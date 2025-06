Törvényszerű, hogy romlik a látásunk az életkor előrehaladtával?

Az évek múlásával mindenki megtapasztalja, hogy a látása már nem a régi, nem olyan éles, mint korábban. Ez teljesen természetes, hiszen az életkorral együtt a szemünk is változáson megy keresztül. Vajon milyen látóélesség változás tekinthető az életkorral együtt járó normál folyamatnak és milyen tünetek miatt kell szemészhez fordulni?

„Van olyan látásromlás, ami ugyan kisebb kellemetlenséget okoz, de egy olvasószemüveggel könnyen orvosolható. Ugyanakkor előfordulhatnak komolyabb elváltozások is, amelyek gyógyszeres kezelést vagy akár műtétet igényelhetnek. Fontos tudni, hogy nem minden látásprobléma indokolható kizárólag az öregedéssel, néhány közülük sürgős kezelést is igényelhet, hogy elkerüljük a maradandó látáskárosodást. Éppen ezért kiemelten fontos a rendszeres szemészeti ellenőrzés, amely segíthet megőrizni a látás egészségét. A vizsgálat során a szakember meg tudja állapítani, hogy a panaszokat a korral jaró változások okozzák, vagy valamilyen kezelést igénylő betegség áll a háttérben” – mondja Dr. Cserháti Zoltán, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa, akinek segítségével sorra vettük az életkorhoz köthető szembetegségeket.

1. Szürkehályog

Jellemzően 40 éves kortól növekszik a szürkehályog kialakulásának kockázata. Kezdetben a távoli látás elmosódottá válhat, megváltozhatnak a dioptriák, de akár ideiglenesen javulhat is a közeli látás. Idővel azonban a lencse fokozatosan besárgul, elhomályosítva a képet. A folyamat előrehaladtával a lencse barnás színűvé, majd teljesen opálossá is válhat. A sárgulás vagy barnulás miatt nehézzé válik a színek közötti különbségtétel, és kezelés nélkül akár teljes látásvesztés is kialakulhat. A szürkehályog műtét – amely során az elszürkült saját lencsét tiszta műlencsére cserélik – rendkívül biztonságos és jelentős életminőségbeli változás érhető el vele.

2. Szemészeti betegségek

Ahogy idősödünk, egyre inkább nő az esélye különböző súlyos szembetegségek kialakulásának. Leggyakoribbak a zöldhályog (glaukóma), a száraz és nedves típusú időskori makuladegeneráció, egyéb makula betegségek és a diabéteszes retinopátia. Ezek jellemzően hatvan éves kor felett jelennek meg. A rendszeres szemészeti ellenőrzések kulcsfontosságúak a korai felismerés és a látásmegörzés érdekében.

3. Lógó szemhéj

A szemhéj megereszkedése érintheti az egyik vagy mindkét szemet. Ha a szemhéjemelő izom vagy annak beidegzése „károsodik”, akkor a szemhéj enyhén lóghat, akár annyira is, hogy eltakarja a pupillát és akadályozza a látást. A jelenség – orvosi nevén ptosis – lehet veleszületett vagy később is kialakulhat, és általában műtéttel jól korrigálható. Egy másik eset a dermatochalasis/blepharochalasis, amikor a szemhéj bőrének elvékonyodása, életkorral járó meglazulása felelős a látásproblémáért. Ha a bőr túllóg a szempillákon és azokat lenyomja, diszkomfortot, idegentest érzést, akár szaruhártya irritációt is okozhat, a látótér is csökkenhet. Ilyenkor orvosilag indokolt lehet a felesleges bőrkimetszés szemhéjplasztikával.

4. Hátsó üvegtesti leválás

Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a szem belsejében található zselés, kocsonyás állagú üvegtest elkezd elfolyósodni és lassan eltávolodik a retinától. Ennek következményeként „lebegő foltok” vagy „úszkáló homályok” jelenhetnek meg a látómezőben, időnként pedig fényvillanásokat is tapasztalhatunk. Bár ez többnyire ártalmatlan, előfordulhat, hogy a retina leválásának/szakadásának első jele, ami súlyos állapot, és kezeletlenül akár vaksághoz is vezethet. Ha hirtelen, erőteljes fényvillanásokat vagy rövid időn belül egyre több úszkáló pontot észlelünk, fontos, hogy azonnal szemészhez forduljunk.

Életkorral összefüggő további változások

A fenti betegségeken túl az öregedés a szem szerkezetére és a látás működésére is hatással van. Az alábbi elváltozásokat tapasztalhatjuk:

Presbyopia (korral járó látásromlás):

Miért nehezebb a 40-es, 50-es éveinkben elolvasni egy könyvet vagy a telefon kijelzőjét? Azért, mert a szemlencse rugalmassága csökken, és már nem tudja megfelelően fókuszálni a közeli tárgyakat. Ez a folyamat a presbyopia, a köznyelvben öregszeműség. Az évek során ez a jelenség fokozatosan erősödik, és idővel elkerülhetetlenné válik a közeli látást segítő szemüveg használata. Sok esetben különböző távolságokra eltérő dioptria korrekcióra van szükség. Például olvasáshoz, számítógépes munkához vagy vezetéshez akár 3 különböző erősségű szemüveget is vásárolni kell. Ilyenkor jöhetnek szóba a többfókuszú és a progresszív szemüveglencsék, amelyek kontaktlencsével is kombinálhatók a maximális kényelem érdekében. Aki nem szeretne szemüvegekkel bajlódni, annak van lehetősége látásjavító műlencse műtétet választani.

Csökkent pupillaméret

Az életkor előrehaladtával csökken a szem alkalmazkodóképessége, és a pupilla méretét irányító izmok is veszítenek „hatékonyságukból”. Ennek hatására a pupilla szűkebb lesz, és kevésbé gyorsan reagál a fényerő változásaira. Ez például megnehezítheti a gyengén megvilágított helyeken – pl. étteremben – az apró betűs szövegek elolvasását.

Száraz szem

Bár a száraz szem szindróma bármely életkorban előfordulhat, idősebb korban gyakoribb, mivel a könnytermelés minősége és mennyisége csökken. Szemcseppek, gélek és kenőcsök segíthetnek a tünetek enyhítésében. A szemszárazság idősebb korban anatómiai eltérésekre is visszavezehető – pl. a szemhéj kifordulása – , ami műtéti úton javítható.

Oldalsó/perifériás látótér csökkenése

Az életkor előrehaladtával a perifériás látás is romlik – minden évtizedben 1–3 fokkal. 70 éves korra ez akár 20–30 fokos látótér-kiesést is eredményezhet. Bár ez részben a természetes öregedési folyamat része, jelezheti súlyos szembetegség, például glaukóma jelenlétét is. Ennek kiderítésére a legjobb megoldás a szemvizsgálat.

Csökkent színlátás

A csökkent színlátást nem csak a korábban már említett szürkehályog okozhatja. A színek érzékeléséért felelős retina sejtek száma csökken az öregedés során, emiatt a színek fakóbbnak tűnnek, és a színárnyalatok közti különbség kevésbé észlelhető. Bár ez normális folyamat, bizonyos esetekben súlyosabb szemproblémára, például makuladegenerációra utalhat.

„A rendszeres szemvizsgálat segít időben észlelni bármely szemészeti elváltozást. Aki 40 év felett évente eljár szemészeti szűrővizsgálatra, annak nagyobb esélye van hosszútávon megőriznie a jó látást. Ne feledjük azt sem, ha a családunkban súlyos szembetegség fordul elő, akkor fokozott kockázatnak vagyunk kitéve mi is, hiszen ezen betegségek öröklődhetnek” – hangsúlyozza Dr. Cserháti Zoltán.

(Szakértő: Dr. Cserháti Zoltán, szemész - Budai Szemészeti Központ)