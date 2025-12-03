Alkoholos eredetű kardiomiopátia
Az alkohol hosszú távú, nagy mennyiségű fogyasztása nemcsak a májat károsíthatja, hanem a szívizomra is komoly hatással van. Az alkoholos eredetű kardiomiopátia a szívizom kóros elváltozása, amely a tartós alkoholfogyasztás következtében alakul ki, és kezeletlen esetben szívelégtelenséghez, ritmuszavarokhoz, akár hirtelen szívhalálhoz is vezethet.
Mi okozza a betegséget?
A probléma hátterében a rendszeres, nagy mennyiségű alkoholbevitel áll. A nemzetközi ajánlások szerint már napi ~80 g alkohol (kb. 2–3 korsó sör vagy 2–3 dl bor) évekig tartó fogyasztása is elegendő lehet a szívizom károsodásához. Az alkohol közvetlen toxikus hatást gyakorol a szívizomsejtekre, rontja a sejtek energiatermelését, gyulladásos folyamatokat indít el, és elősegíti a szívizom sorvadását, elvékonyodását.
A rizikót tovább növeli:
- rossz tápláltsági állapot, vitaminhiány (különösen tiaminhiány)
- genetikai hajlam
- társuló májbetegség
- dohányzás vagy más toxikus anyagok használata
- kezeletlen magas vérnyomás és bizonyos anyagcserezavarok
Milyen tünetekkel jár?
Az alkoholos kardiomiopátia tünetei fokozatosan alakulnak ki, gyakran évek alatt. A betegek eleinte csak terhelésre jelentkező panaszokat észlelnek, később már nyugalomban is megjelenhetnek:
- légszomj, terhelésre vagy fekvő helyzetben
- fáradékonyság, csökkent terhelhetőség
- szívdobogásérzés, szabálytalan szívverés
- lábdagadás, bokaödéma
- haspuffadás
- éjszakai fulladásos rohamok (paroxizmális nocturnalis dyspnoe)
Súlyos esetben a betegség már előrehaladott szívelégtelenségként jelentkezik, ami sürgősségi ellátást is igényelhet.
Hogyan történik a diagnózis?
A kivizsgálás alapja a részletes anamnézis, amelynek része a valós alkoholfogyasztási szokások feltárása. A diagnosztikai lépések közé tartoznak:
- Echokardiográfia (szívultrahang): jellemző a bal kamra kitágulása és a csökkent ejekciós frakció.
- EKG: ritmuszavarok, vezetési zavarok jelei
- Laborvizsgálatok: májfunkció, elektrolitok, gyulladásos paraméterek, troponin, NT-proBNP
- Mellkasröntgen: szívmegnagyobbodás, tüdőpangás
- Szükség esetén kardiális MR is segítheti a pontos szöveti megítélést
A diagnózis alapja az alkoholfogyasztás bizonyított szerepe. Más okokat is ki kell zárni: ischaemiás szívbetegséget, a genetikai kardiomiopátiákat, a vírusos szívizomgyulladást és más ritka kórképet (pl. amyloidosis).
Hogyan kezelhető?
A kezelés legfontosabb eleme az alkohol teljes elhagyása. Ez nemcsak megállíthatja a folyamatot, hanem sok esetben jelentős javulást is eredményezhet a szívfunkcióban néhány hónap alatt.
Emellett a terápia a szívelégtelenség korszerű kezelési elveinek megfelelően történik:
- ACE-gátló (angiotenzin konvertáló enzim gátló) vagy ARNI (angiotenzinreceptor-blokkoló + neprilizin-gátló kombináció)
- béta-blokkoló
- MRA (mineralkortikoid-receptor blokkoló)
- SGLT2-gátló (nátrium-glükóz kotranszporter-2 gátló)
- szükség esetén vizelethajtók,
- ritmuszavar esetén antiaritmiás kezelés vagy pacemaker/ICD (beültethető kardioverter-defibrillátor) beültetés.
A tiaminhiány miatt sok betegnél indokolt B1-vitamin-pótlás is.
Az életmódkezelésben a teljes absztinencia mellett fontos a sóbevitel csökkentése, a testsúly optimalizálása, a rendszeres kontroll, valamint a társbetegségek (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) kezelése.
Milyen a betegség lefolyása?
Az alkoholos kardiomiopátia kimenetele nagyrészt a további alkoholfogyasztástól függ. Azoknál, akik teljes absztinenciát tartanak, a szív működése gyakran jelentősen javul. A továbbra is nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók azonban nagy eséllyel kerülnek súlyos szívelégtelenségbe, amely akár életveszélyes szövődményekkel – például hirtelen szívhalállal – járhat.
Hogyan előzhető meg?
- A tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás kerülése a legfontosabb
- Akinek már kialakult májbetegsége vagy szívizomproblémája van, annak különösen ajánlott az absztinencia
- A rendszeres szűrővizsgálatok, kardiológiai ellenőrzések kulcsfontosságúak azoknál, akik hosszú ideje nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak.
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus