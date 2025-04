Miért öregszenek gyorsabban a dohányosok?

Az öregedési folyamatok genetikailag kódoltak, de ezeket bizonyos külső tényezők felgyorsíthatják, ilyen például a dohányzás is.

A dohányzás egészségkárosító hatása mellett arról is hírhedt, hogy a füstölgők esetében jóval hamarabb és jóval mélyebb ráncok bukkannak fel, mint a nemdohányzóknál. A dohányzás alapvetően felgyorsítja az amúgy is kérlelhetetlen öregedési folyamatokat. Arra vonatkozóan, hogy ennek pontosan milyen mechanizmus(ok) állhatnak a hátterében, több kutatást is folytattak, ezekből nézzünk most meg néhányat.

Hirdetés

A WRN-protein hiánya

Az öregedés – cigarettázás hatására való – felgyorsulása a szervezetben fellelhető úgynevezett WRN-protein hiánya miatt tapasztalható – derítette ki az az amerikai kutatócsoport, amely Toro Nyunoya vezetésével az öregedési folyamatokat elemezte. Az említett fehérje hiányáért elsősorban a dohányzás tehető felelőssé.

Az Iowai Egyetem tudósai megállapították, hogy a szervezetünkben található örökítőanyag hibáinak javításáért felelős WRN-protein a dohányosok esetében ugyanúgy csökkent mennyiségben található meg, mint az örökletesnek számító Werner-szindrómában szenvedőknél. Az utóbbiban érintettek – egy gén mutációja miatt – a pubertáskort elérve hirtelen nagyon látványosan kezdenek öregedni, s várható élettartamuk az esetek többségében nem éri el a 40-50 évet. A korai halál bekövetkeztének oka mindenek előtt daganatos jellegű, vagy a szív- és érrendszert sújtó betegség.

Nyunoya és kollégái – ahogy arról az American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine című orvosi szaklap is tudósít – több évig dohányzók, tüdőtágulatban szenvedők, valamint egészséges nemdohányzók tüdejének bizonyos kötőszöveti sejtjeit (úgynevezett fibroblastjait) hasonlították össze.

A dohányzók adatainak elemzésekor megállapították, hogy a fibroblastok nemcsak kevés mennyiségben vannak jelen, hanem ez a csökkent mennyiségű kötőszövet az osztódás és növekedés képességét is elvesztette. Ez utóbbi pedig az öregedés egyik legbiztosabb jele. Amikor a füstmentes résztvevők fibroblastjait laboratóriumi körülmények között dohányfüstnek tették ki, azonnal beszüntették a WRN-protein termelését, pedig pontosan a protein képződése járul hozzá ahhoz, hogy a fibroblastok önjavításra és osztódásra képesek maradjanak.

Az iowai kutatócsoport tovább folytatja kísérleteit a WRN-proteinnel kapcsolatban annak reményében, hogy a tapasztalatok számos, a dohányzás következtében kialakuló légúti megbetegedés gyógyítása során segítenek.

A protein pontosabb hatásának mechanizmusa által több, a tüdőt érintő megbetegedés válhat megelőzhetővé vagy gyógyíthatóvá, egy dolgon viszont már biztosan nem változtathatunk: a női (vagy férfi) bőrön időközben kialakult és elmélyült ráncokat nem tüntethetjük el!

Megrövidült telomerek

Egy kínai kutatócsapat azt állapította meg, hogy a dohányzók telomerei jelentősen rövidebbek a nemdohányzókéinál. A telomerek a kormoszómák karjainak végein elhelyezkedő szakaszok, amelyek megakadályozzák a kromoszómavégek összetapadását és sejtosztódás során védik a DNS-t a károsodástól. Tehát minél hosszabb a telomer, annál kisebb eséllyel sérülnek a gének. A telomerek hossza jó indikátora a biológiai életkornak. A sejtosztódás során ugyanis mindig elvész belőlük egy kicsi darab, tehát minél több osztódáson van túl a sejt, annál rövidebbek a telomerek, ha pedig túl rövidek lesznek, a sejt elhal.

A kutatók 500.000 embertől vett vérmintában vizsgálták a fehérvérsejteket. És azt találták, hogy minél többet dohányzott valaki, annál rövidebbek a telomerek. Továbbá megállapították azt is, hogy a dohányzásról leszokottak telomerei nem feltűnően rövidebbek, tehát a leszokással ez az ártalom is csökken.

Korábbi tanulmányok a leukociták megrövidült telomereivel számos betegséget hoztak összefüggésbe, köztük szív-érrendszeri megbetegedéseket, diabéteszt és izomsorvadást.

A kínai kutatók felfedezésüket az Európai Tüdőgyógyász Társaság nemzetközi kongresszusán tették közzé Milánóban.

WEBBeteg összeállítás - K. J., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Yahoo, Wie Rauchen Alterungsprozesse beschleunigt (NetDoktor)