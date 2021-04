A gyomorfekély lehetséges tünetei

A fekélyek, reflux betegség kezelésének alapköve a savas pH normalizálása. Enyhe esetben elegendő lehet a táplálkozással bevitt károsító anyagok kerülése: kerüljük a túl savanyú, fűszeres ételeket, az alkoholt, kávét, csokoládét, sőt, még a dohányzást is. Amennyiben ezek a megszorítások nem elegendőek, akkor gyógyszeres kezelésre van szükség. A terápia hatása 3-5 nap után kezdődik, de a betegnek – orvosi ellenőrzés mellett – akár évekig is szednie kell a gyógyszert. Csak akkor jön szóba műtéti megoldás, ha a fekély erősen vérzik, vagy átfúrja a gyomor/nyombél falát, ami akár halálos következménnyel is járhat. A Helicobacter pylorit kombinált antibiotikus kezeléssel ki lehet irtani, s ezzel megelőzhető a fekély kiújulása.