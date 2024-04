Több élsportoló is érintett a szívritmuszavarban

Legutóbb két magyar és egy panamai focista életét is a hirtelen szívhalál számlájára írhatjuk. Gyakran kiszámíthatatlan a megjelenése: szívbetegeknél, illetve ismert szívbetegség nélkül is előfordulhat, és nem csak a focistáknál, illetve a nagy teljesítményű sportolók, például atléták körében, hanem szinte bárkinél. Sajnos akár fiatalkorban is bekövetkezhet genetikai rendellenességek, szívizomgyulladás esetén. Hazánkban évente 20-25 ezer hirtelen szívhaláleset fordul elő, egy részük azonnali beavatkozással megmenthető lenne.

Amennyiben valakinél tartós mellkasi fájdalmat észlel, amely a bal karba, vállba vagy állba sugárzik, valamint légszomjjal, gyengeséggel társul, azonnal hívja a 112-t!