Hazatérés stroke után - Hogyan kezdődik az otthoni felépülés?
A stroke-on átesett beteget a kórház biztonságos falai között még szakemberek veszik körül, de amikor eljön a hazatérés napja, a család gyakran tele van kérdésekkel. A jó hír az, hogy az otthon nem akadály, hanem lehetőség, a felépülés igazi terepe.
A legnehezebb egyensúly: segíteni, de nem helyettesíteni
Stroke után a gondozott egyszerre kiszolgáltatott és elszánt. Szeretne újra mozogni, beszélni, önálló lenni – de minden mozdulat küzdelem. A hozzátartozók sokszor ösztönösen mindent megtennének helyette, ami szeretetből fakad – mégis lassíthatja a fejlődést.
A titok az arányban van: hagyjuk próbálkozni, hagyjuk küzdeni. Mert minden apró siker – egy önállóan megemelt kanál, egy megtett lépés – belső erőt ad.
A hazatérés előtt: az alapok megteremtése
Az előkészületek már a kórházi napok alatt elkezdődnek. Ilyenkor érdemes:
- felíratni a szükséges segédeszközöket (állapot függvényében pl. tolószék, járókeret stb.)
- megszervezni a gyógytornát, fizikoterápiát
- logopédust keresni, ha beszédzavar (afázia) maradt vissza
- egyeztetni az otthoni szakápolás lehetőségéről
Az otthon átalakul – A biztonság szolgálatában
Nem kell kórházat csinálni a nappaliból, de néhány praktikus változtatás sokat számít.
- Állítható ágy vagy kényelmes, jól megközelíthető fekhely
- Felfekvést megelőző matrac
- Csúsztató lepedő az ágyban történő átfordításhoz
- Betegemelő (emelőgép), ha a felülés, felállás nem biztonságos
- Mozgatási segédeszközök (átülést segítő deszka, forgatható ülőkorong, felállítást segítő heveder)
- Csúszásmentes közlekedési útvonal
- Kapaszkodók a fürdőben
- WC-magasító, kádülőke - kifordítható kádülőke használatával a beteg akár önállóan tud fürdeni
A fürdőszoba külön figyelmet érdemel
A fürdőszoba a lakás egyik legbalesetveszélyesebb helyisége, sok esetben az apró átalakítás nem elegendő. Megfontolandó a fürdőszoba részleges vagy akár teljes átalakítása, különösen akkor, ha kerekesszék használata szükséges, betegemelővel történik az áthelyezés, vagy tartós mozgáskorlátozottság maradt vissza.
Ebben az esetben érdemes átgondolni:
- küszöbmentes bejárat kialakítását
- walk-in zuhanyzó beépítését
- megfelelő fordulási teret biztosítani a kerekesszék számára
- stabil, falra rögzített kapaszkodókat
- fürdetőszékkel vagy kerekesszékkel is jól megközelíthető elrendezést
Rehabilitáció otthon
Újratanulni a mozdulatokat - A stroke után az idegrendszer új utakat keres. Ez idő és gyakorlás kérdése. A rehabilitáció korai megkezdésével mind nagyobb az esély az egyes kiesett funkciók helyreállítására. A fokozatosság kulcsfontosságú, és minden új eszköznél fontos a felügyelet, hogy az esetleges elesést megakadályozzuk.
A napirend gyógyít - A rendszeresség az, ami valódi eredményt hoz. Egy tudatosan kialakított napirend biztonságot ad, csökkenti a szorongást és támogatja a regenerációt.
Nemcsak a test gyógyul - Stroke után gyakori a levertség és hangulatingadozás. Fontos, hogy hozzátartozóként bevonjuk a gondozottat a döntésekbe, adjunk neki valódi feladatokat, és ünnepeljük a legkisebb fejlődést is.
Az otthoni felépülés lényege
Az otthon biztonság, ismerős illatok és megszokott hangok. A megfelelő eszközök, az átalakított környezet, a szakmai segítség és a türelmes jelenlét együtt adnak esélyt arra, hogy a stroke után ne csak túlélés legyen az élet – hanem újrakezdés.
Stroke után - Részletesen
- Stroke után - Gyógyulás és rehabilitáció (áttekintés)
- Gyógytorna kezelések stroke után
- Stroke utáni fájdalom típusai és csillapításuk
- Pszichés problémák stroke után
- Beszédterápia stroke után
- Kontrollvizsgálatok stroke után
Szerző: Ferencz Rita szakmai vezető
Nurse Háziápolási Szolgálat