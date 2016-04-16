Hazatérés stroke után - Hogyan kezdődik az otthoni felépülés?

A stroke-on átesett beteget a kórház biztonságos falai között még szakemberek veszik körül, de amikor eljön a hazatérés napja, a család gyakran tele van kérdésekkel. A jó hír az, hogy az otthon nem akadály, hanem lehetőség, a felépülés igazi terepe.

A legnehezebb egyensúly: segíteni, de nem helyettesíteni

Stroke után a gondozott egyszerre kiszolgáltatott és elszánt. Szeretne újra mozogni, beszélni, önálló lenni – de minden mozdulat küzdelem. A hozzátartozók sokszor ösztönösen mindent megtennének helyette, ami szeretetből fakad – mégis lassíthatja a fejlődést.

A titok az arányban van: hagyjuk próbálkozni, hagyjuk küzdeni. Mert minden apró siker – egy önállóan megemelt kanál, egy megtett lépés – belső erőt ad.

A hazatérés előtt: az alapok megteremtése

Az előkészületek már a kórházi napok alatt elkezdődnek. Ilyenkor érdemes:

felíratni a szükséges segédeszközöket (állapot függvényében pl. tolószék, járókeret stb.)

megszervezni a gyógytornát, fizikoterápiát

logopédust keresni, ha beszédzavar (afázia) maradt vissza

egyeztetni az otthoni szakápolás lehetőségéről

Az otthon átalakul – A biztonság szolgálatában

Nem kell kórházat csinálni a nappaliból, de néhány praktikus változtatás sokat számít.

Állítható ágy vagy kényelmes, jól megközelíthető fekhely

Felfekvést megelőző matrac

Csúsztató lepedő az ágyban történő átfordításhoz

Betegemelő (emelőgép), ha a felülés, felállás nem biztonságos

Mozgatási segédeszközök (átülést segítő deszka, forgatható ülőkorong, felállítást segítő heveder)

Csúszásmentes közlekedési útvonal

Kapaszkodók a fürdőben

WC-magasító, kádülőke - kifordítható kádülőke használatával a beteg akár önállóan tud fürdeni

A fürdőszoba külön figyelmet érdemel

A fürdőszoba a lakás egyik legbalesetveszélyesebb helyisége, sok esetben az apró átalakítás nem elegendő. Megfontolandó a fürdőszoba részleges vagy akár teljes átalakítása, különösen akkor, ha kerekesszék használata szükséges, betegemelővel történik az áthelyezés, vagy tartós mozgáskorlátozottság maradt vissza.

Ebben az esetben érdemes átgondolni:

küszöbmentes bejárat kialakítását

walk-in zuhanyzó beépítését

megfelelő fordulási teret biztosítani a kerekesszék számára

stabil, falra rögzített kapaszkodókat

fürdetőszékkel vagy kerekesszékkel is jól megközelíthető elrendezést

Rehabilitáció otthon

Újratanulni a mozdulatokat - A stroke után az idegrendszer új utakat keres. Ez idő és gyakorlás kérdése. A rehabilitáció korai megkezdésével mind nagyobb az esély az egyes kiesett funkciók helyreállítására. A fokozatosság kulcsfontosságú, és minden új eszköznél fontos a felügyelet, hogy az esetleges elesést megakadályozzuk.

A napirend gyógyít - A rendszeresség az, ami valódi eredményt hoz. Egy tudatosan kialakított napirend biztonságot ad, csökkenti a szorongást és támogatja a regenerációt.

Nemcsak a test gyógyul - Stroke után gyakori a levertség és hangulatingadozás. Fontos, hogy hozzátartozóként bevonjuk a gondozottat a döntésekbe, adjunk neki valódi feladatokat, és ünnepeljük a legkisebb fejlődést is.

Az otthoni felépülés lényege

Az otthon biztonság, ismerős illatok és megszokott hangok. A megfelelő eszközök, az átalakított környezet, a szakmai segítség és a türelmes jelenlét együtt adnak esélyt arra, hogy a stroke után ne csak túlélés legyen az élet – hanem újrakezdés.

Stroke után - Részletesen

Szerző: Ferencz Rita szakmai vezető

