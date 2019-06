MR, UH, PSA: a prosztata vizsgálata

Daganatok, amelyek a férfiakra leselkednek

A tüdőrák vezeti a halálozási statisztikákat a férfiak körében, bár a nőknél is előkelő helyet foglal el. Az előfordulást tekintve a bőr rosszindulatú elváltozásai vannak az első helyen. Az olyan daganattípusok, mint a here-, hólyag- vagy hímvessződaganat sajnos nem mindig kerül a figyelem középpontjába, pedig fontos lenne az odafigyelés ezekben az esetekben is.