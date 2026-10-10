Gyakoribb a gyógyszer-túlhasználati fejfájás a dohányosoknál

DRportal/WEBBeteg
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A dohányzás és a nikotinfüggőség szorosan összefügg a gyógyszer-túlhasználati fejfájással. A dohányzó fejfájásos betegeknek egy vizsgálat szerint több fejfájásos és gyógyszerhasználati napjuk van.

A gyógyszer-túlhasználati fejfájás (MOH) olyan állapot, amikor egy korábban is fennálló fejfájásbetegség miatt a gyakran és tartósan alkalmazott akut fejfájás elleni gyógyszerek miatt a fejfájás egyre gyakoribbá válik. Ezeknek a betegeknek jóval több napon van fejfájásuk, mint a többi visszatérő fejfájással élő betegnek, ami miatt több napon használnak gyógyszert, így egy egymást erősítő folyamat jön létre.

A kutatás azt találta, hogy a dohányzás is gyakoribb a gyógyszer-túlhasználati fejfájással élők között, mint az egyéb fejfájásbetegek körében. A betegek 30,7%-a dohányzott, szemben a gyógyszer-túlhasználati fejfájással nem rendelkezők 14,4%-ával. A dohányzó betegek körében a nikotinfüggőség mértéke is magasabb volt MOH esetén. A gyógyszer-túlhasználati fejfájás a dohányzók 52,3%-ánál, a soha nem dohányzók 29,4%-ánál fordult elő.

A vizsgálat eredményei nem azt bizonyítják, hogy a dohányzás okozná a gyógyszer-túlhasználati fejfájást, hanem inkább arra utalhat, hogy bizonyos személyiségjegyekkel rendelkezők körében gyakori a gyógyszerfüggőség és a nikotinfüggőség együttes fennállása.

A nikotinfüggőség és a fejfájás kapcsolata

A dohányzók összességében is több fejfájásos napról számoltak be: a medián érték havonta 15 nap volt, míg a nem dohányzóknál 10 nap. Minél erősebb volt a nikotinfüggőség a dohányzó résztvevőknél, annál több fejfájásos napjuk és annál több gyógyszerhasználati napjuk volt.

A dohányzók körében érdekes módon sokan úgy érezték, hogy a cigaretta enyhíti a fejfájásukat: a dohányzók 68,2%-a mondta, hogy legalább időnként fejfájás enyhítésére is rágyújt. Ugyanakkor 9,1% számolt be arról, hogy néha közvetlenül a dohányzás után kezdődött a fejfájása, és több mint felük nem tudta megítélni, van-e ilyen kapcsolat.

Fontos azonban, hogy ebből nem lehet kijelenteni, hogy a dohányzás önmagában okozza a gyógyszer-túlhasználati fejfájást. A vizsgálat keresztmetszeti volt, vagyis a dohányzást, a fejfájást, a gyógyszerhasználatot és a pszichés jellemzőket egy adott időszakban vizsgálták. Így az ok-okozati irány nem állapítható meg. Például az is elképzelhető, hogy a gyakori, súlyos fejfájás és az azzal járó stressz hozzájárul a dohányzáshoz, miközben a dohányzás tovább növelheti a problémák fennmaradásának esélyét. A szerzők ezért az eredményeket elsősorban a tényezők közötti összefüggésként értelmezik.

Mi köze ehhez a lelkiállapotnak?

A gyógyszer-túlhasználati fejfájással élőknél magasabb volt a depressziós, szorongásos és stressztünetek szintje, valamint bizonyos, függőségi viselkedéssel összefüggő személyiségjegyek is, csakúgy, mint a dohányzóknál. Mindez arra utal, hogy a fejfájás, a fájdalomcsillapítók túlzott használata, a dohányzás és a pszichés terhelés között összetett kapcsolat áll fenn.

Teszt Nikotinfüggőségi teszt kitöltése

Forrás: DRportal - Smoking and medication-overuse headache (Sage Journals)

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