindróma, az ajak- és szájpadhasadék, a súlyos mentális visszamaradottság elsősorban genetikailag meghatározott kórképek, melyekben a terhesség alatti életmód kevésbé meghatározó. Nem igazolt az sem, hogy a gyermekkorban kialakuló daganatos megbetegedésekben szerepe lenne a dohányzás jelentette magzati ártalmakak.
Mikor kell abbahagyni a dohányzást?
Tervezett terhesség esetén a fogantatás előtt legalább 3-6 hónappal ajánlott abba hagyni a dohányzást, így a szervezet regenerálódhat és a teherbe esés is könnyebben fog menni.
Ha ez nem történik meg, nem tervezett terhességről van szó, akkor a fogantatáskor vagy legkésőbb a terhesség felismerésekor abba kell hagyni a dohányzást. Az időben letett cigaretta nem növeli szignifikánsan a későbbi komplikációt kockázatát.
A nikotinmegvonás okozhat elvonási tüneteket az anyánál. A tudományos álláspont szerint azonban a baba szempontjából egyértelműen a dohányzás azonnali és teljes elhagyása a kedvezőbb, és kisebb kockázatot jelent a számára a leszokás jelentette stresszhatás.
A leszokás minden hagyományos dohánytermékre és alternatív eszközre is vonatkozzon. Érszűkítő hatása miatt a nikotin önmagában is jelentős kockázatnövelő tényező, így az elektromos, hevítéses termékek is kerülendők, és orvosa nélkül ne döntsön nikotinpótló tapasz, rágó, tabletta használata mellett se.
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Okozhatott már visszafordíthatatlan károsodást?
| Gyakori probléma, hogy a terhesség felismerésének pillanatában a várandósség már több hetes, és az addig eltelt időszakban az anya dohányzott. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy az addigi dohányzás milyen károsodásokat okozhatott a babánál.
Az eddigi vizsgálatok szerint a komplikációk kockázata összefügg a dózissal, azaz azzal, hogy napi hány szál cigarettát szívott el az anya, illetve azt mennyi ideig folytatta. Kisebb mennyiség mellett is gyakoribb a fent ismertetett problémák előfordulása, ugyanakkor a növekedés mértéke alacsony, amennyiben az anya azonnal leteszi a cigarettát. Egyes kutatások szerint a 15. hét előtt abbahagyott dohányzás esetén még magas az esély a terhesség egészséges kihordására. A kockázatnövekedés akkor jelentős, ha a dohányzás jelentős terhelést jelentett (láncdohányos) és/vagy a terhesség alatt sem teszi le az anya a cigarettát.
A tapasztalatok szerint a dohányzás abbahagyása az első egy-két héten okozhatja a legtöbb nehézséget a kismama számára, később ez enyhül. Segíthet a figyelem elterelése, a könnyű testmozgás, a dohányzással kapcsolatba hozható helyzetek kerülése, a mély levegővétel is nyugtatólag hat feszültség esetén. Nikotinpótló terméket csak orvosával egyeztetve alkalmazzon!
(WEBBeteg)