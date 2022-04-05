A tüdőrákot nem csak a dohányzás okozhatja

Ismeretes, hogy világszerte a tüdőrák okozza a legtöbb rosszindulatú daganatos megbetegedést. Nem kétséges, hogy a dohányzók vannak a legnagyobb veszélyben, ugyanakkor tévedés azt gondolni, hogy aki nem dohányzik, az nem is lehet tüdőrákos.

Tüdőrák a nemdohányzók körében

A tüdőrák Magyarországon a férfiak és nők között is a második leggyakoribb daganatos megbetegedés, a prosztata, illetve az emlődaganatok után, összességében azonban a leggyakrabban előforduló tumor.

A dohányzás egyértelműen a tüdőrák kialakulásának legnagyobb kockázati tényezője, a különböző felmérések szerint a tüdőrákban megbetegedettek 75-90 százaléka dohányzik, vagy korábban dohányzott. Jelentős számban érint ugyanakkor olyanokat is, akik soha nem dohányoztak.

A tüdőráknak sok más kockázati tényezője is létezik, sőt olyan kockázati tényezők is lehetnek, amelyeket még nem ismerünk. A passzív dohányzásnak való kitettség bizonyítottan növeli a tüdőrák kockázatát, ugyanakkor olyanok körében is kialakulhat a daganat, akik passzív módon sem érintkeztek dohányfüsttel.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a dohányzás mindenkinél növeli a tüdőrák előfordulását. Bár kialakulhat akár dohányfüstnek nem kitett személyeknél is, a különböző kockázati tényezők halmozódása jelenti a legnagyobb veszélyt, így a dohányzás mellőzése mindenkinél fontos kockázatcsökkentő lépés!

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További kockázati tényezők a tüdőrák hátterében

A nemdohányzóknál kialakuló tüdőrákos esetek hátterében a kutatók jelentős számban azonosítottak genetikai hajlamot. Számos olyan környezeti tényező létezik továbbá, amelyek tartós kitettség esetén fokozzák a daganat kockázatát. A nemdohányzók körében nagyjából azonos a tüdőrák előfordulása a nők és a férfiak között, ugyanakkor a halálesetek gyakoribb a férfiaknál.

Genetikai tényezők

A nemdohányzók tüdőrákjában nagyobb arányban mutathatóak ki bizonyos genetikai eltérések. Ez arra utal, hogy a genetikai tényezők fennállása esetén nagyobb a kockázat a daganat kialakulására nemdohányzóknál is.

A leggyakoribb eltérések közé tartoznak: EGFR-mutációk, KRAS-mutációk, ALK-, ROS1- és RET-génátrendeződések, BRAF-mutációk, MET- és HER2-eltérések, NTRK-génfúziók. A genetikai eltérések között vannak öröklött és szerzett mutációk is, azaz családi hajlam és az egyén életében kialakuló genetikai módosulás is állhat a hátterében. Mindez terápiás jelentőségű is, ugyanis bizonyos léteznek bizonyos génváltozatok működését befolyásoló célzott terápiák.

A genetikai rizikófaktor nem jelenti azt, hogy valakinél biztosan kialakul a betegség. A tüdőrák kockázatát több öröklött és szerzett tényező, genetikai adottságok és környezeti hatások együttesen határozzák meg.

Környezeti tényezők

Radon - A radon a cigaretta után a tüdőrák második legfontosabb kockázati tényezője. A radon a környezetünkben természetes módon megtalálható, színtelen és szagtalan radioaktív nemesgáz. Mivel a talajból jut az emberi környezetbe, teljes mértékben nem kerülhető el a kitettség, ugyanakkor a kockázat nagymértékben csökkenthető. Egyrészt a bomlása során radioaktív gáz elsősorban a levegő porszemcséihez vagy dohányfüsthöz tapadva fejti ki káros hatását, így a levegőminőség javítása és a dohányfüst kerülése hozzájárul a radon rákkeltő hatásának csökkentéséhez. Másrészt a radon könnyen felgyülemlik a helyiségek levegőjében, a rendszeres szellőztetéssel azonban csökkenthető annak koncentrációja a lakókörnyezetben.

Légszennyezettség - Jelentős tényező a kültéri és a beltéri légszennyezettség is. A legjelentősebb szennyezőforrás a közlekedés, valamint a hagyományos háztartási fűtés. Az üzemanyagok és a tüzelőanyagok égése során keletkező finom szálló por és a vegyi anyagok (pl. benzol) a tüdőbe jutva rákkeltő hatásúak.

Azbeszt - Az azbeszt használatát évtizedekkel ezelőtt betiltották, azonban napjainkban is megtalálható építőanyagként, szigetelőanyagként az emberi környezetben. Elsősorban akkor jelent veszélyt, ha a környezeti hatásokra (pl. az időjárásnak kitett tetőfedő anyagként, útépítések anyagaként) vagy építőipari bontási munkálatok során az azbeszt por a levegőbe, majd a tüdőbe jut. Az azbesztrészecskék a tüdőben gyulladásos folyamatokat, hegesedést indítanak el, amiből rákos elváltozás alakulhat ki.

Munkahelyi vegyi anyagok - Bizonyos munkakörökben a tüdő egészségére veszélyes vegyi anyagok jóval nagyobb kitettséget jelentenek. Ilyen foglalkozások például a festő, nyomdász, vegyipari munkák, építőipari munkák. Védekezni elsősorban a munkaegészségügyi előírások betartásával lehet.

Fontos tudni

Eltérések a dohányosok és a nemdohányzók tüdőrákja között

A soha nem dohányzók és a dohányzók tüdőrákja között jellegzetes különbségek is megfigyelhetőek.

Bár mindkét csoportban az adenokarcinóma a leggyakoribb tüdőrák-típus, a kissejtes tüdőrák 95%-ban dohányzók körében alakul ki, az adenokarcinóma aránya pedig dominánsabb a nemdohányzók között (bár más típusok is előfordulhatnak).

Mivel a nem dohányzó tüdőrákos betegek között gyakoribb az hajlamosító genetikai eltérések előfordulása, kezelésükben is nagyobb lehet a szerepe a célzott gyógyszeres terápiáknak.

Szakmai kihívást jelent ugyanakkor a nemdohányzók megfelelő szűrésének kidolgozása. A rendszeres tüdőrákszűrés jelenleg az életkoruk és dohányzási előzményeik alapján magas kockázatúnak számító személyeknek ajánlott. A soha nem dohányzók alacsony dózisú mellkas-CT-vel végzett szűrésének előnyeit egyelőre nem igazolták (a felismert elváltozások aránya alacsony a CT okozta sugárterhelés kockázatához képest), ezért számukra rutinszerűen nem javasolt. A szűrés hiánya, a tünetek kései felismerése miatt a nemdohányzóknál sokszor előrehaladott stádiumban diagnosztizálják.

Szerző: WEBBeteg - Sz. M., Sz. P. fordítók;

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Lung cancer in patients who have never smoked (Nature); Lung cancer: It is about more than smoking (MedicalXpress)