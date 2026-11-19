Az urosztóma a vizelet elvezetésére szolgáló mesterséges nyílás, amelyet leggyakrabban a húgyhólyag eltávolítását követően alakítanak ki. A beavatkozás célja, hogy a vesékben folyamatosan termelődő és a húgyvezetékekbe jutó vizelet szabadon távozhasson a szervezetből.

Az urosztóma kialakítása

A vizeletelvezető sztóma (urosztóma) leggyakrabban a húgyhólyag eltávolítását követően válik szükségessé, például húgyhólyagrák esetén. Kialakítására akkor is sor kerülhet, ha a húgyhólyag vagy a vese működése súlyosan károsodott, vagy a vizelet természetes elvezetése más okból nem biztosítható. A hasi oldalon egy mesterséges nyílást alakítanak ki, amin keresztül a vizelet kiürülhet.

Az urosztómia a sebészi eljárás, amelyet a húgyhólyag eltávolítása, kiiktatása vagy a fontos elvezető húgyutak elzáródása miatt szoktak elvégezni. A leggyakoribb megoldás a Bricker-diverzió (ileum conduit), amelynek során az ileum (a vékonybél utolsó szakasza) egy rövid szakaszának felhasználásával vizeletelvezető csatornát alakítanak ki, amelybe a húgyvezetékeket (uretereket) beültetik, majd a csatornát a hasfalra vezetik ki.

Más vizeletelvezetési megoldások is léteznek, például a szervezetben kialakított, katéterrel üríthető vizelettároló.

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Az urosztóma gondozása

Az urosztóma folyamatos vizeletelvezetést biztosít, ezért a vizeletet egy speciális, a sztóma körüli bőrre rögzített gyűjtőzsák fogja fel. A zsákot rendszeresen üríteni kell, általában akkor, amikor körülbelül egyharmadáig vagy feléig megtelt. Éjszakára a zsák nagyobb gyűjtőtartályhoz csatlakoztatható, így alvás közben is biztosítható a vizelet folyamatos elvezetése.

A sztóma körüli bőr tisztán és szárazon tartása különösen fontos, mivel a vizelettel való tartós érintkezés irritációt, gyulladást és bőrsérüléseket okozhat. A sztóma gondozásának lépéseit a beteg a kórházi tartózkodás során, sztómaterápiás szakember segítségével sajátíthatja el.

Részletesen A sztóma ápolása a mindennapokban

Az urosztóma lehetséges szövődményei

A vizeletelvezető sztómák esetén az általános sztómaszövődmények mellett speciális problémák is előfordulhatnak.

Speciális urosztóma-szövődmény lehet a húgyvezetékek és a bélből kialakított vizeletelvezető csatorna közötti anasztomózis szűkülete, a vizeletelfolyás akadályozottsága, gyakori húgyúti fertőzés, valamint a felső húgyutak tágulata (hydronephrosis). A vizelet pangása és a visszatérő fertőzések hosszabb távon vesefunkció-romláshoz, vesekárosodáshoz vezethetnek.

A vizeletelvezető bélszakasz nyálkahártyája emellett továbbra is termelhet nyákot, amely a vizelettel együtt távozik. Ez a bélszakasz felhasználásából adódó természetes következmény, önmagában nem utal fertőzésre.

A bél egy szakaszának felhasználása miatt a vizeletelvezetés a szervezet só- és sav-bázis háztartását is befolyásolhatja. Hosszabb távon anyagcsere-eltérések, például a vér savasodása (acidózis) is kialakulhatnak, ezért ezek ellenőrzése is része lehet az utánkövetésnek.

Mire kell figyelniük az urosztómával élőknek?

A megfelelő folyadékbevitel segít fenntartani a vizelet áramlását és csökkentheti a húgyúti problémák kockázatát. A folyadékfogyasztás mennyiségét az esetleges egyéb betegségek és az orvosi előírások figyelembevételével kell meghatározni.

Orvoshoz kell fordulni, ha a vizelet mennyisége jelentősen csökken, vagy elmarad, illetve ha láz, hidegrázás, hasi vagy deréktáji fájdalom, kellemetlen szagú vizelet jelentkezik. A sztóma színének feltűnő megváltozása (különösen lilás, szürkés vagy feketés elszíneződése), tartós vérzése, behúzódása vagy a környező bőr sérülése szintén kivizsgálást igényel.

Urosztóma esetén a vesefunkció és a felső húgyutak állapotának ellenőrzése különösen fontos, a vizeletelfolyási akadályok, húgyúti fertőzések és anasztomózisszűkületek időben történő felismerése érdekében.

Lásd még Mi a sztóma? A sztómák típusai