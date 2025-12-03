Az alkohol hosszú távú, nagy mennyiségű fogyasztása nemcsak a májat károsíthatja, hanem a szívizomra is komoly hatással van. Az alkoholos eredetű kardiomiopátia a szívizom kóros elváltozása, amely a tartós alkoholfogyasztás következtében alakul ki, és kezeletlen esetben szívelégtelenséghez, ritmuszavarokhoz, akár hirtelen szívhalálhoz is vezethet.

Mi okozza a betegséget?

A probléma hátterében a rendszeres, nagy mennyiségű alkoholbevitel áll. A nemzetközi ajánlások szerint már napi ~80 g alkohol (kb. 2–3 korsó sör vagy 2–3 dl bor) évekig tartó fogyasztása is elegendő lehet a szívizom károsodásához. Az alkohol közvetlen toxikus hatást gyakorol a szívizomsejtekre, rontja a sejtek energiatermelését, gyulladásos folyamatokat indít el, és elősegíti a szívizom sorvadását, elvékonyodását.

A rizikót tovább növeli:

rossz tápláltsági állapot, vitaminhiány (különösen tiaminhiány)

genetikai hajlam

társuló májbetegség

dohányzás vagy más toxikus anyagok használata

kezeletlen magas vérnyomás és bizonyos anyagcserezavarok

Milyen tünetekkel jár?

Az alkoholos kardiomiopátia tünetei fokozatosan alakulnak ki, gyakran évek alatt. A betegek eleinte csak terhelésre jelentkező panaszokat észlelnek, később már nyugalomban is megjelenhetnek:

légszomj, terhelésre vagy fekvő helyzetben

fáradékonyság, csökkent terhelhetőség

szívdobogásérzés, szabálytalan szívverés

lábdagadás, bokaödéma

haspuffadás

éjszakai fulladásos rohamok (paroxizmális nocturnalis dyspnoe)

Súlyos esetben a betegség már előrehaladott szívelégtelenségként jelentkezik, ami sürgősségi ellátást is igényelhet.

Hogyan történik a diagnózis?

A kivizsgálás alapja a részletes anamnézis, amelynek része a valós alkoholfogyasztási szokások feltárása. A diagnosztikai lépések közé tartoznak:

Echokardiográfia (szívultrahang): jellemző a bal kamra kitágulása és a csökkent ejekciós frakció.

EKG: ritmuszavarok, vezetési zavarok jelei

Laborvizsgálatok: májfunkció, elektrolitok, gyulladásos paraméterek, troponin, NT-proBNP

Mellkasröntgen: szívmegnagyobbodás, tüdőpangás

Szükség esetén kardiális MR is segítheti a pontos szöveti megítélést

A diagnózis alapja az alkoholfogyasztás bizonyított szerepe. Más okokat is ki kell zárni: ischaemiás szívbetegséget, a genetikai kardiomiopátiákat, a vírusos szívizomgyulladást és más ritka kórképet (pl. amyloidosis).

Hogyan kezelhető?

A kezelés legfontosabb eleme az alkohol teljes elhagyása. Ez nemcsak megállíthatja a folyamatot, hanem sok esetben jelentős javulást is eredményezhet a szívfunkcióban néhány hónap alatt.

Emellett a terápia a szívelégtelenség korszerű kezelési elveinek megfelelően történik:

ACE-gátló (angiotenzin konvertáló enzim gátló) vagy ARNI (angiotenzinreceptor-blokkoló + neprilizin-gátló kombináció)

béta-blokkoló

MRA (mineralkortikoid-receptor blokkoló)

SGLT2-gátló (nátrium-glükóz kotranszporter-2 gátló)

szükség esetén vizelethajtók,

ritmuszavar esetén antiaritmiás kezelés vagy pacemaker/ICD (beültethető kardioverter-defibrillátor) beültetés.

A tiaminhiány miatt sok betegnél indokolt B 1 -vitamin-pótlás is.

Az életmódkezelésben a teljes absztinencia mellett fontos a sóbevitel csökkentése, a testsúly optimalizálása, a rendszeres kontroll, valamint a társbetegségek (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) kezelése.

Milyen a betegség lefolyása?

Az alkoholos kardiomiopátia kimenetele nagyrészt a további alkoholfogyasztástól függ. Azoknál, akik teljes absztinenciát tartanak, a szív működése gyakran jelentősen javul. A továbbra is nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók azonban nagy eséllyel kerülnek súlyos szívelégtelenségbe, amely akár életveszélyes szövődményekkel – például hirtelen szívhalállal – járhat.

Hogyan előzhető meg?

A tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás kerülése a legfontosabb

Akinek már kialakult májbetegsége vagy szívizomproblémája van, annak különösen ajánlott az absztinencia

A rendszeres szűrővizsgálatok, kardiológiai ellenőrzések kulcsfontosságúak azoknál, akik hosszú ideje nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus