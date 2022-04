A tüdőrákot nem csak a dohányzás okozhatja

Ismeretes, hogy világszerte a tüdőrák okozza a legtöbb rákos megbetegedést. Egyes statisztikai adatok szerint Magyarországon évente kb. 6000 új tüdőrákos megbetegedés észlelhető és az 50-70 éveseknél a leggyakoribb. A férfiak esetében ez a vezető halálok a daganatos megbetegedések között, míg nőknél a harmadik helyen áll az emlő- és a vastagbél daganatai után.

Nem kétséges, hogy a dohányzók vannak a legnagyobb veszélyben. De sokan még ma is azt gondolják, hogy aki nem dohányzik, nem is lehet tüdőrákos.

"Ez az egyik tévhit" - mondja Aaron Mansfield, M.D., a Mayo Clinic onkológusa, aki a tüdőrákra specializálódott. "Bár a dohányzás egyértelműen a tüdőrák kialakulásának legnagyobb kockázati tényezője, sok más kockázati tényező is létezik és olyan kockázati tényezők is, amelyeket még nem ismerünk."

A passzív dohányzásnak való kitettség növelheti a tüdőrák kockázatát. A tüdőrák további kockázati tényezői közé tartozik a radongáznak, azbesztnek és más rákkeltő anyagoknak való kitettség, valamint a családban korábban előforduló tüdőrák. Vannak olyanok, akiknél tüdőrákot diagnosztizálnak, pedig egyáltalán nincsenek nyilvánvaló kockázati tényezőik. A tüdőrák tünetei, például a légszomj és a mellkasi fájdalom sajnos összetéveszthetők a tüdőgyulladással.

A pontos diagnózishoz általában biopsziára van szükség

"Sok páciensemnél tüdőgyulladást diagnosztizáltak" - mondta Dr. Mansfield. "Ezért huzamosabb ideig antibiotikumokkal kezelték őket, teljesen feleslegesen. Akkor jutottak el hozzánk, amikor a mellkasröntgenen a tüdőgyulladásnak hitt lelete sehogyan sem javult."

A tartós köhögés, véres köpet, a fogyás, csontfájdalom és fejfájás szintén a tüdőrák tünete lehet. A pontos diagnózishoz általában biopsziára van szükség. Dr. Mansfield szerint a tűbiopsziához ultrahang,- vagy CT-képalkotást használnak, hogy a legpontosabb szövetmintát kapják.

A tüdőrák korai felismerése kulcsfontosságú a sikeres kezeléséhez. Ezt követően műtéttel eltávolítható és/vagy sugárkezeléssel és ablációval kezelhető - mondta Karen Swanson, D.O., pulmonológus és kritikus gondozási specialista a Mayo klinikán.

Sajnos a tüdőrák tünetei ritkán jelentkeznek

Amíg a rák át nem terjed a test más területeire. A tüdőrákkal kapcsolatos egyik probléma az, hogy mire a páciensnél tüdőrákot diagnosztizálnak – az esetek 80%-ában – a tüdőrák már elterjedt – mondta Dr. Swanson. "Amikor a daganatok nőnek a tüdőben, azt a testünk nem érzékeli. Tehát a legkorábbi vizsgálati stádium teljesen hiányzik, hacsak időben ki nem szűrjük."

A tüdőrák szűrése éves, alacsony dózisú CT-vizsgálattal életeket menthet és ajánlott a magas kockázatúaknak, különösen, ha korábban dohányoztak - mondta Dr. Swanson.

"Még ha a beteg a 60-as vagy 70-es éveiben jár is, tudjuk, hogy a dohányzás abbahagyásával élet-éveket hosszabbíthat meg”- mondta J. Taylor Hays, MD, a Mayo Clinic belgyógyásza. és a Mayo Klinika Nikotinfüggőségi Központ igazgatóhelyettese.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Lung cancer: It is about more than smoking (MedicalXpress)