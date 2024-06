Mennyire lehet eredményes a hétvégi edzés?

Önnek van ideje mozogni a dolgos hétköznapokon? Ha sem kora reggel, sem késő este nem jut el az edzőterembe, ne aggódjon. Egy nagyobb volumenű hétvégi edzéssel is ugyanazt a hatást érheti el, állapította meg egy új tanulmány.

Mennyi az ideális mozgámennyiség és miből?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepesen intenzív mozgást javasol, ebbe a séta és egy könnyű kerékpározás is beleszámít. Ha az erőteljesebb mozgásformákat kedveli, heti 75 perc úszás vagy futás is megfelelő választás lehet.

A tanulmányról és eredményéről részletesen

Kutatók egy évtizeden át tanulmányozták több mint 350.000 fő mozgási szokásait és egészségügyi paramétereit. A többség teljesítette a heti 150 percet, ám néhányuk esetében ez csupán heti egy vagy két alkalmat jelentett. A hétvégén sportoló és a rendszeresen aktív résztvevők esetében hasonló halálozási eredmények születtek, vagyis hetente azonos mennyiségű fizikai aktivitás végzése esetén nem volt jelentősége, hogy az több napra elosztva vagy kevesebb napba sűrítve történt.

Az adatok kérdőíves felmérésből születtek, amely ugyan kevésbé megbízható, de az alátámasztotta azt, amit már eddig is tudtunk, mégpedig azt, hogy a testmozgás egészséges és segíthet hosszabb ideig élni. Akár már heti egy edzés csökkentheti a szívbetegség, illetve a stroke kockázatát. Javasolt mozgásformák a jóga és a pilates, de hétköznapi tevékenységek, mint bevásárlószatyrok cipelése vagy nehéz kerti munka (például az ásás) is erősítő gyakorlatnak számít. Az ajánlott fizikai aktivitási szint elérését leginkább az erőteljesebb tevékenységek segítik, ezek rövid, intenzív szakaszokban végezhetők. Ide tartozik a spinning, a súlyemelés, a lépcsőfutás, a dombokon felfelé futás.

Mit ajánlanak a szakértők?

Általános tanácsok mindenkinek

Az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) azt javasolja, hogy mindennap iktassunk be erősítő gyakorlatokat és lehetőség szerint kerüljük a huzamosabb ideig történő ülést. Napi 22 perccel már teljesíthető a heti 150 perces célkitűzés. Nem kell intenzív mozgásban gondolkodni, sőt az semmiképp nem javasolt mindennapra.

Ha az adott héten csak egy vagy két edzésre jut idő

Ha az adott héten csak egy vagy két edzésre jut idő, a szakemberek a teljes testes erőnléti edzést ajánlják nagy intenzitású szakaszokkal kombinálva. Az erősítő gyakorlatok fejlesztik és fenntartják az izmokat és a csontsűrűséget, míg a nagy intenzitású intervallumok megemelik a pulzusszámot, ezáltal a szív- és érrendszerre fejtenek ki előnyös hatást. A pulzust egyébként az egész edzés alatt javasolt emelt szinten tartani. Ebből a szempontból jó választás a saját testsúlyos edzés, a futás vagy úszás.

Összefoglalva a tanulmány legfontosabb üzenete

Az eredmények tehát azt mutatják, hogy amennyiben valaki teljesíti az ajánlott heti mozgásidőt, mindegy, hogy azt mikor és milyen formában végzi – vagyis ne legyen bűntudatunk, ha egy nehéz nap után csak a kanapén pihenni van kedvünk. Ha hétvégén – amikor időnk és energiánk is van élvezni – időt szakítunk egy-két edzésre, az éppoly hasznos. Legyünk következetesek és gondolkodjunk hosszabb távon: bármilyen mozgással teszünk egészségünkért!

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: No time for exercise? Weekend workout can be enough to stay fit, study finds (euronews.health), Is It Even Worth It To Exercise Just One Day Per Week? (Woman's Health)