Testmozgás és prosztatarák

A rendszeres testmozgás kedvező hatású mind a prosztatarák megelőzésében, mind megbetegedés esetén a várható kimenetel és az életkilátások javításában. Mit tudunk jelenleg a sportolás és a prosztatarák összefüggéséről?

Számos tanulmány eredménye utal arra, hogy a rendszeres testmozgást végző férfiaknál kisebb valószínűséggel alakul ki prosztatarák, továbbá kialakult betegség esetén kisebb eséllyel alakul ki a megbetegedés előrehaladott, áttétes és rosszabb életkilátásokat eredményező formája.

A testmozgás szerepe a prosztatarák megelőzésében

Egy 2020-as, a korábbi kutatási eredményeket összesítő tanulmány (Jama Oncology) szerint a rendszeres testmozgás 10-20 százalékkal képes csökkenteni a prosztatarák kialakulásának kockázatát.

A vizsgálatok ugyanakkor arra utalnak, hogy a mérsékelt testmozgás nem bizonyul számottevő rizikócsökkentő tényezőnek, ellenben a heti 3 órát meghaladó, intenzív edzés azonban jelentős csökkenést eredményez a betegség előfordulásában. Az egyik, 47 ezer férfire kiterjedő tanulmány (Archives of Internal Medicine) eredményei szerint az 67 százalékkal alacsonyabb volt a prosztatarák diagnosztizálásának esélye, és 74 százalékkal alacsonyabb a betegségben való elhalálozás azoknál a 65 év feletti férfiaknál, akik legalább heti 3 órát sportoltak rendszeresen.

A testmozgás kockázatcsökkentő hatása több módon is érvényesül:

A legfontosabb szerepe a mozgás testsúlycsökkentő szerepe, ugyanis a dohányzás mellett az elhízás jelenti a prosztatarák egyik legfőbb megváltoztatható rizikófaktorát. Elsősorban a túlsúlyos és elhízott férfiak számára fontos az, hogy rendszeres testmozgással normalizálják testsúlyukat, ezzel csökkentve a daganat kialakulásának esélyét.

Fontos tényező, hogy a túlsúly befolyásolja a prosztatarák szűrésére alkalmazott PSA-tesztek eredményét. Mivel a PSA-szint jellemzően alacsonyabb elhízott férfiakban, a szűrés gyakran álnegatív eredményt adhat.

A rendszeres testmozgásnak általában is kedvező hatása van az egészségmegőrzésben: javítja az immunrendszer működését, csökkenti a krónikus gyulladás szintjét, ezáltal hozzájárul a daganatképződés kockázatának mérsékléséhez.

A rendszeres testmozgás egyébként a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás szempontjából is kedvező.

A testmozgás szerepe a prosztatarákos férfiak kezelésében

Azok a prosztatarákos betegek, akik rendszeresen tesznek mozognak, jobb eséllyel gyógyulnak. Nem csak az állapotromlás kockázata csökken, de a halálozásé is. Az elhízás és a mozgásszegény életmód növeli az előrehaladott prosztatarák kialakulásának kockázatát.

Az egyes kutatások pontos eredményei eltérőek, de több elemzés is jelentős eredményekről számolt be a testmozgást végző betegek állapotának alakulásában. Egy amerikai kutatás szerint (Cancer Research) a rendszeresen és intenzíven mozgók körében 57 százalékkal kevesebb betegnek romlott az állapota a keveset mozgókhoz képest, egy mint azoknak, akik kevesebbet és lassabb ütemben mozogtak. Egy európai vizsgálat (European Urology) szerint pedig mintegy 30 százalékkal csökkenti a mozgás a halálozási kockázatot.

Az eredmények arra utalnak, hogy a prosztatarákos betegek körében is fontos a testmozgás intenzitása. Elegendő akár a séta is, ugyanakkor a séta tempója még fontosabbnak tűnt, mint az időtartama. Az orvosok legalább 5 km/óra sebességgel folytatott sétát javasolnak, emellett persze megfelelő mozgásforma a kocogás, futás, kerékpározás, tempós úszás is. A könnyedebb mozgás nem járt különösebb védő hatással.

Jelentős szempont az is, hogy a testmozgással csökkenthetőek a prosztatadaganat kezelésével járó esetleges mellékhatások (fáradtság, izomtömegvesztés, csontritkulás) súlyossága, továbbá javítható a betegek hangulata, mentális állapota. A betegséggel járó és az életminőséget rontó panaszokon, mint a vizelettartási gondok és a merevedési problémák, segíthet a szakszerű gyógytorna is.

