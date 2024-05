Táplálkozási szabályok prosztatarákos férfiaknak

A táplálkozás nemcsak a prosztatrák megelőzésében játszik fontos szerepet, hanem felismert daganat esetén is kulcsfontosságú. Az eredményes kezelés érdekében törekedni kell a túlsúly normalizálására, de az alultápláltság megelőzésére és a kezelés okozta mellékhatások étrendi terápiájára is.

Táplálkozás a kezelés megkezdése előtt

Tanulmányok kimutatták, hogy a prosztatarák miatti halálozás kockázata a diagnózis idején normál testsúlyúakhoz képest több mint kétszerese az elhízott férfiaknál. Az elhízott férfiaknál közel négyszer nagyobb a kockázata annak, hogy a rák a prosztatán túlra terjed, vagy áttétet képez. Az egészséges testsúly elérése abban az esetben is kívánatos, akiknél már diagnosztizálták a tumort.

A prosztatarák kezelésének megkezdése előtt az étrendnek vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, magas rosttartalmú ugyanakkor alacsony cukortartalmú ételekből kell állnia. Emellé javasolt a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, a szervezet hidratálása. Mindez lehetővé teszi, hogy a szervezet hozzájusson a szükséges tápanyagokhoz, ugyanakkor csökkenti az esetleges túlsúlyt. Az étkezés mellett természetesen fontos a rendszeres mozgás fenntartása is.

Táplálkozás a prosztatarák kezelése alatt

Az egyik legfontosabb szempont továbbra is az egészséges testsúly elérése vagy fenntartása.

A betegek egy részénél ez a fogyást jelenti, azonban a kezelések alatt fokozottan kell figyelni arra, hogy ez ne legyen túl gyors, és ne járjon az értékes tápanyagok megvonásával. A fehérje megfelelő bevitele különösen fontos lehet egyes kezelések során, ezt biztosítandó fogyasszon elegendő halat, tojásfehérjét, sajtokat vagy hüvelyeseket (pl. bab, borsó stb.).

Más betegeknél azonban maga a betegség és az alkalmazott terápiák is testsúlycsökkenéssel járnak, nekik inkább arra kell figyelniük, hogy elegendő kalóriát is vigyenek be szervezetükbe a tápanyagok mellett, elkerülendő a nagyfokú fogyást és az izomzat leépülését.

Prosztataműtét esetén – A gyógyuláshoz elegendő fehérje és mikroelem fogyasztása szükséges. A mikroelemek azok a vitaminok és ásványi anyagok, amelyből naponta néhány milligrammra vagy még annál is kevesebbre van szükségünk, és amelyeket szervezetünk nem állít elő (kivéve a D-vitamint), ezért ezeknek az étrendünkből kell származniuk. Ilyen például a vas, vagy a cink. Az étrend-kiegészítők helyett törekedjen arra, hogy ezeket a vitaminokat és ásványi anyagokat friss zöldségekből és gyümölcsökből biztosítsa. (Sokszor a mikroelem és a nyomelem fogalma összemosódik. Nyomelemeknek azokat a mikroelemeket nevezzük, amik – nevüknek megfelelően – nyomokban fordulnak elő a szervezetben, ezért nem kell őket mindennap bevinni, ilyen például a szelén.)

Sugárkezelés esetén – A terápia emésztési problémákkal (hasmenés, gázképződés) járhat, ezek ellen ajánlhatóak a probiotikus készítmények. Konzultáljon kezelőorvosával ezek használatáról, komolyabb panaszok esetén gyógyszerek alkalmazására is szükség lehet a mellékhatások csökkentése érdekében.

Hormonterápia esetén – A kezelés egyik mellékhatása a csontvesztés és az izomtömegvesztés, amely ellensúlyozására magasabb (1000-1200 mg) kalcium és D-vitamin (>30 ng/ml) bevitele, illetve fehérjedús táplálkozás szükséges. Ezen terápia esetén gyakori a súlygyarapodás is, amelynek kockázata szénhidrátszegény diétával és fizikai aktivitással ellensúlyozható. A hőhullámok ellen a testsúlykontroll, a meleg italok és a túl fűszeres ételek kerülése javasolható. Jelentkezhet továbbá vérszegénység, ami miatt megfelelő mennyiségű vas és a vasfelszívódás javítása válhat szükségessé.

Kemoterápia esetén - A kemoterápia mellékhatásként émelygést, szájsebeket és ízérzési változásokat okozhat, amelyek megnehezíthetik az evést vagy az ivást, ez pedig sok prosztatarákos betegség gyors testsúlycsökkenéshez vezet.

Ha a szájsebek miatt nem eszik eleget, próbáljon pépes formában fogyasztani zöldségeket és húsokat. Turmixgéppel gyümölcsökből és zöldségekből egyaránt könnyen készíthető tápláló és könnyen fogyasztható étel. Olykor ilyen esetekben teljes értékű, magas energia- és kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú, fogyasztásra kész speciális folyékony tápszert írnak fel az onkológusok. Ezekkel megelőzhető a fokozott fehérje- és izomvesztés.

Többször kevesebbet étkezzen a nap folyamán, ahelyett, hogy egyszerre próbálnál nagy mennyiségű ételt elfogyasztani.

Igyon több folyadékot, a víz mellett jó alternatíva a leves, tea, tej vagy tejtermék, továbbá a sportitalok.

A fémes szájíz ellen bátran fogyasztható menta, friss citrusfélék, rágógumi. Az ízlelés gyengülése esetén használható több fűszer.

Táplálkozás a kezelés után

A prosztatarák-kezelés befejezése után ugyanolyan fontos az egészséges táplálkozás és testsúly megőrzése, mint a kezelés előtt és alatt. A kezelés után továbbra is tartsa be a diétát, hogy visszanyerje erejét. Az egészséges táplálkozás csökkentheti a szívbetegségek, a magas vérnyomás, az elhízás és a cukorbetegség kockázatát is.

A legújabb kutatások azt sugallják, hogy a túlélés során az egészséges ételek megválasztása csökkentheti a prosztatarák kiújulásának kockázatát. A szakértők a következők fogyasztását javasolják:

növényi alapú élelmiszerek (például gyümölcsök, zöldségek és teljes kiőrlésű gabonák),

sovány fehérje,

alacsony zsírtartalmú tejtermékek,

lehetőleg kerülje a magasan feldolgozott élelmiszereket és a vörös húsokat.

Forrás: Diet, Nutrition & Prostate Cancer (Zerocancer)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna háziorvos, pszichoterapeuta