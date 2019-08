Milyen hatással van a szervezetre egy kemoterápiás kezelés?

A hagyományos kemoterápiás szerek alapvetően sejttoxikusak, tehát nem csak egy bizonyos daganatsejtre, és nem csak a rosszindulatú sejtekre vannak hatással. A kemoterápiás szerek a gyorsan osztódó sejteket veszik célpontba, ebből ered számos, közismert mellékhatásuk is.

Ez azt jelenti, hogy károsítják az egészséges sejteket is, elsősorban a csontvelői sejteket (melynek mellékhatása a vérszegénység, fertőzésekre való fogékonyság, vérzékenység), az emésztőrendszer sejtjeit (nyálkahártya-károsodást okozva a szájüregben, hasmenést okozva), gyakran a májsejteket és a hajhagymákat érintve (ezért vezet hajhulláshoz sok kemoterápiás szer).

A legtöbb kemoterápiás készítmény nem egy adott daganatra specifikus, viszont sok esetben egyszerre több gyógyszer is hatással lehet egy tumorra, ezért a kemoterápiás kezelés során általában kombinációban kapják a betegek a kezelést. Ez azt jelenti, hogy gyakran egyszerre 3-4 citotoxikus gyógyszer alkalmazására is sor kerül.

Ismételt kezelések

A daganat kezelése nem egy alkalommal adott infúzióból áll, hanem ciklikusan ismételve szükséges támadást indítani a daganatszövet ellen. Ezek a ciklusok pár hetes vagy havi ismétlésekkel történnek, és gyakran 6-8 ciklus adására is szükség lehet.

Daganattípustól függően az egy alkalommal adott kemoterápiás kezelés egy napos is lehet, de tarthat akár egy hétig is. Minden kezelést követően időt kell hagyni a regenerálódásra, amikor a gyorsan osztódó, de egészséges sejtek újra elszaporodhatnak, de nem lehet hosszú a szünet, nehogy a daganatos sejteknek is idejük legyen a gyors osztódásra. Tehát egy kezelési ciklust 2-4 hét szünet követ, majd újra akár 6-8 alkalommal kell ismételni a kezelést.

Közben a beteg állapota és a daganat „reakciója” határozza meg a folytatást. A kezelőorvos vagy orvos csapat (onko-team) ezért azt vizsgálja a betegnél a terápia ciklusai között, hogy jól reagál-e a kezelésre vagy változtatni kell a gyógyszereken. Az időközi vizsgálat (rendszerint vérvizsgálat és képalkotó vizsgálatok kombinációja) segítségével felmérhető a daganat kemoterápiára való válasza. Szükség esetén más gyógyszerek is adhatóak, vagy a meglévőek dózisa módosítható. Felnőtteknél a szükséges citotoxikus gyógyszer dózisát testfelszín szerint kalkulálva adják meg, figyelembe véve a beteg máj- és vesefunkcióját, életkorát és általános állapotát.

A kemoterápia mellékhatásairól

A mellékhatások két csoportra oszthatóak, az azonnali és a késői mellékhatásokra.

Azonnali általános és gyakran jelentkező mellékhatások:

hányinger, hányás

étvágytalanság

hasmenés (bélsejt-károsodás miatt)

láz, fertőzések, vérszegénység, vérzékenység (a csontvelő és immunrendszer károsodása miatt)

hajhullás (ideiglenes, sokszor sokkal erősebb és gyakran göndör hajszálak nőnek vissza)

rossz közérzet, fáradékonyság

veseelégtelenség (a széteső daganatsejt miatt)

allergia

bőrtünetek

fokozott véralvadás: trombózis, tüdőembólia

Késői mellékhatások melyek dózisfüggőek is, de az adott beteg egyéb jellemzőitől függően alakulnak ki:

másodlagos daganatok

sterilitás, anovuláció

szexuális zavarok

terhesség esetén teratogén hatás (magzatkárosító tényező)

perifériás idegbántalom

szívelégtelenség

endokrin zavarok

krónikus tüdőbetegség

máj- vagy vesekárosodás

halláskárosodás

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus